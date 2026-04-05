Landtag

Fachkräfte aus dem Ausland sollen mit der Chancenkarte leichter Zugang zum deutschen Arbeitsmarkt erhalten. (Foto: dpa/Zoonar/Wosunan Photostory)

05.04.2026

Kaum Chancen für die Chancenkarte in Bayern

Die Chancenkarte soll Fachkräfte nach Deutschland bringen. Doch der Freistaat nutzt den neuen Weg zur Fachkräftegewinnung bisher nur zögerlich – warum?

In Deutschland fehlen Hunderttausende Fachkräfte. Die Ampel-Regierung hat daher die sogenannte Chancenkarte eingeführt. Sie ermöglicht qualifizierten Menschen aus Drittstaaten, auch ohne konkretes Jobangebot nach Deutschland einzureisen. Die Idee: Unternehmen erhalten Zugang zu einem größeren Bewerberpool, Fachkräfte wiederum können leichter nach Jobs suchen.

Seit Juni 2024 können Fachkräfte mit in Deutschland anerkannten Abschlüssen oder über ein Punktesystem eine Chancenkarte für ein Jahr erhalten. Sie kann um bis zu zwei Jahre verlängert werden, wenn ein Job hierzulande in Aussicht ist, aber die Arbeitserlaubnis noch fehlt.

Geringe Nutzung in Bayern

Besonders hoch ist das Interesse von Menschen aus Indien und China. Bundesweit wurden bis Mitte 2025 rund 11 500 solcher Visa ausgestellt.

In Bayern blieb die Nutzung hingegen vergleichsweise gering. Bis Ende November 2025 hatten laut Innenministerium nur 434 Personen eine Aufenthaltserlaubnis in Form einer Chancenkarte – das ergab eine Anfrage des SPD-Landtagsabgeordneten Arif Taşdelen. Verlängert wurde bisher lediglich eine Chancenkarte. Daten zu abgelehnten Anträgen, Qualifikationen, Übergängen in Beschäftigung oder Mangelberufen würden nicht erfasst.

Kritik an Umsetzung und Verfahren

Taşdelen kritisiert das: „Wer den Erfolg eines Instruments nicht misst, kann es auch nicht wirksam steuern“, sagt er der Staatszeitung. Am meisten wundert er sich aber darüber, dass die Antragstellung für die Chancenkarte in Bayern nicht online möglich ist. Wann dies der Fall sein wird, sei „offen“, schreibt die Staatsregierung in ihrer Antwort. Taşdelen gibt zu bedenken: „Wer Fachkräfte gewinnen will, darf sie nicht erst durch analoge Verfahren ausbremsen.“ (David Lohmann)

Kommentare (0)

Es sind noch keine Kommentare vorhanden!
Die Frage der Woche

Soll das Ehegattensplitting abgeschafft werden?

Unser Pro und Contra jede Woche neu
Diskutieren Sie mit!

Die Frage der Woche – Archiv
Facebook
X
Instagram
Bluesky
BSZ-Newsletter
Vergabeplattform
Vergabeplattform

Staatsanzeiger eServices
die Vergabeplattform für öffentliche
Ausschreibungen und Aufträge Ausschreiber Bewerber

Beilagen

> Das neue vbw Unternehmermagazin ist online

Bundesforschungsministerin Dorothea Bär will mit ihrer Hightech-Agenda Deutschland technologisch auf ein neues Level bringen. Im Gespräch mit dem vbw Unternehmermagazin spricht sie über die Herausforderungen.

> Das einblicke-Magazin der Bundesgesellschaft für Endlagerung ist online

Die Suche nach dem sichersten Ort für unseren Atommüll ist eine staatliche Jahrhundertaufgabe. Das einblicke-Magazin der Bundesgesellschaft für Endlagerung stellt vier Menschen vor, die diese Mission bei der Bundesgesellschaft für Endlagerung mit ihre

> Änderung der Gemeindeordnung

Liebe Leserinnen und Leser des Kommunalen Taschenbuchs, die Gemeindeordnung des Freistaats Bayern hat sich am 23. Dezember 2025 nach Redaktionsschluss (14. November 2025) nochmals geändert. Die entsprechenden Seiten können Sie hier herunterladen.

Jahresbeilage 2025

Nächster Erscheinungstermin:
28. November 2026

Weitere Infos unter Tel. 089 / 29 01 42 54 /56
oder
per Mail an anzeigen@bsz.de

Download der aktuellen Ausgabe vom 28.11.2025 (PDF, 16,5 MB)

E-Paper
Unser Bayern

Das kunst- und kulturhistorische Online-Magazin der Bayerischen Staatszeitung

Unser Bayern

LesenNachbestellen

Aktuelle PDF-Ausgabe

Nur für Abonnenten

Unser Bayern – Inhaltsverzeichnisse

Abo + Bestellservice
Abo + Bestellservice
ABO
BSZ | ePaper BSZ | Businessabo GVBI | Abo
Shopping
Anzeigen Mediadaten
Mediadaten26
Staatszeitung Staatsanzeiger
Fachthemenplan/Mediadaten gültig ab 1. Januar 2026
(PDF 1,5 MB)
Kontakt
Anzeigen@bsz.de Tel. 089/290142-65/54/56
Shopping
BSZ-Onlineshop
Shop
Kommunales Taschenbuch GVBl | Einbanddecke
BR Player
Bayerischer Landtag
Bayerischer Landtag
Link zum Bayerischen Landtag
KontaktImpressumDatenschutz

Mediapartner

logo staatsanzeiger vektori lg v24

Cookie-Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies für ein optimales Webseiten-Erlebnis. Dazu zählen für den Betrieb der Website notwendige Cookies, Cookies für anonyme Statistikzwecke sowie Cookies für Komforteinstellungen. Weiterhin geben wir Informationen über die Verwendung dieser Website an unsere Partner für Analysen und soziale Medien weiter. Unsere Partner für soziale Medien erhalten ebenfalls Informationen über die Verwendung dieser Website und führen diese möglicherweise mit weiteren Daten zusammen. Sie können frei entscheiden, welche Cookie-Kategorien Sie zulassen möchten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen. Unser Impressum.

Notwendig

Notwendige Cookies machen diese Webseite nutzbar, indem sie Grundfunktionen wie Zugriffsschutz und Cookie-Einstellungen ermöglichen.

Präferenzen

Präferenz-Cookies speichern Website-spezifische Einstellungen wie etwa Sprache, damit Sie diese bei einem erneuten Besuch nicht neu konfigurieren müssen.

Statistiken

Statistik-Cookies helfen uns dabei, die Interaktion unserer Besucher mit unserer Website zu analyiseren. Die Daten werden dabei anonym gesammelt.

Marketing

Marketing-Cookies werden verwendet, um Besuchern auf Webseiten zu folgen. Die Absicht ist, Anzeigen zu zeigen, die relevant und ansprechend für den einzelnen Benutzer sind und daher wertvoller für Publisher und werbetreibende Drittparteien sind.

Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Unser Bayern - Nachbestellen

Aktuelle Einzelausgaben des Online-Magazins „Unser Bayern” können im ePaper der BSZ über den App-Store bzw. Google Play gekauft werden.

appstore bsz ePaper appstore logo

https://apps.apple.com/de/app/bsz-epaper/id770850751

google play bsz ePaper google play logo

https://play.google.com/store/apps/details?id=de.cominto.blaetterkatalog.bsz