Sandra Hüller und David Duchovny kommen zum Münchner Filmfest

In München beginnt am Wochenende das Filmfest. Bis zum 4. Juli werden 130 Filme aus 56 Ländern gezeigt. Zur Eröffnung am Samstag läuft der Cannes-Erfolg "Vaterland" mit Sandra Hüller.

Die Schauspielerin hat sich für die Auftaktveranstaltung angekündigt. Hüller wird inzwischen auch international gefeiert und zählt zu den prominentesten Gästen des Festivals.

David Duchovny erhält Ehrenpreis

Mit David Duchovny kommt auch ein international bekannter Star nach München. Der Schauspieler, Schriftsteller und Musiker wird mit dem CineMerit Award geehrt.

Duchovny, bekannt aus der Serie "Akte X", bringt zudem seine Tragikomödie "See You When I See You" mit. Der Film feiert beim Filmfest seine internationale Premiere.

Neues Münchner "Tatort"-Team

Schon am Vorabend der offiziellen Eröffnung steht der erste Fall des neuen Münchner "Tatort"-Teams auf dem Programm. Carlo Ljubek und Ferdinand Hofer geben mit "Zwischenwelten" ihren Einstand als Hauptermittler.

Auch zahlreiche weitere deutsche Filmschaffende werden erwartet. Jella Haase stellt "#schwarzeschafe" vor, Sabrina Setlur ist in der Literaturverfilmung "Identitti" zu sehen. Außerdem feiert die Verfilmung von Matthias Brandts Roman "Blackbird" Weltpremiere.

Filme zwischen Unterhaltung und Politik

Das Programm greift auch politische und gesellschaftliche Themen auf. Der Film "23.000 Leben" erzählt von Flucht über das Mittelmeer. In "Block 10" geht es um jüdische Frauen, die in Auschwitz Opfer medizinischer Experimente wurden.

Weitere CineMerit-Gäste sind der italienische Schauspieler Toni Servillo und der spanische Regisseur Pedro Almodóvar. Aus Cannes kommen unter anderem Almodóvars "Bitteres Fest", der japanische Film "Titanic Ocean" und Sandra Wollners "Everytime" nach München. (dpa)