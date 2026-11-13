Landtag

Die Chefinnen der Petitionsausschüsse von Bundestag und Landtag, Hilva Düber (CSU) und Gülseren Demirel (Grüne, rechts). (Foto: Landtag/Preiss)

13.11.2026

Was die Menschen Petitionen schreiben lässt

Petitionsausschuss: Die Vorsitzenden der Eingabenausschüsse von Bund und Ländern trafen sich im Maximilianeum – im Fokus stand auch die KI

Beim Treffen der Petitionsausschüsse von Bund und Ländern ging es vor allem um künstliche Intelligenz. Im Bundestag ist die Zahl der Eingaben nicht zuletzt deswegen deutlich gestiegen. KI könnte auch die Bearbeitung erleichtern – doch rechtlich und technisch sind noch viele Fragen offen.

KI macht Petitionen leichter zu schreiben – und für die Ausschüsse teils schwerer zu bearbeiten. Nach Angaben von Hülya Düber (CSU), Vorsitzende des Petitionsausschusses des Bundestags, landen dort Eingaben mit 20 oder 30 Fragen auf bis zu 200 Seiten. Die Anliegen sollen dennoch von der Verwaltung und den Abgeordneten selbst bearbeitet werden. „Unser Ziel ist es nicht, dass KI mit KI spricht“, sagte Düber.

Wie die Parlamente mit dem steigenden Arbeitsdruck umgehen, war ein Hauptthema eines Treffens im Bayerischen Landtag. Alle zwei Jahre kommen Vorsitzende und Stellvertreter der Petitionsausschüsse von Bund und Ländern sowie Bürgerbeauftragte und Ombudsleute in einer Landeshauptstadt zusammen. Weitere Themen waren unterschiedliche Petitionsverfahren und die Öffentlichkeitsarbeit.

Mehr Petitionen und mehr Arbeit

2025 gingen beim Bundestag 12 399 Petitionen ein. Düber zufolge liegt die Zahl in diesem Jahr deutlich höher. Besonders viele Zuschriften gab es zur Rentenreform, zu Minijobs, Arbeitszeit und Steuern. Asyl und Migration seien weniger dominant als in den vergangenen Jahren gewesen. Die Petitionen zeigten, welche Themen die Menschen gerade umtreiben: „Wir sind Seismograf der Gesellschaft.“

KI könnte den Ausschüssen bei der Vorabsichtung umfangreicher Eingaben helfen, Kernbotschaften herausfiltern oder ähnliche Petitionen erkennen. Voraussetzung seien aber Datenschutz, Rechtssicherheit und die Vorgaben der europäischen KI-Verordnung, betonte Düber.

Bayern berät Petitionen öffentlich

Gülseren Demirel (Grüne), Vorsitzende des Ausschusses für Eingaben und Beschwerden im Bayerischen Landtag, sieht Petitionsausschüsse bei schwindendem Vertrauen in staatliche Institutionen als direkten Draht zur Politik. Gerade bei Bausachen könnten Ortstermine helfen, Kompromisse mit Kommunen und Betroffenen zu finden.

Bayern ist das einzige Bundesland, in dem Petitionen öffentlich beraten werden. Demirel hält das für einen Vorteil, weil Bürger die Beratung ihres Anliegens verfolgen können. Demirel sieht schon bei der grundlegenden Digitalisierung Nachholbedarf. Solange die Verwaltung dort nicht weit genug sei, könne KI kaum sinnvoll darauf aufbauen. „Dazu fehlen uns einfach die Grundlagen.“

In Bayern werden Petitionen je nach Thema nicht nur im Petitionsausschuss, sondern in allen 14 ständigen Ausschüssen behandelt. In der vergangenen Wahlperiode entfielen lediglich rund 30 Prozent der knapp 10 000 Eingaben auf den Petitionsausschuss. In Baden-Württemberg dagegen bearbeitet ausschließlich der Petitionsausschuss die Eingaben.

30 000 Mitzeichnungen für öffentliche Beratung

Düber warb zudem dafür, Petitionen direkt beim Bundestag einzureichen, statt nur auf privaten Plattformen Unterschriften zu sammeln. Hunderttausende Unterstützer dort begründeten keinen Anspruch auf eine öffentliche Anhörung. Erreicht eine auf dem Petitionsportal des Bundestags veröffentlichte Petition hingegen 30 000 Mitzeichnungen, wird sie öffentlich beraten. „Nur wenn Sie die Petition beim Deutschen Bundestag einreichen, haben Sie genau diese Dreifachgarantie: Annahme, Prüfung, Verbescheidung.“

Mehr Technik bedeutet übrigens nicht automatisch bessere Eingaben. Ob KI die Qualität erhöht habe? „Ganz klar nein“, sagte Demirel. Düber verwies zwar auf die Vorteile von KI für Menschen, denen das Formulieren einer Petition sprachlich schwerfällt. Insgesamt würden die Schreiben durch KI inhaltlich aber „nicht unbedingt besser“. (David Lohmann)

Kommentare (0)

Es sind noch keine Kommentare vorhanden!
Die Frage der Woche

Sollen Kommunen selbst entscheiden, ob sie eine Bettensteuer einführen?

Unser Pro und Contra jede Woche neu
Diskutieren Sie mit!

Die Frage der Woche – Archiv
Facebook
X
Instagram
Bluesky
BSZ-Newsletter
Vergabeplattform
Vergabeplattform

Staatsanzeiger eServices
die Vergabeplattform für öffentliche
Ausschreibungen und Aufträge Ausschreiber Bewerber

Beilagen

> Das neue vbw Unternehmermagazin ist online

Start-up-Investor Carsten Maschmeyer meint, dass ein Staat, der offensichtliche Probleme nicht löst, von seinen Bürgerinnen und Bürgern als dysfunktional wahrgenommen wird. Politiker, die viel versprechen und wenig halten, sorgen für Ablehnung.

> Änderung der Gemeindeordnung

Liebe Leserinnen und Leser des Kommunalen Taschenbuchs, die Gemeindeordnung des Freistaats Bayern hat sich am 23. Dezember 2025 nach Redaktionsschluss (14. November 2025) nochmals geändert. Die entsprechenden Seiten können Sie hier herunterladen.

> Michael Mathias Prechtl in Amberg

Die Sonderausstellung „Köpfe. Zeiten. Geschichte(n).“ im Stadtmuseum Amberg ehrt noch bis zum 10. Januar 2027 den international bekannten Maler und Illustrator Michael Mathias Prechtl, der in diesem Jahr seinen 100. Geburtstag gefiert hätte.

Jahresbeilage 2025

Nächster Erscheinungstermin:
28. November 2026

Weitere Infos unter Tel. 089 / 29 01 42 54 /56
oder
per Mail an anzeigen@bsz.de

Download der aktuellen Ausgabe vom 28.11.2025 (PDF, 16,5 MB)

E-Paper
Unser Bayern

Das kunst- und kulturhistorische Online-Magazin der Bayerischen Staatszeitung

Unser Bayern

LesenNachbestellen

Aktuelle PDF-Ausgabe

Nur für Abonnenten

Unser Bayern – Inhaltsverzeichnisse

Abo + Bestellservice
Abo + Bestellservice
ABO
BSZ | ePaper BSZ | Businessabo GVBI | Abo
Shopping
Anzeigen Mediadaten
Mediadaten26
Staatszeitung Staatsanzeiger
Fachthemenplan/Mediadaten gültig ab 1. Januar 2026
(PDF 1,5 MB)
Kontakt
Anzeigen@bsz.de Tel. 089/290142-65/54/56
Shopping
BSZ-Onlineshop
Shop
Kommunales Taschenbuch GVBl | Einbanddecke
BR Player
Bayerischer Landtag
Bayerischer Landtag
Link zum Bayerischen Landtag
KontaktImpressumDatenschutz

Mediapartner

logo staatsanzeiger vektori lg v24

Cookie-Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies für ein optimales Webseiten-Erlebnis. Dazu zählen für den Betrieb der Website notwendige Cookies, Cookies für anonyme Statistikzwecke sowie Cookies für Komforteinstellungen. Weiterhin geben wir Informationen über die Verwendung dieser Website an unsere Partner für Analysen und soziale Medien weiter. Unsere Partner für soziale Medien erhalten ebenfalls Informationen über die Verwendung dieser Website und führen diese möglicherweise mit weiteren Daten zusammen. Sie können frei entscheiden, welche Cookie-Kategorien Sie zulassen möchten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen. Unser Impressum.

Notwendig

Notwendige Cookies machen diese Webseite nutzbar, indem sie Grundfunktionen wie Zugriffsschutz und Cookie-Einstellungen ermöglichen.

Präferenzen

Präferenz-Cookies speichern Website-spezifische Einstellungen wie etwa Sprache, damit Sie diese bei einem erneuten Besuch nicht neu konfigurieren müssen.

Statistiken

Statistik-Cookies helfen uns dabei, die Interaktion unserer Besucher mit unserer Website zu analyiseren. Die Daten werden dabei anonym gesammelt.

Marketing

Marketing-Cookies werden verwendet, um Besuchern auf Webseiten zu folgen. Die Absicht ist, Anzeigen zu zeigen, die relevant und ansprechend für den einzelnen Benutzer sind und daher wertvoller für Publisher und werbetreibende Drittparteien sind.

Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Unser Bayern - Nachbestellen

Aktuelle Einzelausgaben des Online-Magazins „Unser Bayern” können im ePaper der BSZ über den App-Store bzw. Google Play gekauft werden.

appstore bsz ePaper appstore logo

https://apps.apple.com/de/app/bsz-epaper/id770850751

google play bsz ePaper google play logo

https://play.google.com/store/apps/details?id=de.cominto.blaetterkatalog.bsz