Kultur

Ein entfesseltes Höllenspiel an Heiligabend: Wenn die Hexe Solocha von Ekaterina Semenchuk ihr Unwesen treibt und die Dorfbewohner vom Teufel besessen sind, werden bald Menschen aufgespießt und gegrillt. Auch sie selbst dreht lustvoll am Spieß (links). (Foto: Bayerische Staatsoper/Geoffrey Schied)

05.12.2025

Staatsoper-Premiere: Teuflische Spiele an Weihnachten

Die Staatsoper-Saisonpremiere am Nationaltheater bietet eine Rarität von Nikolai Rimski-Korsakow

Auf diese erste Premiere der neuen Staatsoper-Saison im Stammhaus musste man bis jetzt warten. Das ist ungewöhnlich, hat aber einen ernsten Grund. Das Münchner Nationaltheater musste dringend teilsaniert werden. Ab Mitte der 2030er-Jahre steht eine umfangreiche Generalsanierung an, doch bis dahin konnte jetzt nicht mehr gewartet werden.

Für die Teilsanierung wurde eine kluge Planung von dem Haus ausgetüftelt. Die Sommerpause wurde verlängert, und zwischenzeitlich tourte die Staatsoper durch China und nach Barcelona. Gleichzeitig wurde die erste Premiere der Spielzeit dem hauseigenen Opernstudio übertragen. Im benachbarten Cuvilliés Theater inszenierte Christiane Lutz die 1983 uraufgeführte Oper Die englische Katze von Hans Werner Henze.
Und jetzt folgte die erste Premiere im Stammhaus. Das lange Warten auf den eigentlichen Saisonstart der Staatsoper hat sich gelohnt. Dabei stand mit Die Nacht vor Weihnachten von Nikolai Rimski-Korsakow nach Nikolai Gogol ein Werk an, das eher zum Schattengewächs des Repertoires zählt. Für das Haus war es die erste Inszenierung einer Oper von Rimski-Korsakow überhaupt.

Warum für dieses Debüt ausgerechnet diese allgemein wenig bekannte und kaum gespielte Oper ausgewählt wurde? Weil wohl allein der Titel gut zur beginnenden Weihnachtszeit passt. Noch dazu spielt die Handlung im kleinrussischen, heute ukrainischen Dorf Dikanka. Auch die Partitur verarbeitet Volkslieder aus dieser Region, die heute ein Kriegsgebiet ist.

Trotzdem wäre ein Meisterwerk wie Der goldene Hahn, die letzte Oper Rimski-Korsakows, ungleich lohnenswerter. Dafür aber hat Barrie Kosky einmal mehr tief in seine Regie-Wunderkiste gegriffen. Mit viel Spieltrieb und Fantasie vereinte er Sinn und Sinnlichkeit.
Bei diesem Vierakter von 1895 ist das nicht gerade einfach. In diesem Stoff kommen christliche Symbolik, heidnischer Brauch, surreale Traum- und Märchenwelten, Dorfsatire und Liebesromanze zusammen: ein bunter Salat.

In einem Dorf treiben der Teufel und die Hexe Solocha ihr Unwesen (überaus präsent: Tansel Akzeybek und Ekaterina Semenchuk). Am Ende unterstützt der Teufel den verliebten Schmied Wakula. Dieser möchte die schöne Oksana heiraten, und dieses Paar wurde von Sergey Skorokhodov und Elena Tsallagova einnehmend verlebendigt. Vor der Heirat benötigt Wakula jedoch die glitzernden Schuhe der schrägen Zarin von Violeta Urmana.

Es ist bemerkenswert, wie Kosky zumal den Teufel zeichnet. In seiner Lesart ist er kein böser Mephisto, sondern gleicht Puck aus dem Sommernachtstraum von William Shakespeare. Das ist allein deswegen klug, weil Rimski-Korsakow im orchestralen Vorspiel den Anfang von Felix Mendelssohn Bartholdys Sommernachtstraum aufgreift.

Kosky inszeniert die Oper generell wie ein barockes Gesamtkunstwerk, und damit verweist er wiederum auf Henry Purcells Semi-Oper Fairy Queen nach Shakespeares Sommernachtstraum. Da wird viel Tanz und Akrobatik geboten, eine barocke Musical-Show eben. In Bühne und Ausstattung würzen Klaus Grünberg und Klaus Bruns kräftig nach. Durch dieses kunterbunte Spektakel führt der Teufel Koskys wie ein Puck-Conférencier, ohne wirklich die Strippen zu ziehen.

Das alles funktioniert, weil die Personenführung perfekt sitzt. Zwar wird auf die Dauer viel gehampelt und gezappelt, aber: Am Pult des Bayerischen Staatsorchesters entschlackt Vladimir Jurowski die farbenreiche Partitur, ohne ihr den Fluss zu nehmen. Das war hörenswert, insgesamt stimmig die Besetzung, großartig der Staatsopern-Chor. (Marco Frei)
 

Kommentare (0)

Es sind noch keine Kommentare vorhanden!
Die Frage der Woche

Soll Bayerns Verfassungsschutz Messengerdienste überwachen dürfen?

Unser Pro und Contra jede Woche neu
Diskutieren Sie mit!

Die Frage der Woche – Archiv
Facebook
X
Instagram
Bluesky
BSZ-Newsletter
Vergabeplattform
Vergabeplattform

Staatsanzeiger eServices
die Vergabeplattform für öffentliche
Ausschreibungen und Aufträge Ausschreiber Bewerber

Jahresbeilage 2025

Nächster Erscheinungstermin:
28. November 2026

Weitere Infos unter Tel. 089 / 29 01 42 54 /56
oder
per Mail an anzeigen@bsz.de

Download der aktuellen Ausgabe vom 28.11.2025 (PDF, 16,5 MB)

E-Paper
Unser Bayern

Die kunst- und kulturhistorische Beilage der Bayerischen Staatszeitung

Unser Bayern

LesenNachbestellen

Aktuelle PDF-Ausgabe

Nur für Abonnenten

Unser Bayern – Inhaltsverzeichnisse

Abo + Bestellservice
Abo + Bestellservice
ABO
BSZ | ePaper BSZ | Abo BSZ | Businessabo GVBI | Abo
Shopping
Anzeigen Mediadaten
Mediadaten26
Staatszeitung Staatsanzeiger
Fachthemenplan/Mediadaten gültig ab 1. Januar 2026
(PDF 1,5 MB)
Kontakt
Anzeigen@bsz.de Tel. 089/290142-65/54/56
Shopping
BSZ-Onlineshop
Shop
Kommunales Taschenbuch GVBl | Einbanddecke Inhaltsverzeichnis
KontaktImpressumDatenschutz

Mediapartner

logo staatsanzeiger vektori lg v24

Cookie-Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies für ein optimales Webseiten-Erlebnis. Dazu zählen für den Betrieb der Website notwendige Cookies, Cookies für anonyme Statistikzwecke sowie Cookies für Komforteinstellungen. Weiterhin geben wir Informationen über die Verwendung dieser Website an unsere Partner für Analysen und soziale Medien weiter. Unsere Partner für soziale Medien erhalten ebenfalls Informationen über die Verwendung dieser Website und führen diese möglicherweise mit weiteren Daten zusammen. Sie können frei entscheiden, welche Cookie-Kategorien Sie zulassen möchten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen. Unser Impressum.

Notwendig

Notwendige Cookies machen diese Webseite nutzbar, indem sie Grundfunktionen wie Zugriffsschutz und Cookie-Einstellungen ermöglichen.

Präferenzen

Präferenz-Cookies speichern Website-spezifische Einstellungen wie etwa Sprache, damit Sie diese bei einem erneuten Besuch nicht neu konfigurieren müssen.

Statistiken

Statistik-Cookies helfen uns dabei, die Interaktion unserer Besucher mit unserer Website zu analyiseren. Die Daten werden dabei anonym gesammelt.

Marketing

Marketing-Cookies werden verwendet, um Besuchern auf Webseiten zu folgen. Die Absicht ist, Anzeigen zu zeigen, die relevant und ansprechend für den einzelnen Benutzer sind und daher wertvoller für Publisher und werbetreibende Drittparteien sind.

Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Unser Bayern - Nachbestellen

Aktuelle Einzelausgaben der Beilage „Unser Bayern” können im ePaper der BSZ über den App-Store bzw. Google Play gekauft werden.

appstore bsz ePaper appstore logo

https://apps.apple.com/de/app/bsz-epaper/id770850751

google play bsz ePaper google play logo

https://play.google.com/store/apps/details?id=de.cominto.blaetterkatalog.bsz