Trotz Verdi-Streiks noch keine Nahverkehrs-Ausfälle in München

Ein für Dienstag angekündigter Warnstreik bei der Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) ist für die Fahrgäste zunächst ohne Auswirkungen geblieben. Bei U-Bahn, Bus und Tram gebe es keine Ausfälle, teilte die MVG am Morgen mit. Der Aufruf der Gewerkschaft Verdi richte sich nur an das Personal in der Leitstelle und im Fahrgastservice.

Stillstand in München soll dagegen von Mittwochvormittag an herrschen. Bis Freitagfrüh (4.00 Uhr) sollen U-Bahnen und Trams stark eingeschränkt oder gar nicht fahren, ebenso wie alle Buslinien bis zur Nummer 199. In anderen Teilen Bayerns soll vor allem am Donnerstag gestreikt werden.

Informationen für Fußballfans erwartet

Problematisch ist das insbesondere für Fußballfans, die am Mittwoch (21.00) in die Allianz Arena wollen, zum Achtelfinal-Rückspiel des FC Bayern München in der Champions League gegen Atalanta Bergamo. Informationen zur Anreise will die MVG an diesem Nachmittag bekanntgeben.

Wie schon bei den Warnstreiks der vergangenen Wochen müssen sich Fahrgäste von Regionalzügen und S-Bahn in Bayern dagegen nicht mehr Sorgen als üblich um ihre Verbindungen machen. (dpa)

