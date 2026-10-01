Wiesn-Zwist und Ohrfeige in Stadtratsboxe: OB entzieht Tisch

Dass es auf dem Oktoberfest im Bierzelt gelegentlich zu Handgreiflichkeiten kommt, ist nichts Neues. Nun aber hat ein Zwist in der Boxe des Münchner Stadtrats für die letzten paar Wiesntage ungewöhnliche Konsequenzen. Oberbürgermeister Dominik Krause (Grüne) hat der Fraktion der Linken für dieses Oktoberfest den Tisch in der sogenannten Ratsboxe entzogen. Mehrere Medien hatten darüber berichtet.



Der Anlass liegt demnach schon Tage zurück. Eine Frau, die am der Linken-Fraktion zugeordneten Tisch saß, soll dem Fraktionsvorsitzenden der FDP im Stadtrat, Jörg Hoffmann, eine Ohrfeige erteilt haben. Zu dem Vorfall soll es nach einer Debatte um Israel und Palästina gekommen sein, wie Medien berichten. Es soll demnach antiisraelische Parolen gegeben haben, Hoffmann soll versucht haben, dem Einhalt zu gebieten. Dem Vernehmen nach war auch Alkohol im Spiel.

Wiesn kein Ort für politische Agitation

"Die Wiesn ist kein Ort für politische Agitation. Vollkommen inakzeptabel ist der körperliche Angriff auf unseren Stadtratskollegen Jörg Hoffmann, dem meine volle Solidarität gilt", begründete Krause die Entscheidung auf Anfrage. "Gewalt darf nie ein Mittel der politischen Auseinandersetzung sein." Es sei aber ein gutes Zeichen, dass sich der Fraktionsvorsitzende der Linken, Stefan Jagel, bei Hoffmann entschuldigt habe.



Der bayerische Antisemitismusbeauftragte Ludwig Spaenle verurteilte das Verhalten der Linken-Gäste in der Ratsboxe. Politisch motivierte Aggression von Mitgliedern oder Anhängern der jungen Linken am Oktoberfest dürfe man nicht dulden. "Die Wiesn ist ein Ort der friedlichen Begegnung und des Feierns."

Entschuldigung durch Linken-Fraktionschef

"Was mir geschildert wurde, ist ein No-Go. Ich bin auch persönlich sehr angefasst. Ich habe mich sofort dafür bei Herrn Hoffmann entschuldigt", teilte Jagel selbst auf Anfrage mit. "Die Frau war eine Freundin eines Mitglieds und zufällig am Tisch mit dabei. Sie ist kein Mitglied der Linken oder der Linksjugend. Das Ganze wird Konsequenzen haben. Die Betreffenden werden keinen Tisch mehr über unsere Fraktion bekommen." Der Vorfall werde auch auf der Kreisvorstandssitzung besprochen - und er habe selbst noch ein Gespräch mit der Frau persönlich.



Die Konsequenz des Oberbürgermeisters könne er nachvollziehen, sagte Jagel. Es sei aber ärgerlich, dass er nun anderen, gar nicht involvierten Gästen der Linken Fraktion auch absagten musste.



In der Ratsboxe auf dem Balkon des Schottenhamel-Zelts haben traditionell die Fraktionen einen oder mehrere Tische, die sie auch weitergeben können. (dpa)

