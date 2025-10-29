Kultur

Dorothee Elmiger (von links), Schriftstellerin und Gewinnerin in der Kategorie Belletristik, Hape Kerkeling, Entertainer, Autor und Gewinner in der Kategorie "Ehrenpreis des Bayerischen Ministerpräsidenten", und Heike Geißler, Schriftstellerin und Gewinnerin in der Kategorie Sachbuch, posieren nach der Verleihung des Bayerischen Buchpreises. (Foto: dpa/ Sven Hoppe)

29.10.2025

Zwei Buchpreis-Gewinnerinnen und Hape Kerkelings Schutzwall

Für Hape Kerkeling ist klar: Lesen ist mehr als nur ein Zeitvertreib. In seiner Dankesrede beschwört er den Wert von Büchern. Auch zwei Frauen können sich über einen Bayerischen Buchpreis freuen

Nach dem Deutschen Buchpreis gibt es für Dorothee Elmiger nun auch den Bayerischen Buchpreis. Die Schriftstellerin erhielt die Auszeichnung für ihren Roman "Die Holländerinnen" über das mysteriöse Verschwinden von zwei Frauen in einem tropischen Urwald. Bestes Sachbuch wurde "Verzweiflungen" von Heike Geißler, ein Essay über Formen der Menschenfeindlichkeit. Auch Hape Kerkeling bekam eine Ehrung und erklärte in seiner Dankesrede, wovor Bücher schützen können. 

TikTok und Buchpreis

Wie es Tradition ist, hatte die Jury zuvor live vor Publikum in München über die Vergabe der Preise diskutiert, die mit jeweils 10.000 Euro dotiert sind. Insgesamt waren die Werke von sechs Frauen für den diesjährigen Buchpreis nominiert. Der Bayern 2-Publikumspreis ging an Tahsim Durgun für sein autobiografisch gefärbtes Werk "Mama, bitte lern Deutsch", das unter anderem auf TikTok viel Aufmerksamkeit erregte.

Bücher als ultimativer Schutzwall

Ein Preisträger stand schon zuvor fest: Der Autor, Schauspieler und Komiker Hape Kerkeling erhielt von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) den Ehrenpreis. Söder lobte den Sprachwitz, die Klarheit, die Ehrlichkeit und die Spannung in den Werken des 60-Jährigen.

Kerkeling nannte in seiner Dankesrede Bücher ein Bollwerk der Demokratie, da sie Brücken schlagen könnten. Sie seien der ultimative Schutzwall gegen Populismus, wehrten die Verflachung der Gedanken und die Verrohung der Sprache ab und sie förderten den Mut zur Fantasie. "Die wahre Ehrung für einen Autor ist nicht die Auflage, sondern wenn Menschen sagen, ihr Buch hat mir geholfen, über den Rand meines Tellers zu blicken", sagte Kerkeling und riet: "Wir müssen die Abgründe sehen, aber den Humor als unerschütterlichen Wegweiser behalten." 

Der Landesverband Bayern des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels vergibt den Preis mit Unterstützung der Bayerischen Staatskanzlei. 2024 gewannen Clemens Meyer ("Die Projektoren") und Steffen Mau ("Ungleich vereint"). (dpa)
 

Kommentare (0)

Es sind noch keine Kommentare vorhanden!
Die Frage der Woche

Soll begleitetes Trinken ab 14 Jahren verboten werden?

Unser Pro und Contra jede Woche neu
Diskutieren Sie mit!

Die Frage der Woche – Archiv
Facebook
X
Instagram
Bluesky
BSZ-Newsletter
Vergabeplattform
Vergabeplattform

Staatsanzeiger eServices
die Vergabeplattform für öffentliche
Ausschreibungen und Aufträge Ausschreiber Bewerber

Jahresbeilage 2024

Nächster Erscheinungstermin:
28. November 2025

Weitere Infos unter Tel. 089 / 29 01 42 54 /56
oder
per Mail an anzeigen@bsz.de

Download der aktuellen Ausgabe vom 29.11.2024 (PDF, 19 MB)

E-Paper
Unser Bayern

Die kunst- und kulturhistorische Beilage der Bayerischen Staatszeitung

Unser Bayern

LesenNachbestellen

Aktuelle PDF-Ausgabe

Nur für Abonnenten

Unser Bayern – Inhaltsverzeichnisse

Abo + Bestellservice
Abo + Bestellservice
ABO
BSZ | Abo BSZ | Businessabo BSZ | ePaper
Shopping
Anzeigen Mediadaten
Shop
Staatszeitung Staatsanzeiger
Fachthemenplan/Mediadaten gültig ab 23. Mai 2025
(PDF 6 MB)
Kontakt
Anzeigen@bsz.de Tel. 089/290142-65/54/56
Shopping
BSZ-Onlineshop
Shop
Bücher Fachliteratur Redaktionsbeilagen Sonderdrucke
KontaktImpressumDatenschutz

Mediapartner

logo staatsanzeiger vektori Sta Logo lg v24

Cookie-Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies für ein optimales Webseiten-Erlebnis. Dazu zählen für den Betrieb der Website notwendige Cookies, Cookies für anonyme Statistikzwecke sowie Cookies für Komforteinstellungen. Weiterhin geben wir Informationen über die Verwendung dieser Website an unsere Partner für Analysen und soziale Medien weiter. Unsere Partner für soziale Medien erhalten ebenfalls Informationen über die Verwendung dieser Website und führen diese möglicherweise mit weiteren Daten zusammen. Sie können frei entscheiden, welche Cookie-Kategorien Sie zulassen möchten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen. Unser Impressum.

Notwendig

Notwendige Cookies machen diese Webseite nutzbar, indem sie Grundfunktionen wie Zugriffsschutz und Cookie-Einstellungen ermöglichen.

Präferenzen

Präferenz-Cookies speichern Website-spezifische Einstellungen wie etwa Sprache, damit Sie diese bei einem erneuten Besuch nicht neu konfigurieren müssen.

Statistiken

Statistik-Cookies helfen uns dabei, die Interaktion unserer Besucher mit unserer Website zu analyiseren. Die Daten werden dabei anonym gesammelt.

Marketing

Marketing-Cookies werden verwendet, um Besuchern auf Webseiten zu folgen. Die Absicht ist, Anzeigen zu zeigen, die relevant und ansprechend für den einzelnen Benutzer sind und daher wertvoller für Publisher und werbetreibende Drittparteien sind.

Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!