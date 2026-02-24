Kultur

Opernregisseur Jürgen Rose erhielt im Theater Regensburg den "Oper! Award" in der Kategorie Lebenswerk. (Foto: dpa, Armin Weigel)

24.02.2026

Starke Stimmen: 'Oper! Awards' in Regensburg verliehen

Das Theater Regensburg darf sich das "Beste Opernhaus des Jahres" nennen. Wer ist noch mit einem "Oper! Award" geehrt worden?

Nicht in New York, London oder Mailand hat sich die Opern-Szene zur Verleihung der "Oper! Awards" getroffen, sondern in Regensburg. Das Theater der Stadt ist zum "Besten Opernhaus des Jahres" gekürt worden. Für sein Lebenswerk wurde am Montagabend der Bühnen- und Kostümbildner Jürgen Rose geehrt. 

Die Regensburger führten dem Gala-Publikum bravourös vor, weshalb der Preis auch in der vermeintlichen Provinz seine Berechtigung hat. Die Relevanz einer Bühne bemesse sich schließlich nicht nach ihren Quadratmetern, sagte Jury-Vorsitzender Ulrich Ruhnke und bescheinigte dem Haus "künstlerische Exzellenz und programmatische Unerschrockenheit".

Bekannt ist das Theater unter anderem für seine innovativen Spielpläne, auf denen statt Klassikern häufig weniger bekannte Stücke stehen. Dafür würdigte Ruhnke den Intendanten Sebastian Ritschel samt seinem Team: "Hier begegnet uns eine Haltung, die vor allem eines auszeichnet: Mut statt Vorsicht. Auf dieser Bühne riskiert man mit größtem Erfolg Musiktheater in seiner ganzen Breite als hochkarätiges Wagnis." 

Ritschel freute sich auch deshalb über den Preis, weil das Theater Regensburg eben kein reines Opernhaus sei, sondern ein Fünf-Sparten-Haus, in dem neben Oper auch etwa Schauspiel und Tanz geboten werden. Die - viel gelobte - Nähe zum Publikum durch Einführung- und Nachgespräche, Matineen oder öffentliche Proben sei in der DNA der Regensburger Theatermacher angelegt, so Ritschel, der seit der Spielzeit 2022/23 Intendant in dem Haus ist.

Preiswürdiges Lebenswerk

Verliehen wird der Preis von der Fachzeitschrift "Oper!". Weitere Preisträger waren die Staatskapelle Berlin mit ihrem Generalmusikdirektor Christian Thielemann als "Bestes Orchester" sowie Barrie Kosky in der Kategorie "Bester Regisseur". Den Preis für die "Beste Aufführung" bekam Opernstar Cecilia Bartoli, Leiterin der Salzburger Pfingstfestspiele, für "Hotel Metamorphosis".

Katharina Wagner, Intendantin der Bayreuther Festspiele, nahm stellvertretend für die erkrankte Sopranistin Miina-Liisa Värelä den Preis als "Beste Sängerin" entgegen. Värelä feierte 2025 ihr Debüt in Bayreuth. Den Award als "Bester Sänger" erhielt der Tenor Jonathan Tetelman.

Für heitere Momente zum Abschluss der Gala sorgte Ehrenpreisträger Jürgen Rose, der in den Bereichen Schauspiel, Oper und Ballett international an den größten Bühnen tätig war, etwa in München, Mailand, Paris, Bayreuth oder New York. Er berichtete von zahlreichen Anfragen aus aller Welt, die ihn bis heute regelmäßig erreichten. Und er erstaunte das Publikum, als er erzählte: "Morgen Früh geht es nach Dresden." Denn um 13.30 Uhr sei Anprobe in der Semperoper. Es falle eben nicht leicht aufzuhören, sagte der 88-Jährige.

Das Theater Regensburg darf sich Frühjahr über die nächste Auszeichnung freuen: Am 8. Mai wird das Haus nach Angaben des Kunstministeriums zum Staatstheater ernannt. (dpa)
 

Kommentare (0)

Es sind noch keine Kommentare vorhanden!
Die Frage der Woche

Soll man Fahrschülern Übungsfahrten mit den Eltern erlauben?

Unser Pro und Contra jede Woche neu
Diskutieren Sie mit!

Die Frage der Woche – Archiv
Facebook
X
Instagram
Bluesky
BSZ-Newsletter
Vergabeplattform
Vergabeplattform

Staatsanzeiger eServices
die Vergabeplattform für öffentliche
Ausschreibungen und Aufträge Ausschreiber Bewerber

Beilagen

> Das neue vbw Unternehmermagazin ist online

Bundesforschungsministerin Dorothea Bär will mit ihrer Hightech-Agenda Deutschland technologisch auf ein neues Level bringen. Im Gespräch mit dem vbw Unternehmermagazin spricht sie über die Herausforderungen.

Jahresbeilage 2025

Nächster Erscheinungstermin:
28. November 2026

Weitere Infos unter Tel. 089 / 29 01 42 54 /56
oder
per Mail an anzeigen@bsz.de

Download der aktuellen Ausgabe vom 28.11.2025 (PDF, 16,5 MB)

E-Paper
Unser Bayern

Das kunst- und kulturhistorische Online-Magazin der Bayerischen Staatszeitung

Unser Bayern

LesenNachbestellen

Aktuelle PDF-Ausgabe

Nur für Abonnenten

Unser Bayern – Inhaltsverzeichnisse

Abo + Bestellservice
Abo + Bestellservice
ABO
BSZ | ePaper BSZ | Abo BSZ | Businessabo GVBI | Abo
Shopping
Anzeigen Mediadaten
Mediadaten26
Staatszeitung Staatsanzeiger
Fachthemenplan/Mediadaten gültig ab 1. Januar 2026
(PDF 1,5 MB)
Kontakt
Anzeigen@bsz.de Tel. 089/290142-65/54/56
Shopping
BSZ-Onlineshop
Shop
Kommunales Taschenbuch GVBl | Einbanddecke
KontaktImpressumDatenschutz

Mediapartner

logo staatsanzeiger vektori lg v24

Cookie-Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies für ein optimales Webseiten-Erlebnis. Dazu zählen für den Betrieb der Website notwendige Cookies, Cookies für anonyme Statistikzwecke sowie Cookies für Komforteinstellungen. Weiterhin geben wir Informationen über die Verwendung dieser Website an unsere Partner für Analysen und soziale Medien weiter. Unsere Partner für soziale Medien erhalten ebenfalls Informationen über die Verwendung dieser Website und führen diese möglicherweise mit weiteren Daten zusammen. Sie können frei entscheiden, welche Cookie-Kategorien Sie zulassen möchten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen. Unser Impressum.

Notwendig

Notwendige Cookies machen diese Webseite nutzbar, indem sie Grundfunktionen wie Zugriffsschutz und Cookie-Einstellungen ermöglichen.

Präferenzen

Präferenz-Cookies speichern Website-spezifische Einstellungen wie etwa Sprache, damit Sie diese bei einem erneuten Besuch nicht neu konfigurieren müssen.

Statistiken

Statistik-Cookies helfen uns dabei, die Interaktion unserer Besucher mit unserer Website zu analyiseren. Die Daten werden dabei anonym gesammelt.

Marketing

Marketing-Cookies werden verwendet, um Besuchern auf Webseiten zu folgen. Die Absicht ist, Anzeigen zu zeigen, die relevant und ansprechend für den einzelnen Benutzer sind und daher wertvoller für Publisher und werbetreibende Drittparteien sind.

Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Unser Bayern - Nachbestellen

Aktuelle Einzelausgaben des Online-Magazins „Unser Bayern” können im ePaper der BSZ über den App-Store bzw. Google Play gekauft werden.

appstore bsz ePaper appstore logo

https://apps.apple.com/de/app/bsz-epaper/id770850751

google play bsz ePaper google play logo

https://play.google.com/store/apps/details?id=de.cominto.blaetterkatalog.bsz