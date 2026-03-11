Kommunales

Rettungskräfte sind an der Unfallstelle im Hauptbahnhof Bayreuth im Einsatz. Bei der Kollision zweier Regionalzüge im Hauptbahnhof Bayreuth sind mehrere Menschen leicht verletzt worden, wie ein Sprecher der Bundespolizei mitteilte. (Foto: dpa/Ferdinand Merzbach)

11.03.2026

Zugkollision im Hauptbahnhof Bayreuth – acht Verletzte

Mehrere Verletzte und gesperrte Gleise: Nach einer Kollision zweier Regionalzüge ist der Bahnverkehr im Hauptbahnhof Bayreuth komplett zum Erliegen gekommen

Bei der Kollision zweier Regionalzüge im Hauptbahnhof Bayreuth sind acht Menschen verletzt worden, einer von ihnen schwer. Das sagte ein Sprecher der Bundespolizei auf Anfrage. Der Mann wurde demnach ins Krankenhaus gebracht. Der Bahnhof wurde komplett gesperrt. Geschätzt waren etwa 100 bis 150 Menschen dort vorerst gestrandet.

Das Bahnunternehmen Agilis und die Deutsche Bahn ließen Ersatzbusse fahren. Es waren zahlreiche Rettungskräfte im Einsatz: Bundes- und Landespolizei, medizinisches Personal, Feuerwehr und Technisches Hilfswerk.

Reisezug prallt auf rangierenden Zug

Nach ersten Informationen kollidierten zwei Agilis-Züge. Ein Zug hatte demnach Lokführer und 13 Fahrgäste an Bord und wollte in den Bahnhof einfahren, der zweite war ohne Fahrgäste auf einer Rangierfahrt zum Betanken unterwegs. Die Polizei untersucht nun laut Sprecher, ob der Lokführer des rangierenden Zugs seinen einfahrenden Kollegen übersehen haben könnte.

Alle Fahrgäste und die Lokführer wurden von den Rettern vor Ort begutachtet. Demnach gab es neben dem Schwerverletzten vier Menschen mit mittelschweren und drei weitere mit leichten Verletzungen. Die anderen blieben unverletzt. Die Ermittlungen zur Unfallursache begannen an Ort und Stelle, so leuchtete die Polizei den Unfallort mit Scheinwerfern aus.

Ein Agilis-Sprecher in Regensburg sagte: „Wir tragen zur Aufklärung bei, was wir können.“ Das Unternehmen betreibt nach eigenen Angaben etwa zehn Prozent des bayerischen Bahnregionalverkehrs. Die Züge fahren vor allem in der Oberpfalz und in Oberfranken.

Massive Beeinträchtigungen im Bahnverkehr

Die Deutsche Bahn meldete auf X „massive Beeinträchtigungen“. Es gebe Verspätungen und Zugausfälle. Auch der Autoverkehr in Bayreuth war beeinträchtigt, unter anderem sperrte die Polizei eine Unterführung. (dpa)

