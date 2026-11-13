Landtag

Bauen soll einfacher und billiger werden. (Foto: dpa, Hoermann, Simon)

13.11.2026

Gebäudetyp-e: Kein neuer Regelwirrwarr

Die Grünen versprechen sich vom Gebäudetyp-e Einsparungen von rund 25 Prozent pro Wohnung. CSU, Freie Wähler, SPD und AfD lehnen feste Standards dafür aber ab – sie fürchten zusätzliche Bürokratie

In Bayern wird es auch künftig keine Regelstandards für den baukostensparenden „Gebäudetyp-e“ geben. Der Bauausschuss lehnte einen Antrag der Grünen ab, der die Einführung von standardisierten Regeln für das „erleichterte Bauen“ nach dem Vorbild Schleswig-Holsteins zum Ziel hatte. Damit sollte nach den Vorstellungen der Grünen klar definiert werden, welche Abweichungen von Komfortstandards im Wohnungsbau möglich seien, ohne dass zentrale Anforderungen an Standsicherheit, Brandschutz, Barrierefreiheit und Energieeffizienz gefährdet werden, wie die Grünen-Abgeordnete Ursula Sowa erläuterte.

In ihrem Antrag führen die Grünen unter anderem reduzierte Wand- und Deckendicken, vereinfachte technische Ausstattungen und den Verzicht auf Kellerräume auf. Zudem wurde gefordert, im sozialen Wohnungsbau künftig nur nach dem Gebäudetyp-e errichtete Häuser zu fördern. Das Einsparpotenzial pro errichteter Wohneinheit bezifferte Sowa auf rund 25 Prozent. Damit ließen sich mit demselben Investitions- und Förderaufwand deutlich mehr neue Wohnungen schaffen.

CSU warnt vor zusätzlicher Bürokratie

Der Ausschussvorsitzende Jürgen Baumgärtner (CSU) stellte sich gegen die Pläne der Grünen. Man befürworte zwar die Ausweitung des Bauens nach dem Gebäudetyp-e, doch würde die Einführung verbindlicher Standards zu mehr Bürokratie führen. Nach der Änderung der Bayerischen Bauordnung im Jahr 2023 sei es ohnehin schon möglich, Baustandards zu reduzieren, solange keine Sicherheitsaspekte dagegensprächen. Baumgärtner plädierte dafür, die Ergebnisse der bayernweit 19 Pilotprojekte zum Gebäudetyp-e abzuwarten, bevor man über Änderungen am Regelwerk nachdenke. Dem schlossen sich bis auf die Grünen alle Fraktionen an.

Baumgärtner stützte sich in seiner Argumentation auf einen Bericht des im Bauministerium für die Wohnraumförderung zuständigen Leitenden Ministerialrats Roman Dienersberger im Ausschuss. Er verwies darauf, dass der Gebäudetyp-e für einfaches und experimentelles Bauen stehe, was eine Regulierung schwierig mache. Auch er warnte deshalb vor einem „gewaltigen Bürokratieaufwuchs“, sollten feste Standards vorgegeben werden. Aktuell sei es so, dass die Abweichungen von den geltenden Bauvorgaben für jedes Projekt individuell nach dem örtlichen Bedarf und der Wirtschaftlichkeit des Projekts ausgehandelt würden.

Einsparungen können später teuer werden

Die Grenzen der Abweichungen sah Dienersberger in den späteren Bewirtschaftungskosten und der Vermietbarkeit der Objekte, auch wenn kostengünstiges Bauen im Interesse jedes Projektträgers liege. So könne der Verzicht auf statisch nicht erforderliche Stahlarmierungen in Decken und Wänden zu Haarrissen führen, die durch häufiger notwendige Ausbesserungsarbeiten den ursprünglichen Einspareffekt ins Gegenteil verkehren könnten. Dünnere Decken bedeuteten im Regelfall eine Abweichung von industriellen Standards, was zu Mehrkosten bei der Herstellung führen könne. Verminderter Schallschutz könne sich auf die Attraktivität der Wohneinheit auswirken und die Vermietung erschweren.

Förderung bleibt auch ohne feste Standards möglich

Die staatliche Förderung von Bauprojekten des Gebäudetyps-e sah Dienersberger als gesichert an. Die Vorgaben seien dafür offen, auch im sozialen Wohnungsbau. Gefördert werde nicht nach den tatsächlichen Baukosten, sondern nach errichteter Wohnfläche und den geplanten Mietkonstellationen. Kostengünstiges Bauen rechne sich für Bauträger also auch bei der Förderung. (Jürgen Umlauft)

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