Bayerns Igel in Gefahr: Streit um Schutz vor Mährobotern

Schlechte Nachrichten für Bayerns Igel: Ein von den Grünen gefordertes landesweites Nachtfahrverbot für Mähroboter droht an diesem Donnerstag im Landtag zu scheitern. CSU, Freie Wähler und AfD haben sich in den Ausschussberatungen gegen eine Vorreiterrolle des Freistaats ausgesprochen. SPD und Grüne unterstützen den Vorstoß. In anderen Bundesländern existiert bislang kein vergleichbares landesweites Verbot. Stattdessen gibt es einen Flickenteppich kommunaler Regelungen.

Forderung nach Nachtfahrverbot

Nach dem Gesetzentwurf der Grünen soll der Einsatz von Mährobotern auf nicht wirtschaftlich genutzten Rasen- und Grünflächen zwischen Einbruch der Dämmerung und Sonnenaufgang untersagt werden. Ausnahmen sollen nur dann möglich sein, wenn geeignete Maßnahmen ergriffen werden, „um erhebliche Schmerzen, Leiden oder Schäden an den dortigen Wirbeltieren zu verhindern“. Dazu zählen etwa eine Beaufsichtigung des Geräts oder eine funktionierende automatische Igel-Erkennung.

„Das schränkt niemanden spürbar ein, rettet aber unzählige kleine Leben und entlastet unsere Kommunen von Flickenteppich-Regelungen“, sagte die Grünen-Abgeordnete Mia Goller. Es gehe nicht um Artenschutz im engeren juristischen Sinne, sondern um eine Betriebszeitregelung für Gartengeräte.

Umweltminister und CSU lehnen Verbot ab

Umweltminister Thorsten Glauber (Freie Wähler) sieht zwar Handlungsbedarf, lehnt ein landesweites Nachtfahrverbot aber ab. „Igel brauchen unseren Schutz. Fakt ist auch: Mähroboter können schlimme Verletzungen bei Igeln verursachen. Da wollen wir gegensteuern. Aber: Wir brauchen keine Symbolpolitik, sondern konkrete Lösungen“, sagte Glauber der Deutschen Presse-Agentur. Entscheidend sei die Sensibilisierung der Gartenbesitzer.

Auch die CSU-Fraktion spricht von „reiner Symbolpolitik“. Ein landesweites Verbot sei rechtlich zweifelhaft, schwer vollziehbar und mit hohem Verwaltungsaufwand verbunden, sagte der umweltpolitische Sprecher Alexander Flierl. Zudem gebe es technische Alternativen.

Bedrohter Bestand

Seit Oktober 2024 gilt der westeuropäische Igel laut internationaler Roter Liste als „potenziell gefährdet“. Die Bestände sind in mehr als der Hälfte der Länder zurückgegangen, darunter auch in Deutschland und besonders in Bayern. Neben Mährobotern stellen auch Laubbläser, fehlende Rückzugsräume und der Straßenverkehr Gefahren dar.

Zwar stehen Igel unter Artenschutz, hohe Bußgelder sind theoretisch möglich, werden in der Praxis jedoch kaum verhängt. „Die automatisierten Mähroboter erzeugen einen permanenten Tötungsdruck für kleine Wildtiere“, sagte Goller.

Forschung, Hersteller und Tierschutz

Studien des Leibniz-Instituts für Zoo- und Wildtierforschung zeigen, dass Mähroboter ein ernstes Risiko für Igel darstellen. Besonders kleinere Tiere sind gefährdet, da sie sich bei Gefahr einrollen statt zu fliehen.

Der Hersteller Stihl erklärte, man habe das Verletzungsrisiko in der Entwicklung neuer Geräte reduziert. In voreingestellten Mähplänen sei eine Nachtaktivierung nicht vorgesehen, Nutzer würden bei entsprechender Programmierung gewarnt.

Tierschützer fordern dennoch klare Regeln. „Ein Nachtfahrverbot ist eine sehr wirkungsvolle und einfach umzusetzende Maßnahme“, sagte Igelexpertin Martina Gehret vom Bund Naturschutz. Einige Kommunen, darunter Bayreuth, der Landkreis Schwandorf und auch München, hätten bereits entsprechende Verordnungen erlassen.“ (dpa)