Für Ulrich Chaussy ist die Sache klar: Beim Wiederaufbau des abgebrannten Kehlsteinhauses müssen Historiker das Sagen haben. Der Münchner Journalist, der sich in der Vergangenheit wie kaum ein anderer mit Hitlers Berg beschäftigt hat, warnt vor allem vor einem: einer Ruine, die niemand erklärt. Seit dem Abend des 23. Oktober ist von dem Haus auf 1834 Metern nur noch eine Brandruine übrig. Die Staatsregierung hat den Wiederaufbau angekündigt, über das Wie soll eine Expertenkommission beraten. Bis dahin wird die Ruine winterfest gemacht.

Landrat Michael Koller wirbt für einen „interpretativen Wiederaufbau“, der dem Haus einen Bildungsauftrag gibt und zugleich wieder Platz für Gastronomie bietet. Chaussys Antwort darauf ist eine klare Rangfolge. Mit ihrer 2023 eröffneten Ausstellung Idyll und Verbrechen hätten die Historiker der Dokumentation Obersalzberg gezeigt, wie man die Inszenierungen der Nazis „in ihrer Perfidie dekonstruiert und entzaubert“. Das gelinge am Kehlstein nur, wenn das Haus Teil ihres Konzepts werde. „Die Historiker müssen den Hut aufhaben und nicht die Gastwirte“, sagt Chaussy. Dann fänden sie auch „die richtige Balance zwischen historischer Aufklärung, Kaiserschmarrn und Bierausschank“. Bekannt wurde der frühere ARD-Hörfunkjournalist mit seinen Recherchen zum Oktoberfestattentat.

Sein Buch Nachbar Hitler, 1995 erstmals erschienen und inzwischen in neunter Auflage, stützt sich auf zahllose Gespräche mit Zeitzeugen. Eine von ihnen, Johanna Stangassinger, schilderte ihm den 25. April 1945: Britische Bomber hätten „den Obersalzberg in 20 Minuten glattrasiert“. An diesen Tag am Kriegsende dachte Chaussy als Erstes, als er die Bilder vom brennenden Kehlsteinhaus sah. Als „Target A“ stand es damals auf der Zielliste, getroffen wurde es jedoch nicht.

Auf die Liste gekommen sei es, so Chaussy, durch die aus Goebbels’ Propagandaministerium gestreuten Gerüchte: Im ausgehöhlten Berg verberge sich ein Teil der angeblichen Alpenfestung. Tatsächlich fuhr im Inneren nur ein messingverkleideter Aufzug nach oben. „Nicht der Berg war hohl, wohl aber der Mythos“, sagt Chaussy. Gewirkt habe er trotzdem: Die Amerikaner seien in Richtung Alpen abgedreht, statt gemeinsam mit der Roten Armee auf Berlin vorzurücken. Dass das Kehlsteinhaus nicht wie der Berghof gesprengt wurde, ist dem ehemaligen Landrat Theodor Jacob zu verdanken. Vom NS-Regime ins Amt gebracht, ging er der US-Armee mit weißer Fahne entgegen und bewahrte so den Markt Berchtesgaden vor der Zerstörung.

Rund 3800 Arbeiter

Als die Amerikaner später verlangten, die NS-Bauten abzutragen, um den Pilgerstrom von Alt- und Neonazis zu stoppen, handelte Jacob für das Kehlsteinhaus eine Ausnahme heraus. Seit 1952 ist das Haus eine Berggaststätte, die Erträge gehen an die Berchtesgadener Landesstiftung. Eine Bedingung allerdings wusste Jacob zu vermeiden: dass ein fester Anteil in die Aufklärung über den Täterort fließt. Das war, so Chaussy, „die Krönung des Jacobschen Verhandlungsgeschicks. So verkam das Kehlsteinhaus zum Aussichtspunkt ohne historische Einsichten, und die Chance wurde verpasst, Mittel für die historische Aufklärung zu generieren. Man hätte Jahrzehnte früher so etwas wie die Dokumentation Obersalzberg aufbauen können.“ Die eröffnete erst 1999.

Rund 3800 Arbeiter bauten 1937 und 1938 Straße, Tunnel und Haus in und auf den Fels, auch bei Eiseskälte. Es gab Tote. 30 Millionen Reichsmark kostete das, nach Chaussys Rechnung heute etwa 70 Millionen Euro, für einen Ort, den Hitler nur rund 14 Mal besuchte. Das Haus erzähle von der Ausbeutung eines entmündigten Volkes und von Nepotismus. Wer diese Geschichte nicht erzählt, überlässt den Ort anderen. (Kilian Pfeiffer)

