Landtag

Botschafterin Maeve Collins mit der Vizeausschussvorsitzenden Ulrike Müller (FW). (Foto: Bildarchiv Bayerischer Landtag)

18.07.2026

Irlands Botschafterin: "Ohne neuen Haushalt droht Stillstand"

Irland übernimmt den EU-Ratsvorsitz Dublin setzt auf Wettbewerbsfähigkeit, Sicherheit und gemeinsame europäische Werte

Mit den Schwerpunkten Wettbewerbsfähigkeit, Werte und Sicherheit hat Irland zum 1. Juli die EU-Ratspräsidentschaft übernommen. Botschafterin Maeve Collins stellte die Prioritäten im Europaausschuss des Landtags vor.

Irland will während seines EU-Ratsvorsitzes den europäischen Binnenmarkt stärken und die Wettbewerbsfähigkeit der Europäischen Union verbessern. Das erklärte Botschafterin Maeve Collins im Europaausschuss des Bayerischen Landtags. Zugleich bekannte sie sich zur Unterstützung der Ukraine sowie zur Verteidigung gemeinsamer europäischer Werte.

Collins hob zunächst die engen wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Irland und Bayern hervor. Das Handelsvolumen habe sich zwischen 2021 und 2025 von 2,1 auf 4,3 Milliarden Euro verdoppelt. Beide Regionen verfügten über starke Wirtschaftsstandorte unter anderem in der Landwirtschaft, der Medizintechnik sowie der Luft- und Raumfahrt. Seit 2024 gebe es auch ein Generalkonsulat in München.

Europa soll wettbewerbsfähiger werden

Vor dem Hintergrund wirtschaftlicher und geopolitischer Herausforderungen wolle Irland unter dem Leitgedanken „One Europe, One Market“ den Binnenmarkt stärken, Bürokratie abbauen und Digitalisierung, künstliche Intelligenz sowie die Energiewende voranbringen. Europa müsse zugleich seine Wettbewerbsfähigkeit stärken und seine Halbleiterindustrie ausbauen. Eine Schlüsselrolle komme dabei dem Mehrjährigen Finanzrahmen zu. „Ohne Einigung über Höhe und Herkunft der Finanzmittel wird Europa gelähmt“, warnte Collins.

Als zweite Priorität nannte die Botschafterin die Verteidigung gemeinsamer europäischer Werte. Freiheit, Demokratie, Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit seien das Fundament der Europäischen Union. „Wir werden uns weiter für die Rechte von Frauen und von LGBTI+-Menschen, für Entwicklungsarbeit, Multilateralismus und Rechtsstaatlichkeit einsetzen“, versprach Collins. Sie sprach sich auch für ein digitales Mindestalter und eine datenschutzkonforme Altersüberprüfung aus.

Gemeinsame Werte und Sicherheit im Fokus

Mit Blick auf die europäische Sicherheitspolitik betonte Collins, die Unterstützung der Ukraine habe weiterhin „absolute Priorität“. Irland wolle außerdem die EU-Beitrittsprozesse mit der Ukraine, Moldau, Montenegro und Albanien vorantreiben.

In der Aussprache warnte Gerhard Hopp (CSU) davor, Investitionen in Verteidigung und Sicherheit zulasten der Regionalförderung zu finanzieren. Benjamin Adjei (Grüne) sprach sich für neue Eigenmittel der EU und eine mögliche Digitalsteuer aus. Gabi Schmidt (Freie Wähler) thematisierte die Beziehungen zu Nordirland sowie Gewalt gegen Frauen. Markus Rinderspacher (SPD) warb für eine stärkere soziale Dimension Europas, während Martin Böhm (AfD) die Diskussion um Eurobonds und gemeinsame europäische Schulden aufgriff. (David Lohmann)

Kommentare (0)

Es sind noch keine Kommentare vorhanden!
Die Frage der Woche

Soll es erst ab dem zweiten Krankheitstag Lohn geben?

Unser Pro und Contra jede Woche neu
Diskutieren Sie mit!

Die Frage der Woche – Archiv
Facebook
X
Instagram
Bluesky
BSZ-Newsletter
Vergabeplattform
Vergabeplattform

Staatsanzeiger eServices
die Vergabeplattform für öffentliche
Ausschreibungen und Aufträge Ausschreiber Bewerber

Beilagen

Prof. Dr. Michael Hüther, Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) in Köln, sagt über die Deutschen: "Unser Mindset hat sich nicht weiterentwickelt – es ist in einer Art Biedermeier-Modus stehen geblieben."

> Das einblicke-Magazin der Bundesgesellschaft für Endlagerung ist online

Die Suche nach dem sichersten Ort für unseren Atommüll ist eine staatliche Jahrhundertaufgabe. Das einblicke-Magazin der Bundesgesellschaft für Endlagerung stellt vier Menschen vor, die diese Mission bei der Bundesgesellschaft für Endlagerung mit ihre

> Änderung der Gemeindeordnung

Liebe Leserinnen und Leser des Kommunalen Taschenbuchs, die Gemeindeordnung des Freistaats Bayern hat sich am 23. Dezember 2025 nach Redaktionsschluss (14. November 2025) nochmals geändert. Die entsprechenden Seiten können Sie hier herunterladen.

Jahresbeilage 2025

Nächster Erscheinungstermin:
28. November 2026

Weitere Infos unter Tel. 089 / 29 01 42 54 /56
oder
per Mail an anzeigen@bsz.de

Download der aktuellen Ausgabe vom 28.11.2025 (PDF, 16,5 MB)

E-Paper
Unser Bayern

Das kunst- und kulturhistorische Online-Magazin der Bayerischen Staatszeitung

Unser Bayern

LesenNachbestellen

Aktuelle PDF-Ausgabe

Nur für Abonnenten

Unser Bayern – Inhaltsverzeichnisse

Abo + Bestellservice
Abo + Bestellservice
ABO
BSZ | ePaper BSZ | Businessabo GVBI | Abo
Shopping
Anzeigen Mediadaten
Mediadaten26
Staatszeitung Staatsanzeiger
Fachthemenplan/Mediadaten gültig ab 1. Januar 2026
(PDF 1,5 MB)
Kontakt
Anzeigen@bsz.de Tel. 089/290142-65/54/56
Shopping
BSZ-Onlineshop
Shop
Kommunales Taschenbuch GVBl | Einbanddecke
BR Player
Bayerischer Landtag
Bayerischer Landtag
Link zum Bayerischen Landtag
KontaktImpressumDatenschutz

Mediapartner

logo staatsanzeiger vektori lg v24

Cookie-Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies für ein optimales Webseiten-Erlebnis. Dazu zählen für den Betrieb der Website notwendige Cookies, Cookies für anonyme Statistikzwecke sowie Cookies für Komforteinstellungen. Weiterhin geben wir Informationen über die Verwendung dieser Website an unsere Partner für Analysen und soziale Medien weiter. Unsere Partner für soziale Medien erhalten ebenfalls Informationen über die Verwendung dieser Website und führen diese möglicherweise mit weiteren Daten zusammen. Sie können frei entscheiden, welche Cookie-Kategorien Sie zulassen möchten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen. Unser Impressum.

Notwendig

Notwendige Cookies machen diese Webseite nutzbar, indem sie Grundfunktionen wie Zugriffsschutz und Cookie-Einstellungen ermöglichen.

Präferenzen

Präferenz-Cookies speichern Website-spezifische Einstellungen wie etwa Sprache, damit Sie diese bei einem erneuten Besuch nicht neu konfigurieren müssen.

Statistiken

Statistik-Cookies helfen uns dabei, die Interaktion unserer Besucher mit unserer Website zu analyiseren. Die Daten werden dabei anonym gesammelt.

Marketing

Marketing-Cookies werden verwendet, um Besuchern auf Webseiten zu folgen. Die Absicht ist, Anzeigen zu zeigen, die relevant und ansprechend für den einzelnen Benutzer sind und daher wertvoller für Publisher und werbetreibende Drittparteien sind.

Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Unser Bayern - Nachbestellen

Aktuelle Einzelausgaben des Online-Magazins „Unser Bayern” können im ePaper der BSZ über den App-Store bzw. Google Play gekauft werden.

appstore bsz ePaper appstore logo

https://apps.apple.com/de/app/bsz-epaper/id770850751

google play bsz ePaper google play logo

https://play.google.com/store/apps/details?id=de.cominto.blaetterkatalog.bsz