Kultur

Die neue Ausstellung des Zentralinstituts für Kunstgeschichte widmet sich der Geschichte des Aktes. Dazu gibt es auch viel Literatur (Foto: Zentralinstitut für Kunstgeschichte)

06.06.2026

Sehr viel nackte Haut: Ausstellung zur Geschichte des Aktes

Eine Ausstellung des Zentralinstituts für Kunstgeschichte beschäftigt sich mit dem Akt – und wie sich die Sicht darauf im Laufe der Jahrtausende veränderte

Der Akt ist so alt wie die Kunst selbst. Doch inzwischen wird die Darstellung nackter Körper auch oft mit Geschlechterfragen oder Queerness verknüpft. Die Ausstellung „unbekleidet/ausgezogen: Der Akt in der kunsthistorischen Forschung“ widmet sich diesem Spannungsfeld.

Wann wird ein Unbekleideter ein Ausgezogener? Welche Nacktheit ist angemessen und gesellschaftlich akzeptiert? Wo beginnt Pornografie, Sexismus, Voyeurismus oder Pädophilie? Seit der Antike und ihrer Wiedergeburt in der Renaissance bis heute ist der Mensch im zeitlosen Kostüm von Adam und Eva ein Thema westlicher Kunst.

Nichtsdestotrotz ist der künstlerische Akt umstritten. Sein Deutungshorizont reicht weit: von paradiesischer Unschuld, göttlichem Idealbild und purer Ästhetik bis zu triebhafter Begierde, Erotik, Sensations- und Wollust. Aktmalerinnen und Aktmaler stehen im Spannungsfeld zwischen Modell und (Käufer-)Publikum. Wer dabei die Macht hat, ist die Frage.

Zensurbalken in sozialen Medien

Von der Zunft zeitgenössischer Kunsthistorikerinnen und Kunsthistoriker wird die Darstellung des nackten Körpers vermehrt im Zusammenhang mit Geschlechterfragen, Postkolonialismus, Queerness und KI diskutiert. Neuerdings laufen Kunstwerke, die für das virtuelle Museum fortwährend digitalisiert werden, Gefahr, in den sozialen Medien von KI-Algorithmen erkannt und mit dem Zensurbalken auf den dargebotenen primären wie sekundären Geschlechtsmerkmalen belegt zu werden.

Das macht eine sehenswerte Ausstellung deutlich, die den Titel trägt: unbekleidet/ausgezogen: Der Akt in der kunsthistorischen Forschung. Das mit einer Ikone der Kunstgeschichte werbende Plakat präsentiert Michelangelos Monumentalplastik David, verfremdet und ausschnitthaft: Das Gemächt des gegen Goliath kämpfenden Erfolgshelden wird dabei von einem magentafarbenen Feigenblatt verdeckt. Die ins Auge stechende Signalfarbe des hellen Purpur akzentuiert im Übrigen auch die Begleittexte in der zwar textlastigen, aber nicht weniger spannenden Münchner Ausstellung.

Hier erfährt man beiläufig auch von jenem krassen Beispiel des Kulturkampfes der Jetztzeit, der sich im Frühjahr 2023 im US-Bundesstaat Florida ereignete, wo Eltern protestierten, weil sie das im Kunstunterricht gezeigte Foto jener oben erwähnten David-Statue – allerdings im Originalzustand ohne Feigenblatt – als sogenannte Pornografie empfanden. Unter dem Deckmantel des Jugendschutzes und der pädagogischen Verantwortung bewirkten sie erstaunlicherweise den Rücktritt der Schulleiterin.

In der vom Zentralinstitut für Kunstgeschichte (ZI) erarbeiteten und dort im ersten Stock des nördlichen Lichthofs gezeigten Ausstellung wird ergänzend zu den in den Vitrinen ausgebreiteten reichen eigenen Beständen aus Bibliothek und Fotothek erstmals auch eine Auswahl von Repliken antiker Skulpturen aus der Sammlung des im selben Haus beheimateten Museum für Abgüsse klassischer Bildwerke gezeigt.

Den Auftakt der in 13 Kapiteln rund 200 Jahre Forschungsgeschichte abbildenden Themenschau macht der Begründer der modernen Kunstwissenschaft, Johann Joachim Winckelmann. Dieser schrieb über griechische Kunst, obwohl er nie einen Fuß nach Griechenland gesetzt hatte. Er war ein Schreibtischtäter, der am griechischen Skulpturenideal nackter männlicher Schönheit anhand römischer Repliken Gefallen fand. Dass seine homoerotische Veranlagung mit seiner kunsthistorischen Arbeit bereits von Zeitgenossen in Verbindung gesehen wurde, ist bemerkenswert und lässt den Gelehrten heute erstaunlich modern erscheinen.

Der freizügige Blick auf nackte Haut, durch mediale Verbreitung omnipräsent, verändert sich je nach Narrativ und Zeitgeist. Darstellungen entblößter Märtyrerinnen und Märtyrern sind in der Hochzeit des Barocks besonders geeignet, Mystik mit Erotik zu verbinden. Der heilige Sebastian, der heute als Ikone der queeren Szene gilt, zeigt exemplarisch den Wandel in seiner Ikonografie. Der sich im Mittelalter als Schutzheiliger gegen die Pest noch mit Brustharnisch, Mantel und Schwert präsentierende Märtyrer lässt bereits in der Renaissance die Hüllen fallen und erstrahlt in jugendlicher Schönheit. Dass die im Moment höchster Ekstase seine Brust treffenden Pfeilspitzen seinem sinnlich erotischen Körper nichts anhaben können, unterstreicht in der Blütezeit des Barocks seine Virilität und Vitalität.

Das 19. Jahrhundert greift formal die alten Meister auf, interpretiert sie aber völlig neu. Édouard Manets im Pariser Salon ausgestellte Olympia provozierte 1865 einen Skandal. Nicht wegen des weiblichen Aktes an sich, der an Tizians Venus von Urbino erinnert, sondern wegen der von Zeitgenossen als Prostituierte erkannten, entblößten Frau, welche den Blick direkt auf den Betrachter des Bildes, respektive ihren Adressaten, richtet. Das Gemälde entstand zeitgleich mit Manets nicht weniger umstrittenem Werk Frühstück im Freien, das im legendären Salon des Refusés 1863, also in der Parallelausstellung der abgelehnten Künstler, einen weiblichen Akt in der Landschaft inmitten einer Gruppe bekleideter Männer präsentierte.

Während seinerzeit der künstlerische Erfolg aufseiten der Salonmaler war, wie beispielsweise Alexandre Cabanel, hat sich das Verhältnis längst umgekehrt. Cabanels zur gleichen Zeit wie Manets Olympia entstandene, weich gezeichnete Geburt der Venus fiel aus dem Kanon der Kunst und wurde eher gering geschätzt. Manet dagegen wird bis heute als ein Wegbereiter der klassischen Moderne gefeiert.

Der Skandal um Manets „Olympia“

Feministische Kunsthistorikerinnen und Kunsthistoriker entlarvten seit den 1970er-Jahren die Dominanz der männlich-heterosexuellen Perspektive auf den zum Objekt degradierten weiblichen Körper. Gustave Courbets Gemälde Der Ursprung der Welt von 1866, das den Blick auf die Vulva eines weiblichen Torsos mit der Präzision einer anatomischen Aufnahme feilbietet, kann sich heute jeder als Reproduktionskunst in jeder Größe ins Schlafzimmer hängen. Alternativ kann man das Original, das 2024 im Museum Centre Pompidou-Metz mit dem Slogan „MeToo“ besprüht wurde, gerade auch in der Courbet-Retrospektive in Wien sehen.

Zu der jede Menge Schlagzeilen machenden Aktion bekannte sich Deborah de Robertis. Bereits 2014 hatte sich die französisch-luxemburgische Performance-Künstlerin unter dem Motto Spiegel des Ursprungs vor Courbets skandalumwittertem Gemälde entblößt, gefolgt zwei Jahre später von ihrer weiteren leibhaftigen Nachstellung vor Manets Olympia. Dabei filmte sie gleichzeitig jeweils die Reaktion der Museumsbesucher.
(Angelika Irgens-Defregger)

Bis 2. Oktober. Zentralinstitut für Kunstgeschichte, Katharina-von-Bora-Straße 10, 80333 München. Montag bis Freitag 10 bis 20 Uhr.
https://www.zikg.eu
 

Kommentare (0)

Es sind noch keine Kommentare vorhanden!
Die Frage der Woche

Soll man Beamte in die gesetzliche Krankenkasse einbeziehen?

Unser Pro und Contra jede Woche neu
Diskutieren Sie mit!

Die Frage der Woche – Archiv
Facebook
X
Instagram
Bluesky
BSZ-Newsletter
Vergabeplattform
Vergabeplattform

Staatsanzeiger eServices
die Vergabeplattform für öffentliche
Ausschreibungen und Aufträge Ausschreiber Bewerber

Beilagen

> Das neue vbw Unternehmermagazin ist online

Ralf Wintergerst, CEO von Giesecke+Devrient, weist auf einen sehr wesentlichen Umstand der deutschen Politik hin: „Es gibt hierzulande sehr viele Veto-Punkte, wo der eine aus Eigeninteresse den Vorschlag des anderen blockieren kann."

> Das einblicke-Magazin der Bundesgesellschaft für Endlagerung ist online

Die Suche nach dem sichersten Ort für unseren Atommüll ist eine staatliche Jahrhundertaufgabe. Das einblicke-Magazin der Bundesgesellschaft für Endlagerung stellt vier Menschen vor, die diese Mission bei der Bundesgesellschaft für Endlagerung mit ihre

> Änderung der Gemeindeordnung

Liebe Leserinnen und Leser des Kommunalen Taschenbuchs, die Gemeindeordnung des Freistaats Bayern hat sich am 23. Dezember 2025 nach Redaktionsschluss (14. November 2025) nochmals geändert. Die entsprechenden Seiten können Sie hier herunterladen.

Jahresbeilage 2025

Nächster Erscheinungstermin:
28. November 2026

Weitere Infos unter Tel. 089 / 29 01 42 54 /56
oder
per Mail an anzeigen@bsz.de

Download der aktuellen Ausgabe vom 28.11.2025 (PDF, 16,5 MB)

E-Paper
Unser Bayern

Das kunst- und kulturhistorische Online-Magazin der Bayerischen Staatszeitung

Unser Bayern

LesenNachbestellen

Aktuelle PDF-Ausgabe

Nur für Abonnenten

Unser Bayern – Inhaltsverzeichnisse

Abo + Bestellservice
Abo + Bestellservice
ABO
BSZ | ePaper BSZ | Businessabo GVBI | Abo
Shopping
Anzeigen Mediadaten
Mediadaten26
Staatszeitung Staatsanzeiger
Fachthemenplan/Mediadaten gültig ab 1. Januar 2026
(PDF 1,5 MB)
Kontakt
Anzeigen@bsz.de Tel. 089/290142-65/54/56
Shopping
BSZ-Onlineshop
Shop
Kommunales Taschenbuch GVBl | Einbanddecke
KontaktImpressumDatenschutz

Mediapartner

logo staatsanzeiger vektori lg v24

Cookie-Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies für ein optimales Webseiten-Erlebnis. Dazu zählen für den Betrieb der Website notwendige Cookies, Cookies für anonyme Statistikzwecke sowie Cookies für Komforteinstellungen. Weiterhin geben wir Informationen über die Verwendung dieser Website an unsere Partner für Analysen und soziale Medien weiter. Unsere Partner für soziale Medien erhalten ebenfalls Informationen über die Verwendung dieser Website und führen diese möglicherweise mit weiteren Daten zusammen. Sie können frei entscheiden, welche Cookie-Kategorien Sie zulassen möchten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen. Unser Impressum.

Notwendig

Notwendige Cookies machen diese Webseite nutzbar, indem sie Grundfunktionen wie Zugriffsschutz und Cookie-Einstellungen ermöglichen.

Präferenzen

Präferenz-Cookies speichern Website-spezifische Einstellungen wie etwa Sprache, damit Sie diese bei einem erneuten Besuch nicht neu konfigurieren müssen.

Statistiken

Statistik-Cookies helfen uns dabei, die Interaktion unserer Besucher mit unserer Website zu analyiseren. Die Daten werden dabei anonym gesammelt.

Marketing

Marketing-Cookies werden verwendet, um Besuchern auf Webseiten zu folgen. Die Absicht ist, Anzeigen zu zeigen, die relevant und ansprechend für den einzelnen Benutzer sind und daher wertvoller für Publisher und werbetreibende Drittparteien sind.

Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Unser Bayern - Nachbestellen

Aktuelle Einzelausgaben des Online-Magazins „Unser Bayern” können im ePaper der BSZ über den App-Store bzw. Google Play gekauft werden.

appstore bsz ePaper appstore logo

https://apps.apple.com/de/app/bsz-epaper/id770850751

google play bsz ePaper google play logo

https://play.google.com/store/apps/details?id=de.cominto.blaetterkatalog.bsz