Zwei neue Hochhäuser für München

Jetzt ist es offiziell: Zwei hohe Türme werden Münchens Skyline verändern. Am Dienstag wurde der Bebauungsplan für das umstrittene Projekt im Amtsblatt veröffentlicht und trat damit in Kraft, wie das Münchner Referat für Stadtplanung und Bauordnung mitteilte. Der Stadtrat hatte im November vergangenen Jahres grünes Licht für das Projekt gegeben.



1.200 Wohnungen und 3.000 Arbeitsplätze sollen nach Angaben der Stadt auf dem 8,7 Hektar großen Areal rund um die frühere Paketposthalle im Münchner Stadtteil Neuhausen entstehen.

Höhe der Frauenkirche als Limit

Um das Projekt, zu dem auch noch zwei niedrigere Hochhäuser gehören, wurde in der Landeshauptstadt in den vergangenen Jahren massiv gerungen. München ist traditionell äußerst zurückhaltend beim Bau von Hochhäusern.



Bislang galt die Maxime, dass Gebäude maximal 100 Meter und damit in etwa so hoch wie die Türme der Frauenkirche, dem Wahrzeichen Münchens, sein dürfen. Dieses Limit geht auf einen hauchdünn gewonnenen Bürgerentscheid aus dem Jahr 2004 zurück, der zwar nur ein Jahr lang rechtlich bindend war, aber dennoch seither nachwirkte.



Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof (BayVGH) hatte ein von den Gegnern des Projekts angestrebtes Bürgerbegehren im Januar für unzulässig erklärt.

(Britta Schultejans, dpa)