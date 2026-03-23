Wohnen, Wiesn, Welle: Was Krause als OB erwartet

Rund zweieinhalb Jahre ist Dominik Krause bereits in der Regierung der Stadt München, als Zweiter Bürgermeister. Bei der Stichwahl hat der Grünen-Politiker nun den Chefsessel erobert und Amtsinhaber Dieter Reiter (SPD) verdrängt. Welche Herausforderungen warten auf den 35-Jährigen, der mit seinem Wahlsieg als erster grüner Oberbürgermeister Münchens Geschichte geschrieben hat?

Koalition: Wie geht es im Rathaus weiter - das wird die Gespräche erst mal bestimmen. Macht Krause, dessen Grüne die stärkste Fraktion im Stadtrat stellen, seine Ankündigung vor der Wahl wahr, dürfte er zuerst mit dem aktuellen Koalitionspartner SPD über eine Fortsetzung der Rathaus-Koalition sprechen. Aber auch ein Bündnis mit der CSU schließt der Grünen-Politiker nicht aus.

Krause will mit SPD über Fortsetzung sprechen

Führende CSU-Vertreter in München hatten allerdings vor der Wahl Reiter und seinen „Pragmatismus“ gelobt und betont, dieser stehe der CSU in vielen wichtigen inhaltlichen Fragen näher.

Wohnen: Im Wahlkampf hatte Krause vor allem auf das Thema Wohnen gesetzt - in einer Stadt, die für horrende Mieten und äußerst knappen Wohnraum berüchtigt ist. „Ich will 50.000 neue bezahlbare Wohnungen schaffen“, hatte er angekündigt. Helfen sollen dabei leerstehende Büroflächen, von denen es rund 1,8 Millionen Quadratmeter in der Stadt gibt. Die sollen nach seinem Willen umgewidmet werden, etwa in günstige Studentenwohnungen. Dafür will Krause eine Umwandlungsagentur ins Leben rufen.

Streit um Rentabilität neuer Wohnungen

Reiter hatte dagegen argumentiert, Investoren hätten kaum Interesse an derartigen Projekten, weil sie nicht sonderlich rentabel seien.

Auch an den städtebaulichen Entwicklungsmaßnahmen (SEM) will der Grünen-Politiker festhalten, die Enteignungen nicht ausschließen, allerdings nur als absolut letztes Mittel im Kampf um Baugrundstücke für neue Wohnungen am Münchner Stadtrand.

Finanzen: München hat zwar einen Haushalt, der mit rund neun Milliarden Euro größer ist als der des Saarlandes. Doch das Geld ist trotzdem knapp. Die Lohnkosten der Stadt dürfen nach Ansicht Krause nicht weiter steigen. Einen Einstellungsstopp befürwortet er. Er will außerdem mit Hilfe von Digitalisierung sparen.

Die Eisbachwelle: Ein emotionales Thema ist die Eisbachwelle, die seit Monaten verschwunden ist. Hier steht Krause im Wort, sie so schnell und so unkompliziert wie möglich zurückzuholen. Zuletzt war es vor allem der bisherige OB Reiter, der mit den Surfern in Gesprächen stand - jetzt wird Krause das übernehmen müssen.

Der Spot am Haus der Kunst ist nicht nur bei Surferinnen und Surfern aus München, sondern aus aller Welt berühmt. Nach einer Bachreinigung war die Welle plötzlich weg - und entstand auch trotz mancher Versuche nicht mehr in alter Pracht. Surfer reagierten ungeduldig und Politiker aller Couleur forderten, es müsse endlich etwas passieren mit dem alternativen Wahrzeichen des coolen, leicht anarchischen Münchens.

Verkehr: Da gibt es einige Baustellen - etwa die Riesenbaustelle der zweiten Stammstrecke, die das Dauerproblem der ewig unzuverlässigen Münchner S-Bahn lösen soll. Hier sind allerdings vor allem Freistaat und Bund gefragt und weniger ein Oberbürgermeister.

In seinen Bereich fallen eher Ideen wie die Ausweitung von Fußgängerzonen oder der Ausbau von ÖPNV und Radwegen, wie es Krause gerne hätte. Klar ist, dass etwas passieren muss, wenn das wachsende München nicht im Verkehrschaos versinken will. Schon heute pendeln zusätzlich zu den Münchnern noch 450.000 Menschen aus dem Umland zum Arbeiten in die Stadt.

Tempo 30 oder Tempo 50 am Mittleren Ring?

Ein großes Thema ist auch die Luftverschmutzung durch den Autoverkehr, insbesondere am vielbefahrenen Mittleren Ring. Reiter hatte hier auf einem Abschnitt das zuvor angeordnete Tempo 30 wieder auf 50 heraufgesetzt mit der Begründung, die Grenzwerte für Schadstoffe würden dennoch eingehalten. Krause sah das kritisch und bevorzugt die vom Gericht zuletzt wieder - zumindest vorläufig - angeordnete Geschwindigkeitsbegrenzung auf Tempo 30.

Am Brodeln ist auch der Streit um Mindestpreise für Uber-Fahrer. Hier hatte sich Krause klar an die Seite der Taxifahrer gestellt, die sich unfair behandelt fühlen.

Die Wiesn: „Ozapft is! Auf eine friedliche Wiesn“ - diesen Satz wird man beim Anstich zur Oktoberfesteröffnung in diesem Jahr wohl von Krause hören. Dass er ein Bierfass mit nur zwei Schlägen anzapfen kann, hat der 35-Jährige bereits mehrfach öffentlich unter Beweis gestellt. Ex-Grünen-Chefin Ricarda Lang und die Fraktionsvorsitzende der Grünen im Landtag, Katharina Schulze, freuen sich schon auf den Moment, in dem Ministerpräsident Markus Söder (CSU) die erste Maß vom Grünen-OB entgegennehmen muss.

Doch das allein reicht nicht. Im vergangenen Jahr hatten Sicherheitsprobleme Schlagzeilen gemacht, als die Wiesn wegen Überfüllung geschlossen werden musste. Viele waren sich einig: München hatte großes Glück, angesichts der Menschenmassen in einzelnen Bereichen des Festgeländes einer Katastrophe entgangen zu sein.

Krause muss auch eine Meinung dazu haben, ob und wie sich das Volksfest weiterentwickeln kann, das als das größte der Welt gilt. Etwa bei der Frage, ob ein weiteres Münchner Bier auf dem Oktoberfest zugelassen werden darf. Man sei offen, hieß es von den Grünen, die das Thema sogar in ihr Wahlprogramm aufgenommen hatten. Stellung bezogen hat Krause auch beim Thema Bierpreis. Den sollten die Wiesn-Wirte doch bitte nicht schon wieder erhöhen, so sein Appell. (dpa)