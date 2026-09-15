Kultur

Liam Gallagher und Noel Gallagher. (Foto: dpa)

15.09.2026

"Aufgeführt wie Schwein" - Britpopband Oasis kommt nach München

Wenn die Gallagher-Brüder mit Oasis 2027 nach München zurückkehren, ist das ein nahezu historisches Ereignis. Denn mit der bayerischen Landeshauptstadt verbindet sie eine ganz besondere Geschichte

Es muss hoch hergegangen sein damals, in der Nacht auf den 1. Dezember 2002 im Bayerischen Hof in München. Um kurz nach zwei Uhr ging eine Auseinandersetzung im Nachtclub des Luxushotels los, wie es später im Polizeibericht heißen sollte: "Im Verlauf dieses Streits wurde einer der Musiker geschubst und stürzte auf den Tisch anderer Gäste." 

Als diese nun versuchten, "den ungebetenen Gast wieder loszuwerden", seien plötzlich alle Bandmitglieder auf die Gruppe losgegangen. Nur kurz gelang es Sicherheitsleuten und Hotelangestellten demnach zu schlichten - dann ging es vor dem Eingang des Nachtclubs weiter. Und die Mitarbeiter riefen die Polizei. "Einer der eingesetzten Beamten wurde von Liam G., dem Frontman der Band, mit voller Wucht gegen die Brust getreten und hierbei leicht verletzt", so stand es später im Polizeibericht.

Eine Nacht im Gefängnis

Dieser "Liam G." wurde daraufhin gemeinsam mit zwei weiteren Bandmitgliedern - sein Bruder Noel G. war nicht darunter - festgenommen und musste eine Nacht im Gefängnis verbringen. Später warf er den Polizisten vor, sie hätten zwei seiner Schneidezähne auf dem Gewissen.

Dass das nächtliche Scharmützel heute ein Stück Musikgeschichte ist, liegt daran, dass es sich bei diesem "Liam G." um niemand Geringeren als Liam Gallagher handelte. Dies war - vor allem angesichts der Tatsache, dass die Polizei sofort den Bandnamen veröffentlichte - schon kurz nach dem Vorfall kein Geheimnis mehr und machte weltweit Schlagzeilen. 

Deutschland-Tournee abgebrochen

"Englische Rockband Oasis nach Schlägerei in München festgenommen", heißt es im offiziellen Polizeibericht. Gegenüber dem "Spiegel" wurde ein Polizeisprecher deutlicher: "Die haben sich aufgeführt wie Schwein."

Die Deutschland-Tournee, auf der die Band sich damals befand, wurde abgebrochen. Das Konzert falle aus, war damals auf einem Zettel an der Münchner Konzerthalle zu lesen. Die Band sei "Opfer einer unverschuldeten Attacke" geworden. 

Münchner Konzerte im Juli 2027

Und nun - rund 25 Jahre später und fast 20 Jahre nach ihrem letzten Auftritt in Deutschland überhaupt - kehrt die Band mit den nach jahrelangem Streit versöhnten Gallagher-Brüdern an den Ort des Geschehens zurück. Oasis haben für den 2. und 3. Juli 2027 zwei Konzerte in der Münchner Allianz Arena angekündigt.

In einem Video, das die Gruppe vor wenigen Tagen auf Instagram teilte, ist zu hören, wie ein Radiosender über das Konzert der Gruppe im Jahr 1997 in der Münchner Olympiahalle berichtet. 

"Dass Oasis 2027 im Rahmen ihrer erfolgreichen Comeback-Tour ausgerechnet nach München zurückkehren, ist etwas ganz Besonderes - mit bittersüßem Beigeschmack", sagt der Musikjournalist und langjährige "Bravo"-Chefredakteur Alex Gernandt, der Oasis in den 1990er Jahren mehrfach begleitet hat. 
"Oasis haben in München Spuren hinterlassen - und München hat auf Oasis wohl Eindruck gemacht." Die Band habe eine "30-jährige, teils turbulente, teils schmerzhafte Historie mit München". Gernandt erinnert nicht nur an die legendäre Nacht im Bayerischen Hof, sondern auch an zwei umjubelte Auftritte im Alten Flughafen Riem im Jahr 1996.

"Brüder immer und jederzeit bei uns willkommen"

Wo sie während der Konzerte im kommenden Jahr übernachten, ist noch nicht bekannt. Hausverbot im Bayerischen Hof haben sie aber nicht - trotz der Vorgeschichte. "Selbstverständlich sind die Brüder immer und jederzeit bei uns willkommen", sagte ein Hotelsprecher der Deutschen Presse-Agentur nach Bekanntwerden der Münchner Konzerttermine. "Auch nach dem damaligen Vorfall waren die Türen stets für die Brüder geöffnet."

Hotelchefin Innegrit Volkhardt hatte sich schon 2022, zum 20. Jahrestag der legendären Schlägerei, versöhnlich gezeigt. "Die waren nicht allein schuldig", hatte sie gesagt - und angekündigt: "Wir würden sie natürlich wieder nehmen." 

"Ein wildes Aufeinander"

Sie selbst sei damals, im Dezember 2002, im Urlaub gewesen, habe sich aber danach die Videos der Überwachungskameras angeschaut: "Das war schon ein wildes Aufeinander zwischen Oasis und der anderen Gruppe", sagte sie vor vier Jahren im dpa-Interview. "Man hat da auf der Kamera nur einen großen Haufen gesehen." Wie die Polizei berichtete, war sogar ein über fünf Kilo schwerer Absperrpfosten des Hotels im Spiel.

50.000 Euro Geldauflage, 20.000 Pfund für neue Zähne

Zu dem Prozess um jenen legendären Party-Abend später am Amtsgericht erschien die Band nicht. Die Musiker waren nach Zahlung von rund 240.000 Euro Kaution nach Hause geschickt worden. Das Verfahren gegen Gallagher wegen Körperverletzung und Widerstands bei der Festnahme wurde gegen eine Geldauflage von 50.000 Euro eingestellt. Rund eine Woche später meldete die "News of the World": Liam Gallagher hat neue Zähne. 20.000 Pfund sollen die ihn damals gekostet haben.
"Zeit heilt bekanntlich alle Wunden", sagt Musikexperte Gernandt. "Liam ist mittlerweile erwachsen(er) geworden und hat sich mit seinem älteren Bruder, Oasis-Songwriter und Mastermind Noel ausgesöhnt, das große Comeback ist ihnen geglückt - und die Zähne sind eh längst ersetzt." Er erwartet für die kommenden Konzerte "Oasis in Topform". "Vollgas geben sie nach wie vor - allerdings nur noch auf der Bühne." (dpa)
 

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