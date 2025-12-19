Kultur

Der Künstler Lovis Corinth in seinem Atelier im Jahr 1911. (Foto: Zentralinstitut für Kunstgeschichte/Photothek, Bildarchiv Bruckmann)

19.12.2025

Vorreiter der Moderne: Eine Ausstellung widmet sich Lovis Corinth

Eine äußerst sehenswerte Ausstellung des Zentralinstituts für Kunstgeschichte in München zeigt das Werk des Malers, Grafikers und Zeichners Lovis Corinth

Wie macht man sich als Künstler oder Künstlerin einen Namen? Wie bleibt man im kulturellen Gedächtnis? Welche Rolle spielen Medien und Reproduktionskunst? Wer gehört zum Kanon der Kunstgeschichte und wer entscheidet darüber? Welche Macht haben die Akteure aus Wissenschaft, Ausstellungsmanagement, Galerien und die Künstler und Kunstschaffenden selbst? Oder deren Freunde, Familie, Ehepartner, welche als Nachlassverwalter möglicherweise die Deutungshoheit bei der Erfassung des Gesamtwerks haben?

Bei dem Maler, Grafiker und Zeichner Lovis Corinth war es seine Ehefrau und ehemalige Schülerin Charlotte Berend-Corinth, die nicht nur ihre Tagebücher (Mein Leben mit Lovis Corinth), sondern auch den Werkkatalog ihres Mannes publizierte. Das Zentralinstitut für Kunstgeschichte (ZI) in München, das sein eigenes Fach stets selbstreflexiv im Blick hat und in dessen Photothekbeständen sich annotierte Kartons mit Reproduktionen der Gemälde aus Corinths Werkkatalog befinden, beehrt den als „Bildermaschine“ titulierten Schnellmaler mit der aktuellen Ausstellung Corinth werden! Der Künstler und die Kunstgeschichte.

Er starb an einer Lungenentzündung

Anlass der im nördlichen Lichthof des ehemaligen Verwaltungsbaus der NSDAP präsentierten Themenschau, kuratiert von Dominik Brabant und seinem Team, ist der 100. Todestag von Corinth. Der Maler hatte ein bewegtes Leben: Er betätigte sich auch als Kunstkritiker, gründete in Berlin eine private Malschule und gehörte in München und in Berlin der Künstlergruppe Secession an. Er feierte frühe Erfolge, schrieb eine Selbstbiografie, war viel unterwegs, erkrankte auf einer Reise in die Niederlande und starb in Amsterdam am 17. Juli 1925 kurz vor seinem 67. Geburtstag an einer Lungenentzündung.

In elf Kapiteln zeichnet die mit Büchern, Fotos und Reproduktionen bestückte und mit erkenntnisreichen Wandtexten versehene Ausstellung die dynamische Rezeptionsgeschichte des gebürtigen Ostpreußen nach. Corinth war als akademisch ausgebildeter Maler (in Königsberg/Kaliningrad, Antwerpen, München und Paris) ein Stilpluralist, weshalb er sich nur schwerlich in eine Schublade einordnen lässt. Corinths Vorbilder waren neben den französischen Pleinairmalern die holländischen alten Meister.

Die Vielzahl seiner Selbstporträts erinnert an die reihenweise fabrizierten „Selfies“ des von ihm verehrten Rembrandt, der sich wie kein anderer Maler seinerzeit so oft selbst ins Visier genommen hatte. In seinem Frühwerk blieb Corinth dem Erbe des 19. Jahrhunderts verhaftet. Sein temperamentvolles Spätwerk machte ihn zum Vorreiter der Moderne und international berühmt.

Fantasievoller Außenseiter

Der in seiner Motivwahl wie in seinem Malstil so wendige und fantasievolle Außenseiter befreite sich kontinuierlich von der konservativen religiösen wie mythologischen Historienmalerei. Er wurde zum rebellischen Akt-, Porträt-, Schlachthaus- und Stilllebenmaler.

Für den Berliner Kunsthändler und Verleger Paul Cassirer bildete Corinth zusammen mit Max Liebermann und Max Slevogt das deutsche „Dreigestirn des Impressionismus“ – eine geschickte Marketingstrategie des gewieften Unternehmers.

Am Lebensende glänzte Corinth als Landschaftsmaler in Urfeld am Walchensee, wo er sich und seiner Familie ein Sommerrefugium erschuf. Seiner durch breite, hastige Pinselhiebe gekennzeichneten Farbflächenmalerei konnte er in seinen zahlreichen Walchenseebildern freien Lauf lassen. Im Unterschied zu Corinths als typisch deutsch gelesenen frühen Werken wurde sein nach dem Krieg gefeiertes informelles Alterswerk im Totalitarismus der NS-Zeit als „entartete Kunst“ verhöhnt und mit seinem 1911 erlittenen Schlaganfall untermauert.

Als besonderes Highlight in der Ausstellung zu bewerten ist die digitale Präsentation von Corinths Skizzenbüchern. Beim virtuellen Blättern an der Medienstation kann man dem Künstler bei der Ideenfindung heimlich über die Schulter schauen.

Bislang waren diese Artefakte ein ungehobener Schatz aus der Sammlung des jetzt mit dem ZI kooperierenden Kunstforums Ostdeutsche Galerie in Regensburg, das im Rahmen seiner Partnerausstellung Lovis Corinth – Bildrausch neben einem Ausstellungskatalog auch einen Bestandskatalog seiner insgesamt zwölf Skizzenbücher erarbeitet hat. Damit steht der Kunstwissenschaft neben dem 1992 in aktualisierter Form neu aufgelegten Werkkatalog von Corinth ein weiteres wichtiges Instrument zur Erforschung dessen Gesamtœuvres zur Verfügung.
(Angelika Irgens-Defregger)

Bis 6. März 2026. Zentralinstitut für Kunstgeschichte, Katharina-von-Bora-Straße 10, 80333 München. Montag bis Freitag 9 bis 20 Uhr. Möglichst mit Anmeldung. www.zikg.eu
 

Kommentare (0)

Es sind noch keine Kommentare vorhanden!
Die Frage der Woche

Soll es an Silvester ein bundesweites Böllerverbot geben?

Unser Pro und Contra jede Woche neu
Diskutieren Sie mit!

Die Frage der Woche – Archiv
Facebook
X
Instagram
Bluesky
BSZ-Newsletter
Vergabeplattform
Vergabeplattform

Staatsanzeiger eServices
die Vergabeplattform für öffentliche
Ausschreibungen und Aufträge Ausschreiber Bewerber

Jahresbeilage 2025

Nächster Erscheinungstermin:
28. November 2026

Weitere Infos unter Tel. 089 / 29 01 42 54 /56
oder
per Mail an anzeigen@bsz.de

Download der aktuellen Ausgabe vom 28.11.2025 (PDF, 16,5 MB)

E-Paper
Unser Bayern

Die kunst- und kulturhistorische Beilage der Bayerischen Staatszeitung

Unser Bayern

LesenNachbestellen

Aktuelle PDF-Ausgabe

Nur für Abonnenten

Unser Bayern – Inhaltsverzeichnisse

Abo + Bestellservice
Abo + Bestellservice
ABO
BSZ | ePaper BSZ | Abo BSZ | Businessabo GVBI | Abo
Shopping
Anzeigen Mediadaten
Mediadaten26
Staatszeitung Staatsanzeiger
Fachthemenplan/Mediadaten gültig ab 1. Januar 2026
(PDF 1,5 MB)
Kontakt
Anzeigen@bsz.de Tel. 089/290142-65/54/56
Shopping
BSZ-Onlineshop
Shop
Kommunales Taschenbuch GVBl | Einbanddecke Inhaltsverzeichnis
KontaktImpressumDatenschutz

Mediapartner

logo staatsanzeiger vektori lg v24

Cookie-Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies für ein optimales Webseiten-Erlebnis. Dazu zählen für den Betrieb der Website notwendige Cookies, Cookies für anonyme Statistikzwecke sowie Cookies für Komforteinstellungen. Weiterhin geben wir Informationen über die Verwendung dieser Website an unsere Partner für Analysen und soziale Medien weiter. Unsere Partner für soziale Medien erhalten ebenfalls Informationen über die Verwendung dieser Website und führen diese möglicherweise mit weiteren Daten zusammen. Sie können frei entscheiden, welche Cookie-Kategorien Sie zulassen möchten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen. Unser Impressum.

Notwendig

Notwendige Cookies machen diese Webseite nutzbar, indem sie Grundfunktionen wie Zugriffsschutz und Cookie-Einstellungen ermöglichen.

Präferenzen

Präferenz-Cookies speichern Website-spezifische Einstellungen wie etwa Sprache, damit Sie diese bei einem erneuten Besuch nicht neu konfigurieren müssen.

Statistiken

Statistik-Cookies helfen uns dabei, die Interaktion unserer Besucher mit unserer Website zu analyiseren. Die Daten werden dabei anonym gesammelt.

Marketing

Marketing-Cookies werden verwendet, um Besuchern auf Webseiten zu folgen. Die Absicht ist, Anzeigen zu zeigen, die relevant und ansprechend für den einzelnen Benutzer sind und daher wertvoller für Publisher und werbetreibende Drittparteien sind.

Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Unser Bayern - Nachbestellen

Aktuelle Einzelausgaben der Beilage „Unser Bayern” können im ePaper der BSZ über den App-Store bzw. Google Play gekauft werden.

appstore bsz ePaper appstore logo

https://apps.apple.com/de/app/bsz-epaper/id770850751

google play bsz ePaper google play logo

https://play.google.com/store/apps/details?id=de.cominto.blaetterkatalog.bsz