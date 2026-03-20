Landtag

Einzelne Kliniken testen bereits Bodycams. (Foto: dpa/Bernd Thissen)

20.03.2026

Rabiate Patienten nehmen massiv zu

Immer mehr Gewalt gegen Ärzte, Pflegekräfte und Rettungsdienste: Beschimpfungen gehören vielerorts schon zum Alltag. Experten warnen vor sinkenden Hemmschwellen – und nennen überraschende Ursachen

Körperliche und verbale Gewalt gegen medizinisches Personal und Einsatzkräfte wird in Arztpraxen, Kliniken und bei Rettungseinsätzen zu einem zunehmenden Problem. Das wurde bei einer Expertenanhörung im Gesundheitsausschuss des Landtags deutlich. Zwar bewegen sich die Fallzahlen seit einigen Jahren auf einem konstanten Niveau, doch steigt die Aggressivität. Mehrere Redner beklagten ein spürbares Absinken von Hemmschwellen. „Verbale und körperliche Gewalt wird von vielen Beschäftigten leider schon als Bestandteil des Praxis- und Klinikalltags empfunden“, sagte der Präsident der Bayerischen Landesärztekammer (BLÄK), Gerald Quitterer.

Gewalt wird zum Alltag im Gesundheitswesen

Als einen Grund für die wachsende öffentliche Wahrnehmung des Phänomens nannte der frühere Leiter des Evangelischen Bildungszentrums für Gesundheitsberufe in Stuttgart, Johannes Nau, dass das Thema in den vergangenen Jahren „aus der Tabuzone geholt“ worden sei.

Der Vizepräsident der Vereinigung der Pflegenden in Bayern, Michael Wetterich, berichtete, dass es in bayerischen Kliniken „tagtäglich zu Übergriffen auf das Personal“ komme. Am häufigsten seien Beleidigungen und Bedrohungen, immer wieder gebe es aber auch tätliche Angriffe. Vergleichsweise selten sind dagegen Fälle von körperlicher Gewalt gegen Rettungskräfte. Der Leiter des Bereichs Rettungsdienst beim Bayerischen Roten Kreuz (BRK), Sebastian Lange, nannte für das vergangene Jahr 51 Fälle bei rund 2,1 Millionen Einsätzen. Acht Attacken hätten dabei aber zu einer mehrtägigen Arbeitsunfähigkeit der betroffenen Einsatzkräfte geführt. Der leitende Branddirektor René Mühlberger nannte aus dem Jahr 2022 die Zahl von 75 erfassten Straftaten gegen Feuerwehrleute im Einsatz. Das Problem sei „nicht flächendeckend, aber in der Feuerwehrwelt vorhanden“, sagte er.

Laut einer BLÄK-Umfrage empfinden 75 Prozent der in Arztpraxen und Kliniken Beschäftigten verbale Gewalt als „großes oder sehr großes Problem“. BLÄK-Präsident Quitterer hob dabei hervor, dass Beleidigungen und Bedrohungen in sozialen Medien oder auf Bewertungsportalen im Internet besonders belastend seien, weil sie „im Netz weiterleben“. Zudem meldete knapp die Hälfte der Befragten eine Zunahme an körperlicher Gewalt. Rund jeder siebte Befragte habe aufgrund der Bedrohungslage schon die Polizei rufen müssen, teilte Quitterer mit. Sabine Beßler, Vorstandsmitglied im Klinikum Nürnberg, schilderte ein Plus vor allem bei sexuellen Übergriffen und rassistischen Attacken.

Alle Fachleute gingen von einer hohen Dunkelziffer vor allem bei Fällen verbaler Gewalt aus.

Ursachen: Frust, Wartezeiten und „Google-Diagnosen“

Die Ursachen für Gewaltausbrüche sind vielschichtig. Am ehesten könne das Personal noch mit Attacken umgehen, die bei Patienten zum Krankheitsbild gehörten. Als immerhin noch nachvollziehbar würden Wutausbrüche und Beschimpfungen in Extremsituationen bei starken Schmerzen oder der Sorge um das Leib und Leben von Angehörigen empfunden. Zugenommen haben laut Quitterer aber die Angriffe aus Unzufriedenheit, weil eine gewünschte Bescheinigung nicht oder nicht sofort ausgestellt werde oder – so ergänzte Wetterich – in einer Notaufnahme lange Wartezeiten zu erdulden seien. Eine weitere Ursache für aggressives Auftreten liegt laut Wetterich in der Google-Nutzung von Patienten und Angehörigen. Wenn das medizinische Fachpersonal den vermeintlichen Diagnosen der Internet-Suchmaschinen widerspreche und andere Therapien anordne, führe das nicht selten zu Konflikten.

Beßler und Wetterich erläuterten, dass gezielte Gewaltschutzkonzepte die Zahl der Vorfälle reduzieren würden. Wetterich empfahl für alle Beschäftigten verpflichtende Schulungen zur Deeskalation. „Der Schlüssel zum Erfolg ist die Präventionsarbeit in der Aus- und Weiterbildung“, meinte BRK-Experte Lange.

Andreas Botzlar, Landesvorsitzender der Ärztevertretung Marburger Bund, riet, „beseitigbare Ursachen für Aggression zu beseitigen“. Er meinte damit lange Wartezeiten, eine unklare Kommunikation gegenüber Patienten und Angehörigen sowie bauliche Hürden. Um Ursachen und Hintergründe von Gewaltfällen besser zu verstehen, forderten mehrere Fachleute ein zentrales Meldesystem. Außerdem bräuchten Praxen und Kliniken finanzielle Unterstützung bei der Erarbeitung und Umsetzung von Gewaltschutzkonzepten(Jürgen Umlauft)

Kommentare (0)

Es sind noch keine Kommentare vorhanden!
Die Frage der Woche

Soll es auf Internetplattformen eine Klarnamenpflicht geben?

Unser Pro und Contra jede Woche neu
Diskutieren Sie mit!

Die Frage der Woche – Archiv
Facebook
X
Instagram
Bluesky
BSZ-Newsletter
Vergabeplattform
Vergabeplattform

Staatsanzeiger eServices
die Vergabeplattform für öffentliche
Ausschreibungen und Aufträge Ausschreiber Bewerber

Beilagen

> Das neue vbw Unternehmermagazin ist online

Bundesforschungsministerin Dorothea Bär will mit ihrer Hightech-Agenda Deutschland technologisch auf ein neues Level bringen. Im Gespräch mit dem vbw Unternehmermagazin spricht sie über die Herausforderungen.

> Das einblicke-Magazin der Bundesgesellschaft für Endlagerung ist online

Die Suche nach dem sichersten Ort für unseren Atommüll ist eine staatliche Jahrhundertaufgabe. Das einblicke-Magazin der Bundesgesellschaft für Endlagerung stellt vier Menschen vor, die diese Mission bei der Bundesgesellschaft für Endlagerung mit ihre

Jahresbeilage 2025

Nächster Erscheinungstermin:
28. November 2026

Weitere Infos unter Tel. 089 / 29 01 42 54 /56
oder
per Mail an anzeigen@bsz.de

Download der aktuellen Ausgabe vom 28.11.2025 (PDF, 16,5 MB)

E-Paper
Unser Bayern

Das kunst- und kulturhistorische Online-Magazin der Bayerischen Staatszeitung

Unser Bayern

LesenNachbestellen

Aktuelle PDF-Ausgabe

Nur für Abonnenten

Unser Bayern – Inhaltsverzeichnisse

Abo + Bestellservice
Abo + Bestellservice
ABO
BSZ | ePaper BSZ | Abo BSZ | Businessabo GVBI | Abo
Shopping
Anzeigen Mediadaten
Mediadaten26
Staatszeitung Staatsanzeiger
Fachthemenplan/Mediadaten gültig ab 1. Januar 2026
(PDF 1,5 MB)
Kontakt
Anzeigen@bsz.de Tel. 089/290142-65/54/56
Shopping
BSZ-Onlineshop
Shop
Kommunales Taschenbuch GVBl | Einbanddecke
BR Player
Bayerischer Landtag
Bayerischer Landtag
Link zum Bayerischen Landtag
KontaktImpressumDatenschutz

Mediapartner

logo staatsanzeiger vektori lg v24

Cookie-Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies für ein optimales Webseiten-Erlebnis. Dazu zählen für den Betrieb der Website notwendige Cookies, Cookies für anonyme Statistikzwecke sowie Cookies für Komforteinstellungen. Weiterhin geben wir Informationen über die Verwendung dieser Website an unsere Partner für Analysen und soziale Medien weiter. Unsere Partner für soziale Medien erhalten ebenfalls Informationen über die Verwendung dieser Website und führen diese möglicherweise mit weiteren Daten zusammen. Sie können frei entscheiden, welche Cookie-Kategorien Sie zulassen möchten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen. Unser Impressum.

Notwendig

Notwendige Cookies machen diese Webseite nutzbar, indem sie Grundfunktionen wie Zugriffsschutz und Cookie-Einstellungen ermöglichen.

Präferenzen

Präferenz-Cookies speichern Website-spezifische Einstellungen wie etwa Sprache, damit Sie diese bei einem erneuten Besuch nicht neu konfigurieren müssen.

Statistiken

Statistik-Cookies helfen uns dabei, die Interaktion unserer Besucher mit unserer Website zu analyiseren. Die Daten werden dabei anonym gesammelt.

Marketing

Marketing-Cookies werden verwendet, um Besuchern auf Webseiten zu folgen. Die Absicht ist, Anzeigen zu zeigen, die relevant und ansprechend für den einzelnen Benutzer sind und daher wertvoller für Publisher und werbetreibende Drittparteien sind.

Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Unser Bayern - Nachbestellen

Aktuelle Einzelausgaben des Online-Magazins „Unser Bayern” können im ePaper der BSZ über den App-Store bzw. Google Play gekauft werden.

appstore bsz ePaper appstore logo

https://apps.apple.com/de/app/bsz-epaper/id770850751

google play bsz ePaper google play logo

https://play.google.com/store/apps/details?id=de.cominto.blaetterkatalog.bsz