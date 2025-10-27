Landtag

Das Strafjustizzentrum an der Nymphenburger Straße in München – das Gelände könnte nach SPD-Berechnungen Platz für bis zu 370 Wohnungen bieten. (Foto: dpa/Robert Haas)

27.10.2025

SPD kritisiert Verkauf des Strafjustizzentrums

Der Freistaat plant den Verkauf des Geländes des Münchner Strafjustizzentrums an private Investoren. Die SPD-Fraktion im Landtag hält das für einen Fehler – denn eine Machbarkeitsstudie zeigt, dass der Bau von 350 bis 370 Wohnungen wirtschaftlich möglich wäre

Der geplante Verkauf des Grundstücks des Strafjustizzentrums in München sorgt für heftige Kritik der SPD-Landtagsfraktion. Die wohnungspolitische Sprecherin Sabine Gross erklärt: „Offenkundig hat die Staatsregierung kein Herz für Mieter.“

Auf Nachfrage von Gross beim Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr kam heraus, dass die bislang unter Verschluss gehaltene Machbarkeitsstudie Kosten von bis zu 250 Millionen Euro für verschiedene Varianten eines Wohnungsbaus auf dem Gelände ermittelte. „Dies lag der Entscheidung zum Verkauf der Liegenschaft zugrunde. Die Machbarkeitsstudie wurde dann nicht weiter verfolgt“, heißt es in der ministeriellen Antwort.

Nach Berechnungen der SPD-Politikerin wäre der Bau von 350 bis 370 Wohnungen auf dem Gelände auch in Eigenregie wirtschaftlich möglich. Eine 70-Quadratmeter-Wohnung kostet demnach aktuell rund 830.000 Euro. „Bei den in der Machbarkeitsstudie ermittelten Kosten könnte eine Wohnung in gleicher Größe für rund 675.000 Euro gebaut werden“, so Gross.

Chance für sozialen Wohnungsbau

Für die SPD ist klar: Trotz dieser Zahlen plant die Staatsregierung, das Grundstück an private Investoren zu verkaufen. „Jetzt hätte Ministerpräsident Markus Söder die Chance, sein Versprechen auf 10.000 neue bezahlbare Wohnungen bis 2025 zumindest zu einem kleinen Teil einzulösen“, kommentiert die oberfränkische Abgeordnete.

Die staatseigene Wohnbaugesellschaft „Bayernheim“ hat bisher erst 510 Wohnungen fertiggestellt, wie das Bauministerium angibt. Gross mahnt: „Der Ministerpräsident ist den Münchner Bürgern etwas schuldig. Noch ist es nicht zu spät.“

Die SPD kritisiert zudem die Fortsetzung der Linie, die bereits 2013 zum Verkauf von 33.000 landesbankeigenen GBW-Wohnungen führte – „mit schlimmen Folgen für die Mieterinnen und Mieter“. Ein staatlicher Bau auf dem Strafjustizzentrum-Gelände würde dringend benötigten Wohnraum schaffen und den angespannten Münchner Wohnungsmarkt entlasten.

Die Machbarkeitsstudie hatte verschiedene Bautypen und Flächennutzungen untersucht. Alle Varianten zeigten Kosten von bis zu 250 Millionen Euro, doch diese Ergebnisse wurden offenbar ignoriert. Für Gross steht fest: „Es ist nicht nur eine Frage der Wirtschaftlichkeit, sondern auch der sozialen Verantwortung.“

Die SPD-Landtagsfraktion kündigt an, weiter Druck zu machen, damit der Freistaat das Grundstück für sozialen Wohnungsbau nutzt und nicht den Interessen privater Investoren folgt. (loh)

Kommentare (0)

Es sind noch keine Kommentare vorhanden!
Die Frage der Woche

Soll begleitetes Trinken ab 14 Jahren verboten werden?

Unser Pro und Contra jede Woche neu
Diskutieren Sie mit!

Die Frage der Woche – Archiv
Facebook
X
Instagram
Bluesky
BSZ-Newsletter
Vergabeplattform
Vergabeplattform

Staatsanzeiger eServices
die Vergabeplattform für öffentliche
Ausschreibungen und Aufträge Ausschreiber Bewerber

Jahresbeilage 2024

Nächster Erscheinungstermin:
28. November 2025

Weitere Infos unter Tel. 089 / 29 01 42 54 /56
oder
per Mail an anzeigen@bsz.de

Download der aktuellen Ausgabe vom 29.11.2024 (PDF, 19 MB)

E-Paper
Unser Bayern

Die kunst- und kulturhistorische Beilage der Bayerischen Staatszeitung

Unser Bayern

LesenNachbestellen

Aktuelle PDF-Ausgabe

Nur für Abonnenten

Unser Bayern – Inhaltsverzeichnisse

Abo + Bestellservice
Abo + Bestellservice
ABO
BSZ | Abo BSZ | Businessabo BSZ | ePaper
Shopping
Anzeigen Mediadaten
Shop
Staatszeitung Staatsanzeiger
Fachthemenplan/Mediadaten gültig ab 23. Mai 2025
(PDF 6 MB)
Kontakt
Anzeigen@bsz.de Tel. 089/290142-65/54/56
Shopping
BSZ-Onlineshop
Shop
Bücher Fachliteratur Redaktionsbeilagen Sonderdrucke
BR Player
Bayerischer Landtag
Bayerischer Landtag
Link zum Bayerischen Landtag
KontaktImpressumDatenschutz

Mediapartner

logo staatsanzeiger vektori Sta Logo lg v24

Cookie-Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies für ein optimales Webseiten-Erlebnis. Dazu zählen für den Betrieb der Website notwendige Cookies, Cookies für anonyme Statistikzwecke sowie Cookies für Komforteinstellungen. Weiterhin geben wir Informationen über die Verwendung dieser Website an unsere Partner für Analysen und soziale Medien weiter. Unsere Partner für soziale Medien erhalten ebenfalls Informationen über die Verwendung dieser Website und führen diese möglicherweise mit weiteren Daten zusammen. Sie können frei entscheiden, welche Cookie-Kategorien Sie zulassen möchten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen. Unser Impressum.

Notwendig

Notwendige Cookies machen diese Webseite nutzbar, indem sie Grundfunktionen wie Zugriffsschutz und Cookie-Einstellungen ermöglichen.

Präferenzen

Präferenz-Cookies speichern Website-spezifische Einstellungen wie etwa Sprache, damit Sie diese bei einem erneuten Besuch nicht neu konfigurieren müssen.

Statistiken

Statistik-Cookies helfen uns dabei, die Interaktion unserer Besucher mit unserer Website zu analyiseren. Die Daten werden dabei anonym gesammelt.

Marketing

Marketing-Cookies werden verwendet, um Besuchern auf Webseiten zu folgen. Die Absicht ist, Anzeigen zu zeigen, die relevant und ansprechend für den einzelnen Benutzer sind und daher wertvoller für Publisher und werbetreibende Drittparteien sind.

Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!