Kultur

Die Verträge sind unterzeichnet: Der tschechische Dirigent Petr Popelka (Mitte) wird ab 2029 neuer Generalmusikdirektor der Bayerischen Staatsoper in München. Staatsintendant Serge Dorny (links) und Markus Blume, bayerischer Kunstminister (CSU), posieren mit dem Neuen. (Foto: dpa, Malin Wunderlich)

11.06.2026

Neuer GMD an der Staatsoper: Eine Sensation – oder ein Scheitern mit Ansage?

Petr Popelka wird 2029 Generalmusikdirektor der Bayerischen Staatsoper in München – eine äußerst überraschende Personalie

Für manche waren die Gerüchte der allgemeinen Pfingstflaute geschuldet. Andere haben es für einen verspäteten Aprilscherz gehalten. Jetzt ist die Katze aus dem Sack: Ab 2029 wirkt Petr Popelka für fünf Jahre als Generalmusikdirektor an der Bayerischen Staatsoper. Der 40-jährige Tscheche aus Prag beerbt damit Vladimir Jurowski.

Bei einer kurzfristig terminierten Pressekonferenz am Nationaltheater in München wurde das am Mittwochnachmittag bestätigt. Auf der Pressekonferenz mit Kunstminister Markus Blume (CSU) sowie Staatsopern-Intendant Serge Dorny und Popelka wurde der Vertrag unterzeichnet.

Bekannter im Opernfach

Die Personalie überrascht, denn: Im sinfonischen Bereich ist Popelka bekannter als im Opernfach. Zwar hat er in Berlin, Zürich oder am Theater an der Wien schon Opern dirigiert, aber: Als Chefdirigent verantwortet Popelka gegenwärtig die Wiener Symphoniker.

Dieses Orchester sollte man freilich nicht mit den Wiener Philharmonikern verwechseln: weder im Renommee noch in der Qualität. An der Bayerischen Staatsoper hat Popelka erst im vorigen Jahr debütiert, und jetzt dieser kometenhafte Aufstieg. Auf der Pressekonferenz wurden Blume und Dorny nicht müde zu betonen, dass die Bayerische Staatsoper nicht nur für eine große Tradition stehe, sondern auch für Erneuerung und Gestaltung der Zukunft.

Dennoch markiert die Berufung Popelkas einen Paradigmenwechsel. Von großen Namen wird offenbar Abschied genommen. Selbst Jurowski war deutlich bekannter als jetzt Popelka. Es ist kein Geheimnis, dass Dorny schon in Lyon auf Schattengewächse gesetzt hatte. Auch dort wirkte Dorny als Intendant, bevor er nach München wechselte.

Es ist durchaus löblich, dass Dorny auch auf weniger große Namen setzt, aber: München ist nicht Lyon. Die Bayerische Staatsoper zählt zu den größten und international führenden Musiktheatern der Welt. Sie ist zudem – noch – ausgestattet mit einem hohen Budget. Ein solches Haus muss gefüllt werden.

Kein Publikumsmagnet

Popelka ist gegenwärtig kein Publikumsmagnet. Es ist Aufgabe kleinerer oder mittelgroßer Bühnen, aufstrebende und talentierte Kräfte auszuprobieren: im Freistaat etwa Augsburg, Regensburg oder Nürnberg. Noch immer scheint Dorny nicht wirklich verinnerlicht zu haben, dass er sein Wirken in Lyon nicht eins zu eins auf München übertragen kann. Die Berufung Popelkas wirkt im Grunde wie eine Abwertung der Position des Generalmusikdirektors, und davon würde vor allem die Intendanz profitieren.

Dass Popelka als studierter Kontrabassist im Bayerischen Staatsorchester mehrheitlich geschätzt wird, macht seine jetzige Wahl zum künftigen Generalmusikdirektor nicht risikofreier. Der Beweis, dass Popelka einer solchen internationalen Spitzenposition mental und künstlerisch gewachsen ist, muss erst erbracht werden.

Für das Kunstministerium ist Popelka durchaus vorteilhaft, weil Mitte der 2030er-Jahre die Generalsanierung des Nationaltheaters ansteht. Mit einem jungen, dankbaren Dirigenten ist eine solche Herausforderung einfacher zu stemmen als mit einem weltbekannten Star-Namen – der womöglich Ärger machen würde. Für die Bayerische Staatsoper steht jedoch viel auf dem Spiel, nämlich der Verlust des internationalen Prestiges.

Sollte dies geschehen, wäre es im Umkehrschluss für die staatliche Kulturpolitik ein leichtes Spiel, die Bayerische Staatsoper im Budget zu stutzen. In Zeiten klammer Kassen ist dies langfristig ein durchaus denkbares Szenario. Eines ist klar: Für die Staatsoper in München wird Popelka entweder eine veritable Sensation oder ein Scheitern mit Ansage. (Marco Frei) 
 

Kommentare (0)

Es sind noch keine Kommentare vorhanden!
Die Frage der Woche

Soll man die sogenannte Rente mit 63 abschaffen?

Unser Pro und Contra jede Woche neu
Diskutieren Sie mit!

Die Frage der Woche – Archiv
Facebook
X
Instagram
Bluesky
BSZ-Newsletter
Vergabeplattform
Vergabeplattform

Staatsanzeiger eServices
die Vergabeplattform für öffentliche
Ausschreibungen und Aufträge Ausschreiber Bewerber

Beilagen

> Das neue vbw Unternehmermagazin ist online

Prof. Dr. Michael Hüther, Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) in Köln, sagt über die Deutschen: "Unser Mindset hat sich nicht weiterentwickelt – es ist in einer Art Biedermeier-Modus stehen geblieben."

> Das einblicke-Magazin der Bundesgesellschaft für Endlagerung ist online

Die Suche nach dem sichersten Ort für unseren Atommüll ist eine staatliche Jahrhundertaufgabe. Das einblicke-Magazin der Bundesgesellschaft für Endlagerung stellt vier Menschen vor, die diese Mission bei der Bundesgesellschaft für Endlagerung mit ihre

> Änderung der Gemeindeordnung

Liebe Leserinnen und Leser des Kommunalen Taschenbuchs, die Gemeindeordnung des Freistaats Bayern hat sich am 23. Dezember 2025 nach Redaktionsschluss (14. November 2025) nochmals geändert. Die entsprechenden Seiten können Sie hier herunterladen.

Jahresbeilage 2025

Nächster Erscheinungstermin:
28. November 2026

Weitere Infos unter Tel. 089 / 29 01 42 54 /56
oder
per Mail an anzeigen@bsz.de

Download der aktuellen Ausgabe vom 28.11.2025 (PDF, 16,5 MB)

E-Paper
Unser Bayern

Das kunst- und kulturhistorische Online-Magazin der Bayerischen Staatszeitung

Unser Bayern

LesenNachbestellen

Aktuelle PDF-Ausgabe

Nur für Abonnenten

Unser Bayern – Inhaltsverzeichnisse

Abo + Bestellservice
Abo + Bestellservice
ABO
BSZ | ePaper BSZ | Businessabo GVBI | Abo
Shopping
Anzeigen Mediadaten
Mediadaten26
Staatszeitung Staatsanzeiger
Fachthemenplan/Mediadaten gültig ab 1. Januar 2026
(PDF 1,5 MB)
Kontakt
Anzeigen@bsz.de Tel. 089/290142-65/54/56
Shopping
BSZ-Onlineshop
Shop
Kommunales Taschenbuch GVBl | Einbanddecke
KontaktImpressumDatenschutz

Mediapartner

logo staatsanzeiger vektori lg v24

Cookie-Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies für ein optimales Webseiten-Erlebnis. Dazu zählen für den Betrieb der Website notwendige Cookies, Cookies für anonyme Statistikzwecke sowie Cookies für Komforteinstellungen. Weiterhin geben wir Informationen über die Verwendung dieser Website an unsere Partner für Analysen und soziale Medien weiter. Unsere Partner für soziale Medien erhalten ebenfalls Informationen über die Verwendung dieser Website und führen diese möglicherweise mit weiteren Daten zusammen. Sie können frei entscheiden, welche Cookie-Kategorien Sie zulassen möchten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen. Unser Impressum.

Notwendig

Notwendige Cookies machen diese Webseite nutzbar, indem sie Grundfunktionen wie Zugriffsschutz und Cookie-Einstellungen ermöglichen.

Präferenzen

Präferenz-Cookies speichern Website-spezifische Einstellungen wie etwa Sprache, damit Sie diese bei einem erneuten Besuch nicht neu konfigurieren müssen.

Statistiken

Statistik-Cookies helfen uns dabei, die Interaktion unserer Besucher mit unserer Website zu analyiseren. Die Daten werden dabei anonym gesammelt.

Marketing

Marketing-Cookies werden verwendet, um Besuchern auf Webseiten zu folgen. Die Absicht ist, Anzeigen zu zeigen, die relevant und ansprechend für den einzelnen Benutzer sind und daher wertvoller für Publisher und werbetreibende Drittparteien sind.

Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Unser Bayern - Nachbestellen

Aktuelle Einzelausgaben des Online-Magazins „Unser Bayern” können im ePaper der BSZ über den App-Store bzw. Google Play gekauft werden.

appstore bsz ePaper appstore logo

https://apps.apple.com/de/app/bsz-epaper/id770850751

google play bsz ePaper google play logo

https://play.google.com/store/apps/details?id=de.cominto.blaetterkatalog.bsz