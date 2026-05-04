Kommunales

Jörg Volleth will dafür sorgen, dass seine Kommune wieder genug Geld hat, um kräftig zu investieren. (Foto: Schweinfurth)

04.05.2026

"Unsere Firmen brauchen mehr Platz": Der neue Erlanger OB Volleth will vor allem die Wirtschaft stärken

In der Hugenottenstadt gibt es für den neuen OB Jörg Volleth mehrere große Herausforderungen: Der CSU-Mann muss die angespannte Haushaltslage in den Griff bekommen, Mehrheiten im politisch gespaltenen Stadtrat suchen und das zuletzt angespannte Verhältnis zu den in der Unistadt ansässigen Unternehmen verbessern

„Die größte Herausforderung ist es, für die Stadt Erlangen einen genehmigungsfähigen Haushalt aufzustellen“, sagt Jörg Volleth der Staatszeitung. Mit 51,4 Prozent der Stimmen hat der CSU-Politiker die Stichwahl um den Posten des Oberbürgermeisters gegen Amtsinhaber Florian Janik (SPD) gewonnen. Volleths Sieg war für viele politische Beobachter eine große Überraschung – vor Ort war die Stimmung jedoch bereits vor Monaten gekippt.

Siemens-Weggang: 100 Millionen Euro fehlen

Es waren politische Fehler seines Vorgängers, die in der Hugenottenstadt eine Finanzmisere auslösten, die Volleth nun ausbügeln muss. Statt dem Begehren von Siemens nachzugeben, und ein wenig bei einer Gewerbesteuersenkung entgegenzukommen, beharrte Noch-Oberbürgermeister Florian Janik (SPD) auf der vollen Höhe. In der Folge investierte der in Erlangen traditionell stark verwurzelte Konzern in der Nachbargemeinde Röttenbach.

„Dort kann man sich jetzt auf etwa 100 Millionen Euro Gewerbesteuereinnahmen im Jahr freuen“, sagt Volleth, der bisher Zweiter Bürgermeister der Stadt Erlangen war. Was die kleine Gemeinde mit dem vielen Geld machen wird, bleibt abzuwarten. In Erlangen fehlt es jetzt jedenfalls und darum muss weiter konsolidiert werden.

Größere kommunale Investitionen in eine Aufhübschung der Innenstadt, deren Gebäude teils den Charme der 1980er-Jahre haben, sind da nicht möglich. Allerdings hofft Volleth auf Fördermittel für den Städtebau seitens des Bundes.

„Ich möchte aber auch dafür sorgen, dass sich neue Unternehmen in Erlangen ansiedeln und bestehende Firmen hierbleiben“, betont Volleth. Er hat sich eine Zielgröße von 150 Millionen Euro Gewerbesteuereinnahmen pro Jahr gesetzt. Generell will er in der mittelfränkischen Stadt ein wirtschaftsfreundlicheres Klima schaffen. „Damit konnte ich auch im Wahlkampf punkten. Die mittelständische Wirtschaft hat mich sehr unterstützt“, sagt der neue Oberbürgermeister.

Zentral für die Entwicklung Erlangens wird die Gewerbeflächenpolitik sein. Denn derzeit gibt es kaum Flächen für die Wirtschaft, obwohl einige Areale brach liegen. Ein Beispiel ist eine im Privatbesitz befindliche Fläche hinter dem Polizeipräsidium. „Dort könnte ein Mix aus urbanem Wohnen und Gewerbe entstehen“, so Volleth. Insgesamt müsse die Stadt wieder selbst Gewerbeflächen entwickeln. Das sieht er als eine seiner wichtigsten Aufgaben an. „Allein schon unsere Handwerker und Mittelständler benötigen mehr Platz.“

CSU vereint nur 15 von 50 Sitzen auf sich

Abhilfe schaffen könnte der Umzug von Siemens raus aus der Innenstadt in den neuen Siemens-Campus. „Dadurch werden etwa 200.000 Quadratmeter Fläche frei.“ Dieses Volumen befindet sich jedoch in Bestandsbauten, die erst für eine Nachnutzung umgebaut werden müssten.

Generell will Volleth das bislang angespannte Verhältnis zwischen Stadt und Siemens wieder verbessern. Erste Gespräche sind schon terminiert. Inwieweit dann an der Gewerbesteuerschraube für den Großkonzern gedreht werden kann, wird man in nächster Zeit sehen.

Doch Volleth wird nicht nur für die Wirtschaft viel unternehmen müssen. Auch die tief gespaltene Stadtgesellschaft, die sich im Wahlergebnis für die Zusammensetzung des künftigen Stadtrats widerspiegelt, ist ein Problem. Denn Volleths CSU verfügt über keine Mehrheit. Sie hat nur 15 Sitze von 50 Sitzen im Stadtrat. Die Grünen stellen zwölf Stadträte, die SPD neun. Somit wird Volleth für jedes Vorhaben entsprechende Mehrheiten suchen müssen. Am besten wäre eine Kooperation mit den Grünen, aber dort gibt es innerparteilich Vorbehalte gegen die CSU. Volleth appelliert an die Partei, ihre Verantwortung für die Stadt wahrzunehmen. Es bleibt also spannend.

Spanend dürfte auch der weitere Fortgang von Deutschlands vermutlich größtem ÖPNV-Projekt werden: der Stadt-Umland-Bahn (StUB) zwischen Nürnberg, Erlangen und Herzogenaurach. Der neue Rathauschef Volleth hat sich angesichts der angespannten Haushaltslage in Erlangen im Wahlkampf kritisch gegenüber dem Großprojekt gezeigt. Doch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und der in Erlangen beheimatete bayerische Innenminister Joachim Herrmann (CSU) stehen hinter der StUB.
(Ralph Schweinfurth)
 

Kommentare (0)

Es sind noch keine Kommentare vorhanden!
Die Frage der Woche

Soll es ein temporäres Tempolimit auf Autobahnen geben?

Unser Pro und Contra jede Woche neu
Diskutieren Sie mit!

Die Frage der Woche – Archiv
Facebook
X
Instagram
Bluesky
BSZ-Newsletter
Vergabeplattform
Vergabeplattform

Staatsanzeiger eServices
die Vergabeplattform für öffentliche
Ausschreibungen und Aufträge Ausschreiber Bewerber

Beilagen

> Das neue vbw Unternehmermagazin ist online

Ralf Wintergerst, CEO von Giesecke+Devrient, weist auf einen sehr wesentlichen Umstand der deutschen Politik hin: „Es gibt hierzulande sehr viele Veto-Punkte, wo der eine aus Eigeninteresse den Vorschlag des anderen blockieren kann."

> Das einblicke-Magazin der Bundesgesellschaft für Endlagerung ist online

Die Suche nach dem sichersten Ort für unseren Atommüll ist eine staatliche Jahrhundertaufgabe. Das einblicke-Magazin der Bundesgesellschaft für Endlagerung stellt vier Menschen vor, die diese Mission bei der Bundesgesellschaft für Endlagerung mit ihre

> Änderung der Gemeindeordnung

Liebe Leserinnen und Leser des Kommunalen Taschenbuchs, die Gemeindeordnung des Freistaats Bayern hat sich am 23. Dezember 2025 nach Redaktionsschluss (14. November 2025) nochmals geändert. Die entsprechenden Seiten können Sie hier herunterladen.

Jahresbeilage 2025

Nächster Erscheinungstermin:
28. November 2026

Weitere Infos unter Tel. 089 / 29 01 42 54 /56
oder
per Mail an anzeigen@bsz.de

Download der aktuellen Ausgabe vom 28.11.2025 (PDF, 16,5 MB)

E-Paper
Unser Bayern

Das kunst- und kulturhistorische Online-Magazin der Bayerischen Staatszeitung

Unser Bayern

LesenNachbestellen

Aktuelle PDF-Ausgabe

Nur für Abonnenten

Unser Bayern – Inhaltsverzeichnisse

Abo + Bestellservice
Abo + Bestellservice
ABO
BSZ | ePaper BSZ | Businessabo GVBI | Abo
Shopping
Anzeigen Mediadaten
Mediadaten26
Staatszeitung Staatsanzeiger
Fachthemenplan/Mediadaten gültig ab 1. Januar 2026
(PDF 1,5 MB)
Kontakt
Anzeigen@bsz.de Tel. 089/290142-65/54/56
Shopping
BSZ-Onlineshop
Shop
Kommunales Taschenbuch GVBl | Einbanddecke
KontaktImpressumDatenschutz

Mediapartner

logo staatsanzeiger vektori lg v24

Cookie-Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies für ein optimales Webseiten-Erlebnis. Dazu zählen für den Betrieb der Website notwendige Cookies, Cookies für anonyme Statistikzwecke sowie Cookies für Komforteinstellungen. Weiterhin geben wir Informationen über die Verwendung dieser Website an unsere Partner für Analysen und soziale Medien weiter. Unsere Partner für soziale Medien erhalten ebenfalls Informationen über die Verwendung dieser Website und führen diese möglicherweise mit weiteren Daten zusammen. Sie können frei entscheiden, welche Cookie-Kategorien Sie zulassen möchten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen. Unser Impressum.

Notwendig

Notwendige Cookies machen diese Webseite nutzbar, indem sie Grundfunktionen wie Zugriffsschutz und Cookie-Einstellungen ermöglichen.

Präferenzen

Präferenz-Cookies speichern Website-spezifische Einstellungen wie etwa Sprache, damit Sie diese bei einem erneuten Besuch nicht neu konfigurieren müssen.

Statistiken

Statistik-Cookies helfen uns dabei, die Interaktion unserer Besucher mit unserer Website zu analyiseren. Die Daten werden dabei anonym gesammelt.

Marketing

Marketing-Cookies werden verwendet, um Besuchern auf Webseiten zu folgen. Die Absicht ist, Anzeigen zu zeigen, die relevant und ansprechend für den einzelnen Benutzer sind und daher wertvoller für Publisher und werbetreibende Drittparteien sind.

Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Unser Bayern - Nachbestellen

Aktuelle Einzelausgaben des Online-Magazins „Unser Bayern” können im ePaper der BSZ über den App-Store bzw. Google Play gekauft werden.

appstore bsz ePaper appstore logo

https://apps.apple.com/de/app/bsz-epaper/id770850751

google play bsz ePaper google play logo

https://play.google.com/store/apps/details?id=de.cominto.blaetterkatalog.bsz