Landtag

Einsatzgerät der Polizei oder Transportmittel der Staatsregierung? Die Nutzung von Polizeihubschraubern ist politisch umstritten. (Foto: dpa/Matthias Balk)

14.01.2026

Streit um Söders Hubschrauberflüge

Wie häufig nutzt die bayerische Staatsregierung Polizeihubschrauber – und was darf darüber öffentlich gesagt werden? Eine Anfrage der Landtags-Grünen trifft auf eine knappe Antwort der Staatskanzlei und wirft neue Fragen auf

Die Nutzung von Polizeihubschraubern durch die bayerische Staatsregierung ist zum Gegenstand einer politischen Auseinandersetzung geworden. Eine Schriftliche Anfrage der Landtags-Grünen zielt auf Umfang, Kosten und Anlässe entsprechender Flüge. Die Staatsregierung verweist auf Sicherheitsgründe und gibt nur begrenzt Auskunft. Die Opposition spricht von Intransparenz und fordert Nachbesserungen.

Ausgangspunkt ist eine Anfrage der Abgeordneten Claudia Köhler (Grüne) zur Nutzung von Polizeihubschraubern für Mitglieder der Staatsregierung. Nach rund zweieinhalb Monaten ging die Antwort ein – im Einvernehmen mit der Staatskanzlei, wie das Innenministerium mitteilt. Darin heißt es unter anderem: „Eine detaillierte Beantwortung der Fragen würde Einblicke in Umfang, Häufigkeit und konkrete Einsatzszenarien der Nutzung erlauben und es ermöglichen, ein Bewegungsprofil des Ministerpräsidenten zu erstellen. Daraus könnten für künftige Dienstreisen Rückschlüsse auf das Fortbewegungsmittel gezogen werden, die die Sicherheit bei zukünftigen Flügen konkret gefährden könnten.“

Sicherheitsargumente der Staatsregierung

Zugleich erklärt die Staatsregierung: „In den angefragten Jahren lag die Zahl der Einzelflüge zwischen drei und elf, welche gemäß der Staatskanzlei ausschließlich zur Wahrnehmung staatlicher Aufgaben dienten und nicht zu Parteiterminen erfolgten.“ Die Kosten würden über den Polizeihaushalt abgerechnet. Für Flüge mit Hubschraubern der alten Flotte (Muster EC135) werde – je nach Einsatzzweck – ein Stundensatz zwischen 2170 Euro und 4000 Euro veranschlagt. Für die neue Flotte (Muster H145) liege „bislang keine belastbare Aussage“ vor. Angaben zur konkreten Einsatzbereitschaft unterlägen „aus einsatz- und sicherheitsrelevanten Gründen Einschränkungen“. Ziel sei es, an den Standorten München und Roth „eine jederzeitige Einsatzfähigkeit sicherzustellen“.

Auch zu Stand- und Einsatzzeiten macht die Staatsregierung nur allgemeine Angaben: Die jährliche Flugzeit der gesamten Flotte von acht Polizeihubschraubern liege zwischen 3700 und 4000 Stunden, abhängig vom Einsatzgeschehen; Standzeiten würden „nicht im Detail erfasst“.

Die Landtags-Grünen halten diese Begründung für nicht überzeugend. Die Antwort sei „dünn“ und werfe „zahlreiche weitere Fragen“ auf, so Köhler. Ein „Bewegungsprofil“ lasse sich aus gelegentlichen Notfällen oder besonderen Situationen, mit denen sich die Hubschraubernutzung rechtfertigen ließe, nicht erstellen – „außer der Ministerpräsident nutzt die Hubschrauber doch häufiger und regelmäßiger, als bisher bekannt“.

Kritik und Forderungen der Grünen

Zudem verweisen die Grünen auf die zweite zitierte Passage zu den „Einzelflügen“ und fragen, „was genau ist mit dem Begriff ‚Einzelflüge‘ gemeint“ und ob es weitere Flüge gegeben habe, „bei denen andere Mitglieder der Staatsregierung oder Mitarbeitende in der Maschine saßen“. Unverständlich sei auch, „warum es einer zweimaligen Fristverlängerung bedurft und rund zweieinhalb Monate gedauert“ habe, um diese kurzen Antworten abzustimmen.

Mit Blick auf die Kosten argumentieren die Grünen: Für die alte Flotte liege der Stundensatz zwischen 2170 und 4000 Euro; bei „drei bis elf“ Einzelflügen ergebe sich – je nach Annahme – ein Betrag von mehreren Tausend bis zu mehreren Zehntausend Euro. Haushalts­sprecherin Claudia Köhler sagt: „Wer bei Familien spart, sollte wenigstens offenlegen, wie oft er auf Staatskosten mit dem Hubschrauber unterwegs ist.“ Und weiter: „Wir werden uns mit dieser kryptischen Antwort nicht abspeisen lassen. Ich werde mich bei der Präsidentin beschweren. Ministerpräsident beziehungsweise Ministerium müssen auf Fragen der Abgeordneten vernünftig antworten – zur Not nicht öffentlich. Per Hubschrauber zum Wahlkampfauftritt ins Bierzelt? Dafür wird es von uns keine Freigabe von Mitteln und Polizeikräften geben.“ (loh)

 

Kommentare (0)

Es sind noch keine Kommentare vorhanden!
Die Frage der Woche

Soll es zur Pflicht werden, die Nationalhymne in Schulen zu singen?

Unser Pro und Contra jede Woche neu
Diskutieren Sie mit!

Die Frage der Woche – Archiv
Facebook
X
Instagram
Bluesky
BSZ-Newsletter
Vergabeplattform
Vergabeplattform

Staatsanzeiger eServices
die Vergabeplattform für öffentliche
Ausschreibungen und Aufträge Ausschreiber Bewerber

Jahresbeilage 2025

Nächster Erscheinungstermin:
28. November 2026

Weitere Infos unter Tel. 089 / 29 01 42 54 /56
oder
per Mail an anzeigen@bsz.de

Download der aktuellen Ausgabe vom 28.11.2025 (PDF, 16,5 MB)

E-Paper
Unser Bayern

Das kunst- und kulturhistorische Online-Magazin der Bayerischen Staatszeitung

Unser Bayern

LesenNachbestellen

Aktuelle PDF-Ausgabe

Nur für Abonnenten

Unser Bayern – Inhaltsverzeichnisse

Abo + Bestellservice
Abo + Bestellservice
ABO
BSZ | ePaper BSZ | Abo BSZ | Businessabo GVBI | Abo
Shopping
Anzeigen Mediadaten
Mediadaten26
Staatszeitung Staatsanzeiger
Fachthemenplan/Mediadaten gültig ab 1. Januar 2026
(PDF 1,5 MB)
Kontakt
Anzeigen@bsz.de Tel. 089/290142-65/54/56
Shopping
BSZ-Onlineshop
Shop
Kommunales Taschenbuch GVBl | Einbanddecke Inhaltsverzeichnis
BR Player
Bayerischer Landtag
Bayerischer Landtag
Link zum Bayerischen Landtag
KontaktImpressumDatenschutz

Mediapartner

logo staatsanzeiger vektori lg v24

Cookie-Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies für ein optimales Webseiten-Erlebnis. Dazu zählen für den Betrieb der Website notwendige Cookies, Cookies für anonyme Statistikzwecke sowie Cookies für Komforteinstellungen. Weiterhin geben wir Informationen über die Verwendung dieser Website an unsere Partner für Analysen und soziale Medien weiter. Unsere Partner für soziale Medien erhalten ebenfalls Informationen über die Verwendung dieser Website und führen diese möglicherweise mit weiteren Daten zusammen. Sie können frei entscheiden, welche Cookie-Kategorien Sie zulassen möchten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen. Unser Impressum.

Notwendig

Notwendige Cookies machen diese Webseite nutzbar, indem sie Grundfunktionen wie Zugriffsschutz und Cookie-Einstellungen ermöglichen.

Präferenzen

Präferenz-Cookies speichern Website-spezifische Einstellungen wie etwa Sprache, damit Sie diese bei einem erneuten Besuch nicht neu konfigurieren müssen.

Statistiken

Statistik-Cookies helfen uns dabei, die Interaktion unserer Besucher mit unserer Website zu analyiseren. Die Daten werden dabei anonym gesammelt.

Marketing

Marketing-Cookies werden verwendet, um Besuchern auf Webseiten zu folgen. Die Absicht ist, Anzeigen zu zeigen, die relevant und ansprechend für den einzelnen Benutzer sind und daher wertvoller für Publisher und werbetreibende Drittparteien sind.

Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Unser Bayern - Nachbestellen

Aktuelle Einzelausgaben des Online-Magazins „Unser Bayern” können im ePaper der BSZ über den App-Store bzw. Google Play gekauft werden.

appstore bsz ePaper appstore logo

https://apps.apple.com/de/app/bsz-epaper/id770850751

google play bsz ePaper google play logo

https://play.google.com/store/apps/details?id=de.cominto.blaetterkatalog.bsz