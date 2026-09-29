Landtag

Die Chefin der Landtags-Grünen Katharina Schulze auf der Herbstklausur der Grünen. (Foto: Heinz Wraneschitz)

29.09.2026

Die heimische Wirtschaft stärken

Landtagsfraktion der Grünen auf Energieklausur in Nürnberg

Wenn sich mehrere Dutzend Menschen in einem trockenen, ehemaligen Hallenbadbecken angeregt über Wind, Sonne, Bioenergie unterhalten, dann ist das: Die Herbstklausur von Bayerns Bündnisgrüner Landtagsfraktion. So geschehen dieser Tage im Nürnberger Seminaris-Hotel.

Okay: Vormittags war die Klausur so verlaufen, wie man sich solche Politik-Treffen vorstellt. Mit Ex-Fußballer und Neu-Schneekoppe-Unternehmer Philip Lahm sowie Joe Kaeser, dem früheren Siemens-Vorstand waren zwei ziemlich bekannte Menschen bei Katharina Schulze und ihren Landtagskollegen zu Gast. Man muss ja auch etwas bieten, worüber die Presse berichten kann. So wie sich andere Parteien abends gerne Prominente zu Kamingesprächen einladen.

Die offensichtlich wieder mehr hin zu ihren Ökowurzeln tendierenden Grünen wollten aber lieber „in der Klausur mit vielen Leuten reden“: Das stellte Verena Osgyan – als Nürnberger Abgeordnete quasi die Gastgeberin – zur Begrüßung der Gäste klar. Denn es seien „herausfordernde Zeiten. Wir wollen wissen: Was brauchen Sie politisch von uns?“

Und das konnten die bunt gemischte Runde in diesem „Bürgerdialog Freiheitsenergien“ genannten Format den Abgeordneten auch wirklich direkt nahebringen. Dafür waren am Hallenbadboden einige Thementische aufgestellt: Von „Raus aus Öl und Gas – Erneuerbare Heizungen jetzt!“ über „Günstige Energie für alle!“, „Mobil auch ohne Auto – attraktiv für alle!“, bis zu „Geld sparen und verdienen – mit Erneuerbaren Energien!“

Jeweils ein Landtagsmitglied sowie eine Fachperson aus der Wirtschaft standen als Gesprächspartner bereit. Und die Gäste – von Privatleuten über Energie-Unternehmer, Lokalpolitik-Repräsentanten verschiedener Parteien bis zu Genossenschafts-Mitgliedern war alles vertreten – nutzten die Gelegenheit so ausgiebig, dass der Zeitplan ins Wanken geriet.

Auch wenn „die aktuellen Krisen Angst machen: ich bin optimistisch“, erklärte die wohl immer strahlende Fraktionschefin Katharina Schulze einleitend. Ihre Partei wolle „lieber die heimische Wirtschaft unterstützen, statt Autokraten zu finanzieren“, merkte sie mit Blick auf die massiven Importe vor allem von Öl und Gas an. „Davon wollen wir weg – rein in die Energiefreiheit.“

Ein Thementisch war passend dazu mit „Energie, Rohstoffe, Digitalisierung – Was die Wirtschaft jetzt braucht!“ beschildert. Neben MdL Barbara Fuchs stand dort Martina Badock Rede und Antwort, Chefin der Fürther Präzisionsformenbau- und Kunststoffverarbeitungs-Firma Hoefer & Sohn.

Und wer am Ende all der Tisch-Gespräche deren Zusammenfassungen hörte, bekam den Eindruck: Alle waren sich irgendwie einig, dass „in den Erneuerbaren Energien der Schatz liegt, den wir heben müssen“. So jedenfalls formulierte es Schulze.

Doch war nach diesen „Gesprächen mit denen, die positiv eingestellt sind“ (Schulze) auch die Selbsterkenntnis zu vernehmen: „Wir müssen mehr aufklären über die Folgekosten von Öl und Gas. Vor allem aber müssen wir Positives stärker kommunizieren.“ Scheint, als könnten selbst Politiker dazulernen, wenn sie nicht nur mit Promis, sondern auch mit Normalmenschen reden.
(Heinz Wraneschitz)

Kommentare (0)

Es sind noch keine Kommentare vorhanden!
Die Frage der Woche

Soll es an größeren Bahnhöfen Zugangskontrollen geben?

Unser Pro und Contra jede Woche neu
Diskutieren Sie mit!

Die Frage der Woche – Archiv
Facebook
X
Instagram
Bluesky
BSZ-Newsletter
Vergabeplattform
Vergabeplattform

Staatsanzeiger eServices
die Vergabeplattform für öffentliche
Ausschreibungen und Aufträge Ausschreiber Bewerber

Beilagen

> Das neue vbw Unternehmermagazin ist online

„Die Bundesregierungskoalition hat noch schnell Reformen angekündigt, ehe sie sich in die Berliner Sommerpause verabschiedete. Eine Sommerpause übrigens, die sich die Wirtschaft nicht leistet. Unternehmer und Manager sind stets am Sprung“, sagt Bertram Br

> Das einblicke-Magazin der Bundesgesellschaft für Endlagerung ist online

Die Suche nach dem sichersten Ort für unseren Atommüll ist eine staatliche Jahrhundertaufgabe. Das einblicke-Magazin der Bundesgesellschaft für Endlagerung stellt vier Menschen vor, die diese Mission bei der Bundesgesellschaft für Endlagerung mit ihre

> Änderung der Gemeindeordnung

Liebe Leserinnen und Leser des Kommunalen Taschenbuchs, die Gemeindeordnung des Freistaats Bayern hat sich am 23. Dezember 2025 nach Redaktionsschluss (14. November 2025) nochmals geändert. Die entsprechenden Seiten können Sie hier herunterladen.

Jahresbeilage 2025

Nächster Erscheinungstermin:
28. November 2026

Weitere Infos unter Tel. 089 / 29 01 42 54 /56
oder
per Mail an anzeigen@bsz.de

Download der aktuellen Ausgabe vom 28.11.2025 (PDF, 16,5 MB)

E-Paper
Unser Bayern

Das kunst- und kulturhistorische Online-Magazin der Bayerischen Staatszeitung

Unser Bayern

LesenNachbestellen

Aktuelle PDF-Ausgabe

Nur für Abonnenten

Unser Bayern – Inhaltsverzeichnisse

Abo + Bestellservice
Abo + Bestellservice
ABO
BSZ | ePaper BSZ | Businessabo GVBI | Abo
Shopping
Anzeigen Mediadaten
Mediadaten26
Staatszeitung Staatsanzeiger
Fachthemenplan/Mediadaten gültig ab 1. Januar 2026
(PDF 1,5 MB)
Kontakt
Anzeigen@bsz.de Tel. 089/290142-65/54/56
Shopping
BSZ-Onlineshop
Shop
Kommunales Taschenbuch GVBl | Einbanddecke
BR Player
Bayerischer Landtag
Bayerischer Landtag
Link zum Bayerischen Landtag
KontaktImpressumDatenschutz

Mediapartner

logo staatsanzeiger vektori lg v24

Cookie-Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies für ein optimales Webseiten-Erlebnis. Dazu zählen für den Betrieb der Website notwendige Cookies, Cookies für anonyme Statistikzwecke sowie Cookies für Komforteinstellungen. Weiterhin geben wir Informationen über die Verwendung dieser Website an unsere Partner für Analysen und soziale Medien weiter. Unsere Partner für soziale Medien erhalten ebenfalls Informationen über die Verwendung dieser Website und führen diese möglicherweise mit weiteren Daten zusammen. Sie können frei entscheiden, welche Cookie-Kategorien Sie zulassen möchten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen. Unser Impressum.

Notwendig

Notwendige Cookies machen diese Webseite nutzbar, indem sie Grundfunktionen wie Zugriffsschutz und Cookie-Einstellungen ermöglichen.

Präferenzen

Präferenz-Cookies speichern Website-spezifische Einstellungen wie etwa Sprache, damit Sie diese bei einem erneuten Besuch nicht neu konfigurieren müssen.

Statistiken

Statistik-Cookies helfen uns dabei, die Interaktion unserer Besucher mit unserer Website zu analyiseren. Die Daten werden dabei anonym gesammelt.

Marketing

Marketing-Cookies werden verwendet, um Besuchern auf Webseiten zu folgen. Die Absicht ist, Anzeigen zu zeigen, die relevant und ansprechend für den einzelnen Benutzer sind und daher wertvoller für Publisher und werbetreibende Drittparteien sind.

Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Unser Bayern - Nachbestellen

Aktuelle Einzelausgaben des Online-Magazins „Unser Bayern” können im ePaper der BSZ über den App-Store bzw. Google Play gekauft werden.

appstore bsz ePaper appstore logo

https://apps.apple.com/de/app/bsz-epaper/id770850751

google play bsz ePaper google play logo

https://play.google.com/store/apps/details?id=de.cominto.blaetterkatalog.bsz