Kommunales

Der bayerische Gemeindetag hat kurz vor der Abstimmung im Landtag eine Verfassungsklage gegen das neue Wassergesetz angedroht. (Foto: dpa/Chromorange/Udo Herrmann)

04.12.2025

'Ungeheure Klientelpolitik': Gemeindetag droht mit Verfassungsklage gegen Wassercent

Ab Mitte 2026 soll Bayerns Wassercent erhoben werden. Zumindest für Privathaushalte. Doch das Gesetz strotzt vor Ausnahmen. Den Gemeindetag stört noch etwas anderes. Folgt ein juristisches Nachspiel?

Neuer Ärger um Bayerns Wassercent: Wenige Tage vor der finalen Abstimmung im Landtag hat der bayerische Gemeindetag eine Verfassungsklage gegen das neue Wassergesetz angedroht. "Ob das dann ein einzelner Versorger tun wird, eine Kommune oder einer von uns Verbänden, müssen wir sehen", sagte Gemeindetags-Präsident Uwe Brandl (CSU) der "Süddeutschen Zeitung". "Aber wir werden die Klage in jedem Fall gutachterlich prüfen lassen."

Streit um Stellung von Lebensmittel- und Getränkeherstellern 

Konkret richtet sich der Ärger gegen die im Gesetzesentwurf vorgesehene Regelung zur rechtlichen Stellung von Lebensmittel- und Getränkeherstellern. Wasserentnahmen "zum Zwecke der öffentlichen Trinkwasserversorgung der Bevölkerung" sollen demnach zwar weiter Vorrang vor anderen Wassernutzungen haben. Mit Blick auf "Störungs-, Not-, Krisen- und Katastrophenfälle" und "den Verteidigungsfall" sollen aber Lebensmittel- und Getränkehersteller mit den öffentlichen Wasserversorgern gleichgestellt werden - hier geht es etwa um die Bereitstellung von abgefülltem Trinkwasser.

Dieser Gesetzespassus würde die Lebensmittel- und Mineralwasserbranche in einem Ausmaß stärken, das die kommunalen Versorger nicht akzeptieren wollen. Die öffentliche Wasserversorgung sei eine ihrer Kernaufgaben, sie habe Verfassungsrang und unterliege zahlreichen rechtlichen Vorgaben, heißt es in einem Brandbrief, den sie an die Landtagsfraktionen und die Fachpolitiker im Münchner Maximilianeum geschrieben haben. Damit solle "eine ortsnahe, verlässliche und nachhaltige Versorgung der Bevölkerung mit dem Lebensmittel Nummer 1 sichergestellt werden", "zu sozialadäquaten Preisen".

Brandl: "Das Wassergesetz ist Klientelpolitik"

Bayerns neues Wassergesetz soll zum Jahreswechsel in Kraft treten. Es regelt auch wichtige Belange des Hochwasserschutzes neu. Jüngst hatte es bei einer Expertenanhörung im Landtag aber massiv Kritik am Gesetz gehagelt. Dabei wurden etwa die vielen Ausnahmen moniert, die das Gesetz von CSU und Freien Wählern für Wirtschaft und Landwirte vorsehen. Auch Brandl teilt die Kritik: "Die Staatsregierung betreibt mit dem neuen Wassergesetz Klientelpolitik ungeheuren Ausmaßes."

Pro Kubikmeter Grundwasser werden künftig einheitlich zehn Cent fällig. Gemessen am durchschnittlichen Wasserverbrauch von knapp 140 Liter pro Person und Tag kommen auf Privathaushalte rund fünf Euro pro Person und Jahr an zusätzlichen Kosten zu. Fällig werden soll der neue Wassercent mit Wirkung zum 1. Juli 2026. (dpa)
 

Kommentare (0)

Es sind noch keine Kommentare vorhanden!
Die Frage der Woche

Soll die aktuelle Sterbehilferegelung verschärft werden?

Unser Pro und Contra jede Woche neu
Diskutieren Sie mit!

Die Frage der Woche – Archiv
Facebook
X
Instagram
Bluesky
BSZ-Newsletter
Vergabeplattform
Vergabeplattform

Staatsanzeiger eServices
die Vergabeplattform für öffentliche
Ausschreibungen und Aufträge Ausschreiber Bewerber

Jahresbeilage 2025

Nächster Erscheinungstermin:
28. November 2026

Weitere Infos unter Tel. 089 / 29 01 42 54 /56
oder
per Mail an anzeigen@bsz.de

Download der aktuellen Ausgabe vom 28.11.2025 (PDF, 16,5 MB)

E-Paper
Unser Bayern

Die kunst- und kulturhistorische Beilage der Bayerischen Staatszeitung

Unser Bayern

LesenNachbestellen

Aktuelle PDF-Ausgabe

Nur für Abonnenten

Unser Bayern – Inhaltsverzeichnisse

Abo + Bestellservice
Abo + Bestellservice
ABO
BSZ | ePaper BSZ | Abo BSZ | Businessabo GVBI | Abo
Shopping
Anzeigen Mediadaten
Mediadaten26
Staatszeitung Staatsanzeiger
Fachthemenplan/Mediadaten gültig ab 1. Januar 2026
(PDF 1,5 MB)
Kontakt
Anzeigen@bsz.de Tel. 089/290142-65/54/56
Shopping
BSZ-Onlineshop
Shop
Kommunales Taschenbuch GVBl | Einbanddecke Inhaltsverzeichnis
KontaktImpressumDatenschutz

Mediapartner

logo staatsanzeiger vektori lg v24

Cookie-Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies für ein optimales Webseiten-Erlebnis. Dazu zählen für den Betrieb der Website notwendige Cookies, Cookies für anonyme Statistikzwecke sowie Cookies für Komforteinstellungen. Weiterhin geben wir Informationen über die Verwendung dieser Website an unsere Partner für Analysen und soziale Medien weiter. Unsere Partner für soziale Medien erhalten ebenfalls Informationen über die Verwendung dieser Website und führen diese möglicherweise mit weiteren Daten zusammen. Sie können frei entscheiden, welche Cookie-Kategorien Sie zulassen möchten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen. Unser Impressum.

Notwendig

Notwendige Cookies machen diese Webseite nutzbar, indem sie Grundfunktionen wie Zugriffsschutz und Cookie-Einstellungen ermöglichen.

Präferenzen

Präferenz-Cookies speichern Website-spezifische Einstellungen wie etwa Sprache, damit Sie diese bei einem erneuten Besuch nicht neu konfigurieren müssen.

Statistiken

Statistik-Cookies helfen uns dabei, die Interaktion unserer Besucher mit unserer Website zu analyiseren. Die Daten werden dabei anonym gesammelt.

Marketing

Marketing-Cookies werden verwendet, um Besuchern auf Webseiten zu folgen. Die Absicht ist, Anzeigen zu zeigen, die relevant und ansprechend für den einzelnen Benutzer sind und daher wertvoller für Publisher und werbetreibende Drittparteien sind.

Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Unser Bayern - Nachbestellen

Aktuelle Einzelausgaben der Beilage „Unser Bayern” können im ePaper der BSZ über den App-Store bzw. Google Play gekauft werden.

appstore bsz ePaper appstore logo

https://apps.apple.com/de/app/bsz-epaper/id770850751

google play bsz ePaper google play logo

https://play.google.com/store/apps/details?id=de.cominto.blaetterkatalog.bsz