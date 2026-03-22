Zwei Drittel der Wahlbezirke in München ausgezählt: Grünen-Kandidat Krause vor Amtsinhaber Reiter

In München zeichnet sich in der Stichwahl um den Posten des Oberbürgermeisters ein Sieg des Grünen-Herausforderers Dominik Krause ab. Der 35-jährige mögliche Shooting-Star der Ökopartei liegt demnach Zahlen der Stadt München zufolge um 19.03 Uhr mit 58,8 Prozent der Stimmen deutlich vor Amtsinhaber Dieter Reiter (SPD). Allerdings sind erst 607 von 926 Gebiete ausgezählt. Reiter kommt lediglich auf 40,6 Prozent.

Nach nicht endenden Negativ-Schlagzeilen kurz vor dem Wahltermin musste Reiter (SPD) im ersten Wahlgang der Kommunalwahl empfindliche Verluste hinnehmen. Sein Herausforderer Krause lag mit 29,5 Prozent in der ersten Runde nicht weit hinter Reiter zurück, der auf 35,6 Prozent kam. Nachdem ihr Kandidat aus dem Rennen ist, hat die Münchner CSU für die Stichwahl inzwischen eine Empfehlung für Reiter ausgesprochen - anscheinend hat dies aber nicht allzu viel gebracht. Noch ist aber nicht sicher, wer am Ende die Nase vorne hat. (till)