Fünf Seen Filmfestival startet – und feiert

Elf Tage, vier Orte, rund 300 Vorstellungen: Das Fünf Seen Filmfestival steht in diesem Jahr unter dem Motto "Start Small, Change Everything". Mehr als 150 Filme aus 44 Ländern sollen bei der 20. Ausgabe des Festivals gezeigt werden, darunter mit "Cinema Utopia" und "Nur für Verrückte" zwei Weltpremieren. Die meisten Produktionen stammen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz, es sind aber auch Filme aus Israel, Japan und Taiwan zu sehen.



Als Ehrengäste werden die Schauspielerin Luna Weber, die Kostümbildnerin Monika Buttinger sowie die Regisseure Christian Petzold und Marcus H. Rosenmüller erwartet.

"Aus kleinen Initiativen kann Großes entstehen"

Das Motto erinnert auch an die Anfänge des Festivals, das in diesem Jahr zum 20. Mail stattfindet und damit Jubiläum feiert. "Aus kleinen Initiativen kann Großes entstehen - so wie bei diesem Festival, das 2007 klein begann, seither viele große Momente geschaffen hat und Jahr für Jahr Größen des deutschsprachigen Films ins Fünfseenland lockt", teilte das Festival mit. (dpa)

