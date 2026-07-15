Kunstminister Blume baut Museumslandschaft um

Bayern reformiert seine staatlichen Kunstmuseen. Ziel ist „eine Abkehr vom Behördenstatus“ und mehr Autonomie für die Häuser, wie Kunstminister Markus Blume (CSU) im Landtag bei der Vorstellung der Pläne sagte. Diese hat die Reformkommission Museumsoffensive in einem Weißbuch veröffentlicht.

Zehn Staatsmuseen statt 18 Einzelhäuser

18 einzelne Kunstmuseen sollen sich ab 2029 zu größeren Einheiten zusammenschließen. Künftig soll es nur noch zehn Staatsmuseen geben, die jeweils aus bis zu vier Häusern bestehen. Verschwinden soll keines der Museen. Das gemeinsame Dach bildet der neue Verbund Bayerische Staatsmuseen. Die Bayerischen Staatsgemäldesammlungen sollen in der bisherigen Form entfallen.

Für den Verbund ist die Rechtsform einer Anstalt des öffentlichen Rechts vorgesehen. Die Museen sollen damit mehr Freiheiten bei Personal, Finanzen und Organisation erhalten. Der Freistaat bleibt Eigentümer der Sammlungen und Liegenschaften.

Mehr Eigenständigkeit und neue Einnahmen

Nach den Plänen soll sich der Verbund um übergreifende Aufgaben wie Strategie, Personalentwicklung, Marketing und Finanzen kümmern. Die einzelnen Museen sollen sich stärker auf Ausstellungen und ihre fachliche Arbeit konzentrieren.

Zugleich hofft der Freistaat auf höhere Eigeneinnahmen der Museen, etwa durch Fundraising und Spenden. Für die Umsetzung der Reform werden einmalig rund 2,7 Millionen Euro veranschlagt. Anschließend rechnet die Reformkommission mit einem zusätzlichen jährlichen Finanzbedarf von etwa fünf Millionen Euro.

Kunstwerke bleiben Eigentum des Freistaats

Für Besucherinnen und Besucher soll sich zunächst wenig ändern. Die einzelnen Museumsmarken bleiben erhalten, Schließungen sind nicht geplant.

Die Kunstwerke bleiben Eigentum des Freistaats Bayern. Künftig sollen die Staatsmuseen jedoch leichter auf die gesamten Bestände zugreifen können. Insgesamt umfasst die Sammlung nach Angaben des Kunstministeriums rund 3,5 Millionen Objekte sowie Millionen weiterer Fotografien und archäologischer Funde. (dpa)