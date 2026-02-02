Trauer um Ex-Landtagsabgeordneten Leopold Herz

Die Freien Wähler Bayern trauern um den früheren Landtagsabgeordneten Leopold Herz. Das langjährige Mitglied des Landesvorstands ist nach kurzer, schwerer Krankheit am Samstag, 17. Januar, gestorben. Herz wurde 67 Jahre alt.

Der Landwirt aus Wertach im Landkreis Oberallgäu gehörte von 2008 bis 2023 dem Bayerischen Landtag an und vertrat dort den Wahlkreis Schwaben. Von 2018 bis 2023 war er Vorsitzender des Ausschusses für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten. In dieser Funktion prägte er die Ausschussarbeit nach Angaben der Freien Wähler durch fachliche Kompetenz, Ausgleich und Respekt im politischen Miteinander.

Herz lebte zuletzt als Austragsbauer auf dem Hof seiner Familie in Wertach. Er galt innerhalb seiner Partei als bodenständig, eigenständig im Denken und eng mit seiner Heimat verbunden.

Der Landesvorsitzende der Freien Wähler, Hubert Aiwanger, erklärte: „Mit Leopold Herz verlieren wir einen standhaften Mitstreiter, dessen Herz immer für unsere Heimat und unsere Werte geschlagen hat. Sein Einsatz für die Menschen in Bayern und seine Warmherzigkeit werden uns unvergessen bleiben.“

Auch Fraktionsvorsitzender Florian Streibl würdigte Herz als prägende Persönlichkeit: „Leopold Herz war ein Mann klarer Worte, manchmal pointiert, immer ehrlich und fachlich hoch geschätzt. Als Persönlichkeit war er in unserer Fraktion einzigartig und weit über Parteigrenzen hinweg geachtet.“

Der stellvertretende Landesvorsitzende und Bezirksvorsitzende Schwaben, Fabian Mehring, sagte, Herz habe für „glaubwürdige Politik mit Herz und Verstand“ gestanden. Er sei „kein Politiker von der Stange, sondern ein echtes Original“ gewesen, das sich stets als Anwalt seiner Heimat verstanden habe.

Bernhard Pohl, Erster stellvertretender Fraktionsvorsitzender, erinnerte an die enge Zusammenarbeit mit Herz: „Leopold Herz war ein Charakterkopf mit einer klaren Meinung, ein unermüdlicher und erfolgreicher Kämpfer für die Belange der Landwirtschaft.“

Die Freien Wähler erklärten, ihre Gedanken seien bei der Familie, den Freunden und Weggefährten des Verstorbenen. Man danke Leopold Herz für sein Lebenswerk und sein langjähriges Engagement für Bayern. (BSZ)