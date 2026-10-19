35.000 Besucher bei Langer Nacht der Münchner Museen

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Liebe Leserinnen und Leser des Kommunalen Taschenbuchs, die Gemeindeordnung des Freistaats Bayern hat sich am 23. Dezember 2025 nach Redaktionsschluss (14. November 2025) nochmals geändert. Die entsprechenden Seiten können Sie hier herunterladen.

Die Suche nach dem sichersten Ort für unseren Atommüll ist eine staatliche Jahrhundertaufgabe. Das einblicke-Magazin der Bundesgesellschaft für Endlagerung stellt vier Menschen vor, die diese Mission bei der Bundesgesellschaft für Endlagerung mit ihre

Start-up-Investor Carsten Maschmeyer meint, dass ein Staat, der offensichtliche Probleme nicht löst, von seinen Bürgerinnen und Bürgern als dysfunktional wahrgenommen wird. Politiker, die viel versprechen und wenig halten, sorgen für Ablehnung.

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Rund 35.000 Menschen haben bei der Langen Nacht der Münchner Museen eine der über hundert bis tief in die Nacht geöffneten Kultureinrichtungen besucht. Abgesehen von Gemälden und sonstigen Exponaten boten viele Häuser auch ein umfangreiches Kulturprogramm, wie die Münchner Stadtverwaltung mitteilte. Einen beträchtlichen Anteil der Besucherscharen vereinten wenige große Häuser auf sich. So besuchten nach Zahlen der Staatsgemäldesammlungen allein gut 17.000 Menschen die Alte Pinakothek, die Pinakothek der Moderne. das Museum Brandhorst und die Schack-Sammlung - 20 Prozent mehr als im Vorjahr. (dpa)

Ob Museen mit digitaler Berieselung konkurrieren können, bezweifeln auch manche, die dort arbeiten. Die Lange Nacht der Museen in München aber ist ein Publikumserfolg

Die Tänzerin und Performerin Katrin Schafitel führte bei der Langen Nacht der Münchner Museen in der Rotunde der Pinakothek der Moderne Performances auf. (Foto: dpa, Felix Hörhager)

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