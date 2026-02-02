Landtag

Leopold Herz: Der frühere Landtagsabgeordnete galt parteiübergreifend als fachlich versierter Agrarpolitiker. (Foto: Freie Wähler)

02.02.2026

Trauer um Ex-Landtagsabgeordneten Leopold Herz

Die Freien Wähler Bayern nehmen Abschied von Leopold Herz. Der frühere Landtagsabgeordnete und langjährige Agrarpolitiker ist nach kurzer, schwerer Krankheit gestorben

Die Freien Wähler Bayern trauern um den früheren Landtagsabgeordneten Leopold Herz. Das langjährige Mitglied des Landesvorstands ist nach kurzer, schwerer Krankheit am Samstag, 17. Januar, gestorben. Herz wurde 67 Jahre alt.

Der Landwirt aus Wertach im Landkreis Oberallgäu gehörte von 2008 bis 2023 dem Bayerischen Landtag an und vertrat dort den Wahlkreis Schwaben. Von 2018 bis 2023 war er Vorsitzender des Ausschusses für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten. In dieser Funktion prägte er die Ausschussarbeit nach Angaben der Freien Wähler durch fachliche Kompetenz, Ausgleich und Respekt im politischen Miteinander.

Herz lebte zuletzt als Austragsbauer auf dem Hof seiner Familie in Wertach. Er galt innerhalb seiner Partei als bodenständig, eigenständig im Denken und eng mit seiner Heimat verbunden.

Bodenständig, eigenständig im Denken und eng mit seiner Heimat verbunden

Der Landesvorsitzende der Freien Wähler, Hubert Aiwanger, erklärte: „Mit Leopold Herz verlieren wir einen standhaften Mitstreiter, dessen Herz immer für unsere Heimat und unsere Werte geschlagen hat. Sein Einsatz für die Menschen in Bayern und seine Warmherzigkeit werden uns unvergessen bleiben.“

Auch Fraktionsvorsitzender Florian Streibl würdigte Herz als prägende Persönlichkeit: „Leopold Herz war ein Mann klarer Worte, manchmal pointiert, immer ehrlich und fachlich hoch geschätzt. Als Persönlichkeit war er in unserer Fraktion einzigartig und weit über Parteigrenzen hinweg geachtet.“

Der stellvertretende Landesvorsitzende und Bezirksvorsitzende Schwaben, Fabian Mehring, sagte, Herz habe für „glaubwürdige Politik mit Herz und Verstand“ gestanden. Er sei „kein Politiker von der Stange, sondern ein echtes Original“ gewesen, das sich stets als Anwalt seiner Heimat verstanden habe.

"Glaubwürdige Politik mit Herz und Verstand"

Bernhard Pohl, Erster stellvertretender Fraktionsvorsitzender, erinnerte an die enge Zusammenarbeit mit Herz: „Leopold Herz war ein Charakterkopf mit einer klaren Meinung, ein unermüdlicher und erfolgreicher Kämpfer für die Belange der Landwirtschaft.“

Die Freien Wähler erklärten, ihre Gedanken seien bei der Familie, den Freunden und Weggefährten des Verstorbenen. Man danke Leopold Herz für sein Lebenswerk und sein langjähriges Engagement für Bayern. (BSZ)

Kommentare (0)

Es sind noch keine Kommentare vorhanden!
Die Frage der Woche

Soll der Staat die Kindergartengebühren komplett übernehmen?

Unser Pro und Contra jede Woche neu
Diskutieren Sie mit!

Die Frage der Woche – Archiv
Facebook
X
Instagram
Bluesky
BSZ-Newsletter
Vergabeplattform
Vergabeplattform

Staatsanzeiger eServices
die Vergabeplattform für öffentliche
Ausschreibungen und Aufträge Ausschreiber Bewerber

Jahresbeilage 2025

Nächster Erscheinungstermin:
28. November 2026

Weitere Infos unter Tel. 089 / 29 01 42 54 /56
oder
per Mail an anzeigen@bsz.de

Download der aktuellen Ausgabe vom 28.11.2025 (PDF, 16,5 MB)

E-Paper
Unser Bayern

Das kunst- und kulturhistorische Online-Magazin der Bayerischen Staatszeitung

Unser Bayern

LesenNachbestellen

Aktuelle PDF-Ausgabe

Nur für Abonnenten

Unser Bayern – Inhaltsverzeichnisse

Abo + Bestellservice
Abo + Bestellservice
ABO
BSZ | ePaper BSZ | Abo BSZ | Businessabo GVBI | Abo
Shopping
Anzeigen Mediadaten
Mediadaten26
Staatszeitung Staatsanzeiger
Fachthemenplan/Mediadaten gültig ab 1. Januar 2026
(PDF 1,5 MB)
Kontakt
Anzeigen@bsz.de Tel. 089/290142-65/54/56
Shopping
BSZ-Onlineshop
Shop
Kommunales Taschenbuch GVBl | Einbanddecke
BR Player
Bayerischer Landtag
Bayerischer Landtag
Link zum Bayerischen Landtag
KontaktImpressumDatenschutz

Mediapartner

logo staatsanzeiger vektori lg v24

Cookie-Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies für ein optimales Webseiten-Erlebnis. Dazu zählen für den Betrieb der Website notwendige Cookies, Cookies für anonyme Statistikzwecke sowie Cookies für Komforteinstellungen. Weiterhin geben wir Informationen über die Verwendung dieser Website an unsere Partner für Analysen und soziale Medien weiter. Unsere Partner für soziale Medien erhalten ebenfalls Informationen über die Verwendung dieser Website und führen diese möglicherweise mit weiteren Daten zusammen. Sie können frei entscheiden, welche Cookie-Kategorien Sie zulassen möchten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen. Unser Impressum.

Notwendig

Notwendige Cookies machen diese Webseite nutzbar, indem sie Grundfunktionen wie Zugriffsschutz und Cookie-Einstellungen ermöglichen.

Präferenzen

Präferenz-Cookies speichern Website-spezifische Einstellungen wie etwa Sprache, damit Sie diese bei einem erneuten Besuch nicht neu konfigurieren müssen.

Statistiken

Statistik-Cookies helfen uns dabei, die Interaktion unserer Besucher mit unserer Website zu analyiseren. Die Daten werden dabei anonym gesammelt.

Marketing

Marketing-Cookies werden verwendet, um Besuchern auf Webseiten zu folgen. Die Absicht ist, Anzeigen zu zeigen, die relevant und ansprechend für den einzelnen Benutzer sind und daher wertvoller für Publisher und werbetreibende Drittparteien sind.

Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Unser Bayern - Nachbestellen

Aktuelle Einzelausgaben des Online-Magazins „Unser Bayern” können im ePaper der BSZ über den App-Store bzw. Google Play gekauft werden.

appstore bsz ePaper appstore logo

https://apps.apple.com/de/app/bsz-epaper/id770850751

google play bsz ePaper google play logo

https://play.google.com/store/apps/details?id=de.cominto.blaetterkatalog.bsz