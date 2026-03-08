Wahllokale in Bayern geschlossen: Stichwahl in Nürnberg?

Im Rennen um das Amt des Oberbürgermeisters in Bayerns zweitgrößter Stadt Nürnberg zeichnet sich eine Stichwahl zwischen Amtsinhaber Marcus König (CSU) und dem SPD-Herausforderer Nasser Ahmed ab.



Nach der Auszählung der Hälfte der 726 Gebiete kam König auf fast 47 Prozent der Stimmen, Ahmed auf etwa 26 Prozent. Auch eine absolute Mehrheit für König und damit ein Sieg bereits im ersten Wahlgang ist noch im Bereich des Möglichen. Die Grünen-Bewerberin Britta Walthelm und der AfD-Kandidat Roland-Alexander Hübscher liegen bei rund zehn Prozent und damit deutlich zurück.

Mit 27 Gemeindeoberhaupt?

Nach jetzigem Stand könnte das jüngste Gemeindeoberhaupt Bayerns bald aus Obermaiselstein im schwäbischen Landkreis Oberallgäu kommen.Die 27-Jährige von der CSU liegt mit großem Abstand vorn.



Bayernweit werden bei der Kommunalwahl 39.300 Mandate vergeben. Die Zahl der zu wählenden Sitze in den Kommunalparlamenten richtet sich jeweils nach der Einwohnerzahl.



Wahlberechtigt waren alle deutschen Staatsangehörigen und auch die Staatsangehörigen eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union, die am Wahltag mindestens 18 Jahre alt sind und seit mindestens zwei Monaten in der jeweiligen Kommune ihren Lebensschwerpunkt haben. Es dürfen also mehr Menschen wählen als bei Landtagswahlen oder Bundestagswahlen. (BSZ/dpa)