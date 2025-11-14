Kultur

Von Elfriede Lohse-Wächtler stammt diese Studie eines Frauenkopfes. Zu sehen ist das Werk gerade im Kirchnerhaus in Aschaffenburg. (Foto: Museen Aschaffenburg/Sabine Denecke)

14.11.2025

Gegen alle Widerstände: Ausstellung zeigt starke Künstlerinnen

Im Kirchnerhaus-Museum in Aschaffenburg zeigt eine Ausstellung, wie Frauen Anfang des 20. Jahrhunderts versuchten, sich im Kunstbetrieb durchzusetzen

Im Kichnerhaus präsentieren sich unter dem Titel Gegen alle Widerstände 23 mehr oder weniger bekannte Künstlerinnen, die sich von der ihnen von Männern zugedachten Rolle der „Damenkunst“ abheben.

Erst ab 1919 durften Frauen in Deutschland an Akademien lernen, vorher waren sie auf privaten Unterricht angewiesen oder gingen nach Paris, wo sie sich vielfältige Anregungen holen konnten. Deshalb beginnt der Rundgang mit französischen Gemälden ihrer zeitgenössischen Kolleginnen von dort.

Die Paris-Reise von Paula Modersohn-Becker 1900 wird als symbolischer Aufbruch in neue Darstellungsformen gesehen. Ihre Kinderbilder von 1903/05 wirken keineswegs süßlich-verniedlichend, sondern betonen die Einfachheit der Form, das Flächige der Struktur. Auch Käthe Kollwitz konnte nach Paris reisen. Bemerkenswert sind ihre Druckgrafiken, etwa das Selbstbildnis von 1912, die Radierung einer schwangeren Frau oder das Bildnis ihrer Eltern.

Berühmt wurde sie durch ihre kämpferisch-humane Einstellung, etwa in der Radierfolge zum Bauernkrieg, und ihre Plakate zu ihrem sozialen Engagement, deutlich auch an den Skulpturengruppen von Müttern und Kindern.

Strenge Vereinefachung der Figuren

Eine Ausnahmestellung hatte die Bildhauerin Emy Roeder inne: Sie konzentrierte sich auf eine strenge Vereinfachung der Figur, schuf nach Zeichnungen bis in ihre späten Jahre hinein viele Skulpturen vor allem von Frauen, vom Frühwerk der Schwangeren bis hin zu einer auf gelängte Linien abstrahierten Gestalt.

Viele Künstlerinnen aber arbeiteten eher im Hintergrund. So wurde Emma Ritter beeinflusst von den Brücke-Künstlern wie Karl Schmidt-Rottluff oder Erich Heckel. Ihre Holzschnitte, wie Werft oder Am Kanal, beeindrucken formal durch die flächige Abstraktion. Aus familiären Gründen musste sie bald ihr Schaffen reduzieren.

Auch Else Meidner trat hinter ihrem berühmten Mann Ludwig Meidner als Künstlerin zurück. Sie beschäftigte sich vor allem mit dem Menschenbild. Ihre frühe Radierung Selbstporträt mit entblößter Brust zeigt sie irgendwie trotzig provozierend, während das Selbstporträt mit roter Tischdecke eher nachdenklich wirkt. Ihre späteren Werke von 1944 strahlen Melancholie und Pessimismus aus. Kein Wunder, denn als Jüdin musste sie nach England emigrieren, kehrte nie mehr nach Deutschland zurück.

Auch Künstlerinnen wie Julie Wolfthorn, von der Frauen am Strand zu sehen ist, sind heute nahezu vergessen. Sie wurde als Jüdin 1940 Opfer der Nazis in Theresienstadt. Als Insassin einer Heil- und Pflegeanstalt wurde Elfriede Lohse-Wächtler ebenso von den Nazis ermordet. Ihre Studie eines Frauenkopfes einer Mitpatientin aus der Klinik Friedrichsdorf oder der emotional aufwühlende Liebesakt von 1931 zeigen ihre Begabung. Dagegen wirken die kunstgewerblich dekorativen Arbeiten von 1918 eher freundlich verhalten, aber innerlich aufgeladen.

Elsa Blankenhorn musste dauerhaft in einem Sanatorium leben. Ihre Wahnvorstellungen als Gemahlin von Kaiser Wilhelm II. brachten rätselhafte Bilder innerer Visionen hervor.

Auch die depressive, 1945 verstorbene Martel Schwichtenberg schuf kraftvolle Radierungen, die schwer zu deuten sind, etwa Nachtgedanken. In allem hatte die jüdische Künstlerin Elsa Bertha Fischer-Ginsburg Glück. Sie entging irgendwie der Verfolgung durch die Nazis durch die Hilfe ihrer Mitbürger und die Unterstützung ihres Mannes, konnte bis ins hohe Alter hoch geschätzt schaffen. Ihre frühen Radierungen 1925 beziehungsweise 1934 zeigen sie als expressive Grafikerin. Sie komponiert dabei lockere Strichlagen zu einer rhythmisierten Aussage wie in Heuernte, und ihre Bildnisse ergeben trotz des scheinbar flüchtigen Eindrucks ein prägnantes Bild. Ganz besonders gilt dies für das farbige Porträt Frau Koch. Und schon bei dem frühen Aquarell Mädchen mit Suppenschüssel, einer Erinnerung an die Suppenküche ihrer Mutter, zeigt sich die souveräne Meisterschaft des Weglassens zur Betonung der Aussage.

Stilbildend aber für das gesellschaftliche Verständnis weiblichen Kunstschaffens in den 1930er-Jahren waren Jeanne Mammen und Hanna Nagel. Sie reflektierten und kritisierten ihre Geschlechterrollen, deutlich etwa zu sehen bei der Raucherin oder beim Kurfürstendamm-Paar. Nagel präsentiert sich als emanzipierte Künstlerin zeichnend in Kurzhaarfrisur und Stöckelschuhen. Bei Die Wahl provoziert Mammen auch bürgerliche Vorstellungen durch homoerotische Beziehungen.

Darstellungen von Frauen zeigen später den Weg hin zur Neuen Sachlichkeit zum Beispiel bei Silvia Kollers Junge Frau. Alice Sommer verstärkt diesen Eindruck bei Bildnis eines Jünglings oder mit der Kohlezeichnung Zwei Kinder. Mehr in Richtung Karikatur gesellschaftlichen Verhaltens weist Tina Bauer-Pezellen bei Der Vorleser oder Gastwirt in der Tür.

Mit Ausnahme von Gabriele Münter aber waren diese künstlerisch tätigen Frauen kaum anerkannt. Sie mussten eben gegen alle Widerstände ankämpfen. (Renate Freyeisen)

Bis 8. Februar 2026. Kirchnerhaus-Museum, Ludwigstraße 19, 63739 Aschaffenburg. Dienstag bis Samstag, 14 bis 17 Uhr, Sonntag, 11 bis 17 Uhr.
www.kirchnerhaus.com
 

Kommentare (0)

Es sind noch keine Kommentare vorhanden!
Die Frage der Woche

Soll auch nach Syrien abgeschoben werden?

Unser Pro und Contra jede Woche neu
Diskutieren Sie mit!

Die Frage der Woche – Archiv
Facebook
X
Instagram
Bluesky
BSZ-Newsletter
Vergabeplattform
Vergabeplattform

Staatsanzeiger eServices
die Vergabeplattform für öffentliche
Ausschreibungen und Aufträge Ausschreiber Bewerber

Jahresbeilage 2024

Nächster Erscheinungstermin:
28. November 2025

Weitere Infos unter Tel. 089 / 29 01 42 54 /56
oder
per Mail an anzeigen@bsz.de

Download der aktuellen Ausgabe vom 29.11.2024 (PDF, 19 MB)

E-Paper
Unser Bayern

Die kunst- und kulturhistorische Beilage der Bayerischen Staatszeitung

Unser Bayern

LesenNachbestellen

Aktuelle PDF-Ausgabe

Nur für Abonnenten

Unser Bayern – Inhaltsverzeichnisse

Abo + Bestellservice
Abo + Bestellservice
ABO
BSZ | Abo BSZ | Businessabo BSZ | ePaper
Shopping
Anzeigen Mediadaten
Shop
 
Mediadaten26
Staatszeitung Staatsanzeiger
Fachthemenplan/Mediadaten gültig ab 23. Mai 2025
(PDF 6 MB)
Fachthemenplan/Mediadaten gültig ab 1. Januar 2026
(PDF 1,5 MB)
Kontakt
Anzeigen@bsz.de Tel. 089/290142-65/54/56
Shopping
BSZ-Onlineshop
Shop
Bücher Fachliteratur Redaktionsbeilagen Sonderdrucke
KontaktImpressumDatenschutz

Mediapartner

logo staatsanzeiger vektori Sta Logo lg v24

Cookie-Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies für ein optimales Webseiten-Erlebnis. Dazu zählen für den Betrieb der Website notwendige Cookies, Cookies für anonyme Statistikzwecke sowie Cookies für Komforteinstellungen. Weiterhin geben wir Informationen über die Verwendung dieser Website an unsere Partner für Analysen und soziale Medien weiter. Unsere Partner für soziale Medien erhalten ebenfalls Informationen über die Verwendung dieser Website und führen diese möglicherweise mit weiteren Daten zusammen. Sie können frei entscheiden, welche Cookie-Kategorien Sie zulassen möchten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen. Unser Impressum.

Notwendig

Notwendige Cookies machen diese Webseite nutzbar, indem sie Grundfunktionen wie Zugriffsschutz und Cookie-Einstellungen ermöglichen.

Präferenzen

Präferenz-Cookies speichern Website-spezifische Einstellungen wie etwa Sprache, damit Sie diese bei einem erneuten Besuch nicht neu konfigurieren müssen.

Statistiken

Statistik-Cookies helfen uns dabei, die Interaktion unserer Besucher mit unserer Website zu analyiseren. Die Daten werden dabei anonym gesammelt.

Marketing

Marketing-Cookies werden verwendet, um Besuchern auf Webseiten zu folgen. Die Absicht ist, Anzeigen zu zeigen, die relevant und ansprechend für den einzelnen Benutzer sind und daher wertvoller für Publisher und werbetreibende Drittparteien sind.

Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!