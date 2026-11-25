Nach einer intensiven Diskussion hat der Münchner Stadtrat beschlossen, künftig jedes Jahr rund 1.000 zusätzliche Bäume als Schutz gegen die zunehmende Hitze zu pflanzen. Dafür nimmt die klamme Landeshauptstadt viel Geld in die Hand: 38,5 Millionen Euro sollen jährlich in neue Bäume und deren Pflege fließen. Dies ist das Ergebnis einer Einigung mit den Initiatoren des „Baumentscheids“, die der Stadtrat nun mehrheitlich bestätigte.

Die Initiative hatte per Bürgerbegehren ein flächendeckendes Straßenbaumnetz, die Begrünung besonders belasteter Hitzequartiere und die Schaffung neuer Baumstandorte gefordert. Knapp 64.000 Menschen unterstützen das Anliegen unter dem Motto „Mission: Schatten pflanzen“ mit ihrer Unterschrift. Doch wäre der Vorstoß 1:1 umgesetzt worden, hätte dies die Stadt bis zu zwei Milliarden Euro kosten können. Um einen rechtlich zunächst bindenden Bürgerentscheid zu verhindern, war deshalb besagter Kompromiss ausgehandelt worden.

Nichtstun verursacht ebenfalls hohe Kosten

„Es geht um Schatten, es geht um Kühle, es geht um Hitzeschutz in Sommern, die immer heißer und immer länger werden“, erläuterte Susanne Weiß von den Grünen. Sie verwies neben den gesundheitlichen auf die wirtschaftlichen Folgen der steigenden Temperaturen. So sei in der Hitzewelle im Juni an jedem Tag mit mehr als 30 Grad in Deutschland ein Schaden von rund 430 Millionen Euro entstanden – an jedem Tag mit mehr als 35 Grad gar von einer Milliarde Euro. „Nichtstun kostet, und zwar wesentlich mehr als den Betrag, den wir jetzt jährlich zur Verfügung stellen“, betonte Weiß.

Dennoch kritisierte der CSU-Fraktionsvorsitzende Manuel Pretzl die hohen Kosten und eine falsche Prioritätensetzung in Zeiten der Haushaltskrise. Die ÖDP hingegen forderte, unterstützt von anderen Oppositionsparteien, die vollständige Umsetzung der ursprünglichen Forderungen des Baumentscheids, wonach im Schnitt bis 2040 rund 5.000 Bäume im Jahr gepflanzt werden müssten.

Das Pflanzen neuer Bäume in der Stadt ist teils sehr teuer, weil unterirdisch häufig bereits etwa Kabel, Rohre und Entwässerungsanlagen verlaufen. (dpa/lby)4