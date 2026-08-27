Kultur

Bestätigung der Arbeit: Die Münchner Kammerspiele sind "Theater des Jahres". (Foto: dpa, Sven Hoppe)

27.08.2026

Auszeichnung: Münchner Kammerspiele sind 'Theater des Jahres'

Alle Jahre wieder küren Kritiker das Theater des Jahres. Nach Magdeburg in Sachsen-Anhalt im vergangenen Jahr wandert die Auszeichnung diesmal wieder nach Bayern

Die Münchner Kammerspiele sind einer Umfrage des Fachmagazins "Theater heute" zufolge das Theater des Jahres. Nach sechs Jahren liege das Haus, nun geleitet von Barbara Mundel und nicht mehr von Matthias Lilienthal, im Ranking wieder vorn, heißt es in dem Magazin. Befragt wurden 45 Kritikerinnen und Kritiker zur vergangenen Saison. 

2025 war das Theater Magdeburg in der traditionsreichen Umfrage zum "Theater des Jahres" gekürt worden, 2024 das Schauspielhaus Hamburg, 2023 das Deutsche Theater Berlin, 2022 das Schauspielhaus Bochum. 2021 fiel die Kür wegen Corona aus.

2020 und 2019 waren die Münchner Kammerspiele zweimal hintereinander zum Theater des Jahres ausgezeichnet worden. Damals war dort Matthias Lilienthal Intendant, der inzwischen an die Berliner Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz gewechselt ist und dort Aufsehen erregte mit seinem Schwimmbad, genannt Volksbad, vor dem Theatergebäude.

Münchens Kammerspiele haben auch die "Inszenierung des Jahres"

An den als Theater des Jahres ausgezeichneten Münchner Kammerspielen entstand auch die Inszenierung des Jahres - der siebenstündige "Wallenstein" von Regisseur Jan-Christoph Gockel. Das Stück nach Friedrich Schiller wird als "ein Schlachtfest in sieben Gängen" aufgeführt. "Auf der Bühne wird buchstäblich ein Mythos gekocht und verspeist. Das Publikum ist - an diesem langen Abend - eingeladen, mitzuessen", formuliert es das Theater selbst. 

Zur Schauspielerin des Jahres wurde Paulina Alpen ("Die Welt im Rücken" am Schauspiel Stuttgart) gekürt, Schauspieler des Jahres wurde Guido Lambrecht ("Serotonin" am Hans-Otto-Theater Potsdam). Als Nachwuchstalent wird Annika Neugart ("Wallenstein", Münchner Kammerspiele) geehrt.

Das Bühnenbild des Jahres findet sich dagegen in Berlin - mit Ida Müllers Entwurf für "Peer Gynt" an der Berliner Volksbühne. Für die achtstündige Inszenierung (keine Pause, Türen durchgängig offen) entwarf sie eine Comicwelt. Stücke des Jahres sind "To My Little Boy" von Caren Jeß (Thalia-Theater Hamburg) und "Play Auerbach!" von Avishai Milstein (Münchner Kammerspiele). (dpa)
 

Kommentare (0)

Es sind noch keine Kommentare vorhanden!
Die Frage der Woche

Soll Mietern der Bau von Klimaanlagen erleichtert werden?

Unser Pro und Contra jede Woche neu
Diskutieren Sie mit!

Die Frage der Woche – Archiv
Facebook
X
Instagram
Bluesky
BSZ-Newsletter
Vergabeplattform
Vergabeplattform

Staatsanzeiger eServices
die Vergabeplattform für öffentliche
Ausschreibungen und Aufträge Ausschreiber Bewerber

Beilagen

> Das neue vbw Unternehmermagazin ist online

„Die Bundesregierungskoalition hat noch schnell Reformen angekündigt, ehe sie sich in die Berliner Sommerpause verabschiedete. Eine Sommerpause übrigens, die sich die Wirtschaft nicht leistet. Unternehmer und Manager sind stets am Sprung“, sagt Bertram Br

> Das einblicke-Magazin der Bundesgesellschaft für Endlagerung ist online

Die Suche nach dem sichersten Ort für unseren Atommüll ist eine staatliche Jahrhundertaufgabe. Das einblicke-Magazin der Bundesgesellschaft für Endlagerung stellt vier Menschen vor, die diese Mission bei der Bundesgesellschaft für Endlagerung mit ihre

> Änderung der Gemeindeordnung

Liebe Leserinnen und Leser des Kommunalen Taschenbuchs, die Gemeindeordnung des Freistaats Bayern hat sich am 23. Dezember 2025 nach Redaktionsschluss (14. November 2025) nochmals geändert. Die entsprechenden Seiten können Sie hier herunterladen.

Jahresbeilage 2025

Nächster Erscheinungstermin:
28. November 2026

Weitere Infos unter Tel. 089 / 29 01 42 54 /56
oder
per Mail an anzeigen@bsz.de

Download der aktuellen Ausgabe vom 28.11.2025 (PDF, 16,5 MB)

E-Paper
Unser Bayern

Das kunst- und kulturhistorische Online-Magazin der Bayerischen Staatszeitung

Unser Bayern

LesenNachbestellen

Aktuelle PDF-Ausgabe

Nur für Abonnenten

Unser Bayern – Inhaltsverzeichnisse

Abo + Bestellservice
Abo + Bestellservice
ABO
BSZ | ePaper BSZ | Businessabo GVBI | Abo
Shopping
Anzeigen Mediadaten
Mediadaten26
Staatszeitung Staatsanzeiger
Fachthemenplan/Mediadaten gültig ab 1. Januar 2026
(PDF 1,5 MB)
Kontakt
Anzeigen@bsz.de Tel. 089/290142-65/54/56
Shopping
BSZ-Onlineshop
Shop
Kommunales Taschenbuch GVBl | Einbanddecke
KontaktImpressumDatenschutz

Mediapartner

logo staatsanzeiger vektori lg v24

Cookie-Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies für ein optimales Webseiten-Erlebnis. Dazu zählen für den Betrieb der Website notwendige Cookies, Cookies für anonyme Statistikzwecke sowie Cookies für Komforteinstellungen. Weiterhin geben wir Informationen über die Verwendung dieser Website an unsere Partner für Analysen und soziale Medien weiter. Unsere Partner für soziale Medien erhalten ebenfalls Informationen über die Verwendung dieser Website und führen diese möglicherweise mit weiteren Daten zusammen. Sie können frei entscheiden, welche Cookie-Kategorien Sie zulassen möchten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen. Unser Impressum.

Notwendig

Notwendige Cookies machen diese Webseite nutzbar, indem sie Grundfunktionen wie Zugriffsschutz und Cookie-Einstellungen ermöglichen.

Präferenzen

Präferenz-Cookies speichern Website-spezifische Einstellungen wie etwa Sprache, damit Sie diese bei einem erneuten Besuch nicht neu konfigurieren müssen.

Statistiken

Statistik-Cookies helfen uns dabei, die Interaktion unserer Besucher mit unserer Website zu analyiseren. Die Daten werden dabei anonym gesammelt.

Marketing

Marketing-Cookies werden verwendet, um Besuchern auf Webseiten zu folgen. Die Absicht ist, Anzeigen zu zeigen, die relevant und ansprechend für den einzelnen Benutzer sind und daher wertvoller für Publisher und werbetreibende Drittparteien sind.

Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Unser Bayern - Nachbestellen

Aktuelle Einzelausgaben des Online-Magazins „Unser Bayern” können im ePaper der BSZ über den App-Store bzw. Google Play gekauft werden.

appstore bsz ePaper appstore logo

https://apps.apple.com/de/app/bsz-epaper/id770850751

google play bsz ePaper google play logo

https://play.google.com/store/apps/details?id=de.cominto.blaetterkatalog.bsz