Ärger über Einstellungsstopp: SPD will mehr Stellen

In einer Aktuellen Stunde zur Schulpolitik hat die SPD-Fraktion die Rücknahme des von der Staatsregierung für dieses Jahr beschlossenen Stellenmoratoriums für Lehrkräfte gefordert. „Dieses Stellenmoratorium kommt zur Unzeit, es geht krass an der Realität vorbei“, sagte die SPD-Bildungspolitikerin Simone Strohmayr.

Durch die steigenden Schülerzahlen verschärfe sich der ohnehin vorhandene Lehrkräftemangel. Für Gabriele Triebel (Grüne) ist das Moratorium ein Sparen an der falschen Stelle. „Was ist wichtiger: die Bildung unserer Kinder oder die schwarze Null im Haushalt“, fragte sie. Ute Eiling-Hütig (CSU) nannte das Moratorium „bedauerlich“. Man könne jeden Euro aber nur einmal ausgeben.

Kultusministerin Anna Stolz (Freie Wähler) sprach wegen des Zuwachses um rund 12 Prozent von einem „Rekordbildungshaushalt“. Zudem bleibe es bei den im Koalitionsvertrag vereinbarten 6000 zusätzlichen Lehrerstellen bis 2029. Daran ändere das Stellenmoratorium nichts. Markus Walbrunn (AfD) sah durchaus Sparpotenzial im Bildungssystem: durch eine Kehrtwende in der Migrationspolitik. (Jürgen U.)

