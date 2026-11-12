Romantisch, mystisch und elektronisch: Künstlerin Steina im Haus der Kunst

Schon im Treppenhaus flackert, flunkert und blitzt es. Während man die Stufen zur Nordgalerie im Münchner Haus der Kunst hinaufsteigt, zucken Lichtflecken über die Wände, von irgendwoher dringt ein Brummen, Grollen, Zirpen ans Ohr des Besuchers, der bedacht ist, in dem stark abgedunkelten Raum nicht zu stolpern. Oben angekommen, steht man in einem Environment aus saalhohen, frei im Raum hängenden Videoleinwänden, auf denen je von beiden Seiten eine Art Gischten und Wallen zu sehen ist, ein schlieriges Wogen und Fluten.



Könnte das womöglich der Eindruck sein, den man auch hat, wenn man in dem sprichwörtlichen Fass die Niagarafälle in Zeitlupe hinabstürzt? Oder soll man sich hier fühlen wie Richard Wagners Alberich, der am Grunde des Rheins vergeblich glitschigen Flussnymphen nachjagt? Ganz abwegig sind solche mythischen Assoziationen nicht, denn in dieser Installation mit dem Titel Borealis (1993) hat die Video- und Klangkünstlerin Steina (Jahrgang 1940) bearbeitete Videoaufnahmen von Wasserfällen verwendet, die in ihrer Heimat Island entstanden sind – also dort, wo die alten Griechen wohl jenes Volk der Hyperboreer verorteten, das noch jenseits des Nordwinds wohnt. Und dort auch, wo angeblich noch heute gelegentlich neue Straßen um einen Hügel herum, statt durch ihn hindurch gebaut werden, falls in ihm „Feen wohnen“ sollten.

Romantisch-mystische Tendenz

Aber eine gewisse romantisch-mystische Tendenz ist in den Werken der international renommierten Künstlerin generell auszumachen, wie diese Retrospektive mit dem Titel Playback zeigt. Und das obwohl viele ihrer Videos und Livekamera-Installationen auf den ersten Blick natürlich stark durch den Einsatz von Technik und Elektronik geprägt scheinen. Denn zusammen mit ihrem Partner Woody Vasulka entdeckte die als klassische Geigerin ausgebildete Steina um 1970 das Zufallspotenzial elektronischer Ton- und Filmaufzeichnung, indem sie – technisch laienhaft verstanden – das Tonsignal zur Verfremdung der Bilder einsetzte und das Bildsignal zur Verfremdung der Töne.



So entstehen akustische wie optische Verzerrungen, Überlagerungen oder Spiegelungen, die nicht vom Willen der Künstlerin abhängen, sondern wo aus dem technischen Prozess selbst heraus der Klang unerwartete neue Bilder erzeugt und umgekehrt: mal irreal verschwommene Traumszenarien, mal grotesk-witzige Spiralverdrehungen von Personen wie in Zerrspiegeln auf der Kirmes.

Dem oberflächlichen Blick mag dergleichen angesichts heutiger digitaler Möglichkeiten (und dabei reden wir noch nicht mal von der KI) vorgestrig vorkommen. Aber rührend altmodisch erscheint das Werk dieser Urmutter der Videokunst nur dem, der an die offizielle Lesart glaubt, derzufolge Steina die Veränderung der Wahrnehmungsparameter reflektiere, die durch die (damals) moderne Technik ausgelöst wurde. Tatsächlich aber ging es im Schaffen der Künstlerin immer schon um viel mehr als das. Denn eigentlich träumt sie ja den alten mystischen Traum der Surrealisten und Romantiker weiter, dass der Künstler nur als eine Art Empfänger oder Transistor Mitteilungen durchgibt, die ihm aus anderen, wie auch immer gearteten Quellen zukommen und auf die er keinen Einfluss hat.



Befremdlich, unverständlich, faszinierend, aber auch auf rätselhafte Weise erhellend mag diese Kunde sein. Wirklich vernehmbar wird sie freilich nur, wenn man sie gerade nicht im diskursiven Sinn verstehen will, sondern sich ihrem Eindruck überlässt. Wenn man genug äußere und innere Ruhe hat, genug eigenen Stillstand eigentlich, um das zu erfahren, was die Künstlerin wunderbar pathetisch „den majestätischen Fluss der Zeit“ nennt. (Alexander Altmann)

Bis 7. Dezember. Haus der Kunst, Prinzregentenstraße 1, 80538 München. Mittwoch bis Montag 10 bis 20 Uhr.

www.hausderkunst.de

