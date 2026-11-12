Kultur

Akustische und optische Verzerrungen gehören zur Kunst von Steina dazu. (Foto: Haus der Kunst München, Milena Wojhan)

12.11.2026

Romantisch, mystisch und elektronisch: Künstlerin Steina im Haus der Kunst

Das Haus der Kunst zeigt eine Retrospektive der isländischen Künstlerin Steina. Sie ist befremdlich, unverständlich, aber auch faszinierend und auf rätselhafte Weise erhellend

Schon im Treppenhaus flackert, flunkert und blitzt es. Während man die Stufen zur Nordgalerie im Münchner Haus der Kunst hinaufsteigt, zucken Lichtflecken über die Wände, von irgendwoher dringt ein Brummen, Grollen, Zirpen ans Ohr des Besuchers, der bedacht ist, in dem stark abgedunkelten Raum nicht zu stolpern. Oben angekommen, steht man in einem Environment aus saalhohen, frei im Raum hängenden Videoleinwänden, auf denen je von beiden Seiten eine Art Gischten und Wallen zu sehen ist, ein schlieriges Wogen und Fluten.

Könnte das womöglich der Eindruck sein, den man auch hat, wenn man in dem sprichwörtlichen Fass die Niagarafälle in Zeitlupe hinabstürzt? Oder soll man sich hier fühlen wie Richard Wagners Alberich, der am Grunde des Rheins vergeblich glitschigen Flussnymphen nachjagt? Ganz abwegig sind solche mythischen Assoziationen nicht, denn in dieser Installation mit dem Titel Borealis (1993) hat die Video- und Klangkünstlerin Steina (Jahrgang 1940) bearbeitete Videoaufnahmen von Wasserfällen verwendet, die in ihrer Heimat Island entstanden sind – also dort, wo die alten Griechen wohl jenes Volk der Hyperboreer verorteten, das noch jenseits des Nordwinds wohnt. Und dort auch, wo angeblich noch heute gelegentlich neue Straßen um einen Hügel herum, statt durch ihn hindurch gebaut werden, falls in ihm „Feen wohnen“ sollten.

Romantisch-mystische Tendenz

Aber eine gewisse romantisch-mystische Tendenz ist in den Werken der international renommierten Künstlerin generell auszumachen, wie diese Retrospektive mit dem Titel Playback zeigt. Und das obwohl viele ihrer Videos und Livekamera-Installationen auf den ersten Blick natürlich stark durch den Einsatz von Technik und Elektronik geprägt scheinen. Denn zusammen mit ihrem Partner Woody Vasulka entdeckte die als klassische Geigerin ausgebildete Steina um 1970 das Zufallspotenzial elektronischer Ton- und Filmaufzeichnung, indem sie – technisch laienhaft verstanden – das Tonsignal zur Verfremdung der Bilder einsetzte und das Bildsignal zur Verfremdung der Töne.

So entstehen akustische wie optische Verzerrungen, Überlagerungen oder Spiegelungen, die nicht vom Willen der Künstlerin abhängen, sondern wo aus dem technischen Prozess selbst heraus der Klang unerwartete neue Bilder erzeugt und umgekehrt: mal irreal verschwommene Traumszenarien, mal grotesk-witzige Spiralverdrehungen von Personen wie in Zerrspiegeln auf der Kirmes.

Dem oberflächlichen Blick mag dergleichen angesichts heutiger digitaler Möglichkeiten (und dabei reden wir noch nicht mal von der KI) vorgestrig vorkommen. Aber rührend altmodisch erscheint das Werk dieser Urmutter der Videokunst nur dem, der an die offizielle Lesart glaubt, derzufolge Steina die Veränderung der Wahrnehmungsparameter reflektiere, die durch die (damals) moderne Technik ausgelöst wurde. Tatsächlich aber ging es im Schaffen der Künstlerin immer schon um viel mehr als das. Denn eigentlich träumt sie ja den alten mystischen Traum der Surrealisten und Romantiker weiter, dass der Künstler nur als eine Art Empfänger oder Transistor Mitteilungen durchgibt, die ihm aus anderen, wie auch immer gearteten Quellen zukommen und auf die er keinen Einfluss hat.

Befremdlich, unverständlich, faszinierend, aber auch auf rätselhafte Weise erhellend mag diese Kunde sein. Wirklich vernehmbar wird sie freilich nur, wenn man sie gerade nicht im diskursiven Sinn verstehen will, sondern sich ihrem Eindruck überlässt. Wenn man genug äußere und innere Ruhe hat, genug eigenen Stillstand eigentlich, um das zu erfahren, was die Künstlerin wunderbar pathetisch „den majestätischen Fluss der Zeit“ nennt. (Alexander Altmann)

Bis 7. Dezember. Haus der Kunst, Prinzregentenstraße 1, 80538 München. Mittwoch bis Montag 10 bis 20 Uhr.
www.hausderkunst.de
 

Kommentare (0)

Es sind noch keine Kommentare vorhanden!
Die Frage der Woche

Sollen Kommunen selbst entscheiden, ob sie eine Bettensteuer einführen?

Unser Pro und Contra jede Woche neu
Diskutieren Sie mit!

Die Frage der Woche – Archiv
Facebook
X
Instagram
Bluesky
BSZ-Newsletter
Vergabeplattform
Vergabeplattform

Staatsanzeiger eServices
die Vergabeplattform für öffentliche
Ausschreibungen und Aufträge Ausschreiber Bewerber

Beilagen

> Das neue vbw Unternehmermagazin ist online

Start-up-Investor Carsten Maschmeyer meint, dass ein Staat, der offensichtliche Probleme nicht löst, von seinen Bürgerinnen und Bürgern als dysfunktional wahrgenommen wird. Politiker, die viel versprechen und wenig halten, sorgen für Ablehnung.

> Änderung der Gemeindeordnung

Liebe Leserinnen und Leser des Kommunalen Taschenbuchs, die Gemeindeordnung des Freistaats Bayern hat sich am 23. Dezember 2025 nach Redaktionsschluss (14. November 2025) nochmals geändert. Die entsprechenden Seiten können Sie hier herunterladen.

> Michael Mathias Prechtl in Amberg

Die Sonderausstellung „Köpfe. Zeiten. Geschichte(n).“ im Stadtmuseum Amberg ehrt noch bis zum 10. Januar 2027 den international bekannten Maler und Illustrator Michael Mathias Prechtl, der in diesem Jahr seinen 100. Geburtstag gefiert hätte.

Jahresbeilage 2025

Nächster Erscheinungstermin:
28. November 2026

Weitere Infos unter Tel. 089 / 29 01 42 54 /56
oder
per Mail an anzeigen@bsz.de

Download der aktuellen Ausgabe vom 28.11.2025 (PDF, 16,5 MB)

E-Paper
Unser Bayern

Das kunst- und kulturhistorische Online-Magazin der Bayerischen Staatszeitung

Unser Bayern

LesenNachbestellen

Aktuelle PDF-Ausgabe

Nur für Abonnenten

Unser Bayern – Inhaltsverzeichnisse

Abo + Bestellservice
Abo + Bestellservice
ABO
BSZ | ePaper BSZ | Businessabo GVBI | Abo
Shopping
Anzeigen Mediadaten
Mediadaten26
Staatszeitung Staatsanzeiger
Fachthemenplan/Mediadaten gültig ab 1. Januar 2026
(PDF 1,5 MB)
Kontakt
Anzeigen@bsz.de Tel. 089/290142-65/54/56
Shopping
BSZ-Onlineshop
Shop
Kommunales Taschenbuch GVBl | Einbanddecke
KontaktImpressumDatenschutz

Mediapartner

logo staatsanzeiger vektori lg v24

Cookie-Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies für ein optimales Webseiten-Erlebnis. Dazu zählen für den Betrieb der Website notwendige Cookies, Cookies für anonyme Statistikzwecke sowie Cookies für Komforteinstellungen. Weiterhin geben wir Informationen über die Verwendung dieser Website an unsere Partner für Analysen und soziale Medien weiter. Unsere Partner für soziale Medien erhalten ebenfalls Informationen über die Verwendung dieser Website und führen diese möglicherweise mit weiteren Daten zusammen. Sie können frei entscheiden, welche Cookie-Kategorien Sie zulassen möchten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen. Unser Impressum.

Notwendig

Notwendige Cookies machen diese Webseite nutzbar, indem sie Grundfunktionen wie Zugriffsschutz und Cookie-Einstellungen ermöglichen.

Präferenzen

Präferenz-Cookies speichern Website-spezifische Einstellungen wie etwa Sprache, damit Sie diese bei einem erneuten Besuch nicht neu konfigurieren müssen.

Statistiken

Statistik-Cookies helfen uns dabei, die Interaktion unserer Besucher mit unserer Website zu analyiseren. Die Daten werden dabei anonym gesammelt.

Marketing

Marketing-Cookies werden verwendet, um Besuchern auf Webseiten zu folgen. Die Absicht ist, Anzeigen zu zeigen, die relevant und ansprechend für den einzelnen Benutzer sind und daher wertvoller für Publisher und werbetreibende Drittparteien sind.

Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Unser Bayern - Nachbestellen

Aktuelle Einzelausgaben des Online-Magazins „Unser Bayern” können im ePaper der BSZ über den App-Store bzw. Google Play gekauft werden.

appstore bsz ePaper appstore logo

https://apps.apple.com/de/app/bsz-epaper/id770850751

google play bsz ePaper google play logo

https://play.google.com/store/apps/details?id=de.cominto.blaetterkatalog.bsz