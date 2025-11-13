Landtag

Der Anteil ausländischer Tatverdächtiger bei illegalem Glücksspiel in Bayern liegt laut Staatsregierung bei rund 50 Prozent. (Foto: dpa/Cyril Zingaro)

13.11.2025

Mehr ausländische Tatverdächtige bei Glücksspiel- und Rauschgiftdelikten

Die AfD-Fraktion im Bayerischen Landtag hat die Staatsregierung um Auskunft zur Entwicklung von Glücksspiel- und Rauschgiftdelikten sowie zur Beteiligung nichtdeutscher Tatverdächtiger gebeten. Die jetzt vorliegenden Zahlen zeigen in beiden Bereichen deutliche Steigerungen über die vergangenen zehn Jahre

Beim illegalen Glücksspiel lag der Anteil ausländischer Tatverdächtiger im Jahr 2024 bei knapp 50 Prozent. Das ergab eine schriftliche Anfrage der AfD-Landtagsfraktion an die Staatsregierung. 2014 waren es noch deutlich weniger. Zugleich stieg die Zahl der Tatverdächtigen bei Beteiligung am unerlaubten Glücksspiel von 138 Personen im Jahr 2014 auf 1096 im Jahr 2024 – ein Zuwachs um fast 700 Prozent. Insgesamt erhöhte sich die Zahl der Tatverdächtigen laut Innenministerium im Glücksspielbereich in Bayern innerhalb eines Jahrzehnts von 239 auf 1229 Personen, also um rund das Fünffache.

Auch im Bereich der Rauschgiftdelikte wurde eine Zunahme festgestellt. Der Anteil nichtdeutscher Tatverdächtiger stieg von 23,4 Prozent im Jahr 2014 auf 39 Prozent im Jahr 2024. In absoluten Zahlen bedeutet das einen Anstieg von 7931 auf knapp 10.000 Tatverdächtige. Besonders stark fiel der Zuwachs bei Ausländern ohne gültige Aufenthaltserlaubnis aus: Ihre Zahl erhöhte sich laut Staatsregierung von 76 auf 300 Personen.

"Die Staatsregierung muss handeln"

Die AfD-Fraktion sieht darin Anlass zur Sorge. Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende und einzelhandelspolitische Sprecher Johannes Meier erklärte: „Die Zahlen zeigen, dass illegales Glücksspiel in Bayern stark präsent und von Nichtdeutschen geprägt ist. Die Staatsregierung darf nicht länger untätig bleiben – Bürger und Wirtschaft müssen besser geschützt werden!“

Auch Richard Graupner, innenpolitischer Sprecher und stellvertretender Vorsitzender der Fraktion, sprach von einer bedenklichen Entwicklung: „Die Entwicklung bei Rauschgiftdelikten ist alarmierend: Nicht nur steigt der Anteil ausländischer Tatverdächtiger, besonders besorgniserregend ist der Zuwachs bei denjenigen ohne Aufenthaltserlaubnis. Wir wissen nicht, wie viele dieser Personen tatsächlich abgeschoben werden. Diese Datenlücke ist ein Staatsversagen und markiert eine große Gefahr für unsere Bevölkerung.“ (loh)

Kommentare (0)

Es sind noch keine Kommentare vorhanden!
Die Frage der Woche

Soll man die kostenlose Mitversicherung in der GKV abschaffen?

Unser Pro und Contra jede Woche neu
Diskutieren Sie mit!

Die Frage der Woche – Archiv
Facebook
X
Instagram
Bluesky
BSZ-Newsletter
Vergabeplattform
Vergabeplattform

Staatsanzeiger eServices
die Vergabeplattform für öffentliche
Ausschreibungen und Aufträge Ausschreiber Bewerber

Jahresbeilage 2024

Nächster Erscheinungstermin:
28. November 2025

Weitere Infos unter Tel. 089 / 29 01 42 54 /56
oder
per Mail an anzeigen@bsz.de

Download der aktuellen Ausgabe vom 29.11.2024 (PDF, 19 MB)

E-Paper
Unser Bayern

Die kunst- und kulturhistorische Beilage der Bayerischen Staatszeitung

Unser Bayern

LesenNachbestellen

Aktuelle PDF-Ausgabe

Nur für Abonnenten

Unser Bayern – Inhaltsverzeichnisse

Abo + Bestellservice
Abo + Bestellservice
ABO
BSZ | Abo BSZ | Businessabo BSZ | ePaper
Shopping
Anzeigen Mediadaten
Shop
 
Mediadaten26
Staatszeitung Staatsanzeiger
Fachthemenplan/Mediadaten gültig ab 23. Mai 2025
(PDF 6 MB)
Fachthemenplan/Mediadaten gültig ab 1. Januar 2026
(PDF 1,5 MB)
Kontakt
Anzeigen@bsz.de Tel. 089/290142-65/54/56
Shopping
BSZ-Onlineshop
Shop
Bücher Fachliteratur Redaktionsbeilagen Sonderdrucke
BR Player
Bayerischer Landtag
Bayerischer Landtag
Link zum Bayerischen Landtag
KontaktImpressumDatenschutz

Mediapartner

logo staatsanzeiger vektori Sta Logo lg v24

Cookie-Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies für ein optimales Webseiten-Erlebnis. Dazu zählen für den Betrieb der Website notwendige Cookies, Cookies für anonyme Statistikzwecke sowie Cookies für Komforteinstellungen. Weiterhin geben wir Informationen über die Verwendung dieser Website an unsere Partner für Analysen und soziale Medien weiter. Unsere Partner für soziale Medien erhalten ebenfalls Informationen über die Verwendung dieser Website und führen diese möglicherweise mit weiteren Daten zusammen. Sie können frei entscheiden, welche Cookie-Kategorien Sie zulassen möchten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen. Unser Impressum.

Notwendig

Notwendige Cookies machen diese Webseite nutzbar, indem sie Grundfunktionen wie Zugriffsschutz und Cookie-Einstellungen ermöglichen.

Präferenzen

Präferenz-Cookies speichern Website-spezifische Einstellungen wie etwa Sprache, damit Sie diese bei einem erneuten Besuch nicht neu konfigurieren müssen.

Statistiken

Statistik-Cookies helfen uns dabei, die Interaktion unserer Besucher mit unserer Website zu analyiseren. Die Daten werden dabei anonym gesammelt.

Marketing

Marketing-Cookies werden verwendet, um Besuchern auf Webseiten zu folgen. Die Absicht ist, Anzeigen zu zeigen, die relevant und ansprechend für den einzelnen Benutzer sind und daher wertvoller für Publisher und werbetreibende Drittparteien sind.

Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!