Landtag

Harald Lesch warnt vor zunehmendem Wassermangel in Bayern und fordert mehr Unterstützung für Klimaschutzmaßnahmen in den Kommunen. (Foto: dpa/Christopher Adolph)

13.10.2026

Wissenschaftler halten Bayerns neues Klimagesetz für nutzlos

Bayerns Klimaneutralität soll um fünf Jahre nach hinten geschoben werden. So sieht es das neue Gesetz der Regierung vor. Im Landtag wurde nun unmissverständlich klar, was Experten davon halten

Wissenschaftler wie der Physiker Harald Lesch haben die geplante Abschwächung des bayerischen Klimaschutzgesetzes massiv kritisiert. „Es ist tatsächlich so, dass wir mit dem Klimaschutzgesetz weder das Klima schützen noch die Menschen“, sagte er in einer Anhörung im Landtag zur geplanten Novelle des Klimagesetzes. Klimaschutz sei keine „Petitesse“, die am Rande der Politik verlaufe. Diese Art von Klima, die man auch in den pessimistischsten Szenarien nicht erwartet habe, „muss uns sehr, sehr, sehr nachdenklich machen“.

Lesch warnt vor drohendem Wassermangel in Bayern

Lesch warnte davor, dass es nach dem Hitze-Sommer, der schon seine Opfer gefordert habe, jetzt „vielleicht noch schlimmer“ komme. „Wir werden möglicherweise in den nächsten Wochen immer noch keinen Regen haben, und das, was aktuell passiert, ist eine unglaubliche Verdunstungsleistung, dass nämlich einfach Milliarden von Litern Wasser Tag für Tag in Bayern verschwinden aus den Böden, aus den Wäldern, und das können wir uns eigentlich nicht leisten.“

Statt Klimaschutzziele von „oben“ zu verordnen, forderte Lesch einen pragmatischeren Ansatz, bei dem gerade auch von den Projekten gelernt werde, die bereits funktionierten. Hier brauche es eine bessere Förderung für Maßnahmen, die in den Kommunen umgesetzt werden könnten. Auch müsse der entscheidende Flaschenhals der Energiewende, die Speicherung von Energie, gelöst werden.

Auch andere zur Ausschusssitzung in den Landtag geladene Experten kritisierten den von der Staatsregierung vorgelegten Entwurf für die Gesetzesnovelle. Zwar enthalte er Verbesserungen bei der Analyse der Verwundbarkeit durch den Klimawandel, sagte etwa Elke Hertig von der Universität Augsburg, seine „zentrale Schwäche liegt aber in der Umsetzung“. Beim Hitzeschutz fehlten nicht die Erkenntnisse, aber ein Umsetzungsproblem. Es brauche mehr Verbindlichkeit, zudem sollte der Schutz menschlicher Gesundheit als ausdrückliches Ziel des Klimaschutzes benannt werden.

Bayern hinkt seinen Klimaschutzzielen schon jetzt weit hinterher

Aus der Sicht von Karen Pittel von der LMU in München hinke Bayern schon jetzt beim Klimaschutz massiv seinen bisherigen Zielen hinterher. Um die bisher für das Jahr 2030 angestrebten Ziele zu erreichen, müsse das Tempo bei der Umsetzung der Klimaschutzmaßnahmen verdoppelt werden.

Johanna Büchler von der Deutschen Umwelthilfe rief die Abgeordneten im Landtag auf, die Gesetzesnovelle abzulehnen. Einerseits erkläre die „angeblich machtlose Staatsregierung“, Bayern könne den Klimawandel nicht alleine stoppen, zugleich nutze sie aber ihre Macht, um den Klimaschutz auf Bundes- und EU-Ebene auszubremsen. Anders als Bayern würden Baden-Württemberg, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein und andere Bundesländer an der Klimaneutralität bis 2040 oder früher festhalten.

Bernd Fleischmann, Gastforscher am Institut für konservative Wirtschaftspolitik, kam zu einer völlig anderen Einschätzung. Das Klimagesetz müsse aufgehoben werden, da es die Natur durch den Ausbau erneuerbarer Energien zerstöre und dennoch letztlich unwirksam bleibe. Hinsichtlich der Gesundheitsgefahr für die Menschen durch Hitzewellen wie im vergangenen Sommer erklärte der von der AfD geladene Experte: „Niemand stirbt an Hitze, der sich angepasst verhält, außer er leidet an bestimmten Erkrankungen und wird nicht ausreichend versorgt. Dass in Deutschland Krankenhäuser und Pflegeheime nicht komplett mit Klimaanlagen ausgerüstet sind, ist ein Skandal.“

Neuer Gesetzentwurf muss noch Landtag passieren

Derzeit befindet sich der Ende April vom Kabinett beschlossene Gesetzentwurf in der parlamentarischen Anhörung. Er sieht unter anderem vor, die bisher bis 2040 angestrebte Klimaneutralität auf 2045 zu verschieben. Das konkrete Datum wird vollständig aus dem Gesetzestext gestrichen. Die Reduktion der Treibhausgasemissionen orientiert sich künftig am Bundes-Klimaziel 2045 und faktisch nur noch an den durchschnittlichen Pro-Kopf-Emissionen des Bundes. CSU und Freie Wähler hatten die Abschwächung ihrer eigenen Klimaschutzziele mit geänderten Rahmenbedingungen infolge des Ukraine-Krieges erklärt.

Nach einer Berechnung der Umweltschutzorganisation Greenpeace könnte Bayern durch das neue Gesetz die Menge seiner zulässigen klimaschädlichen Emissionen nahezu verdoppeln.

Bayerns Landwirtschaft leidet schon jetzt massiv unter Klimawandel

Ungeachtet der Debatte um einen abgeschwächten Klimaschutz in Bayern stellte das Kabinett fest, welche drastischen Folgen der Klimawandel auf Bayerns Landwirtschaft hat: So sei die Getreideernte um 14 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gesunken, beim Mais gar um bis zu 40 Prozent und bei Kartoffeln um 36 Prozent. Auch Obst, Gemüse, Wein und Hopfen seien von erheblichen Ertragsrückgängen betroffen.

Auch in der Viehhaltung seien die Folgen dramatisch, hieß es weiter. So hätten Betriebe schon jetzt Probleme, ausreichend Futter für die Tiere zu erwirtschaften. „Die Kombination aus Hitze und Wassermangel setzte den landwirtschaftlichen Kulturen erheblich zu“, teilte die Staatskanzlei mit. (dpa/lby)

Kommentare (0)

Es sind noch keine Kommentare vorhanden!
Die Frage der Woche

Soll es nur noch ein Krankenversicherungssystem geben?

Unser Pro und Contra jede Woche neu
Diskutieren Sie mit!

Die Frage der Woche – Archiv
Facebook
X
Instagram
Bluesky
BSZ-Newsletter
Vergabeplattform
Vergabeplattform

Staatsanzeiger eServices
die Vergabeplattform für öffentliche
Ausschreibungen und Aufträge Ausschreiber Bewerber

Beilagen

> Das neue vbw Unternehmermagazin ist online

Start-up-Investor Carsten Maschmeyer meint, dass ein Staat, der offensichtliche Probleme nicht löst, von seinen Bürgerinnen und Bürgern als dysfunktional wahrgenommen wird. Politiker, die viel versprechen und wenig halten, sorgen für Ablehnung.

> Das einblicke-Magazin der Bundesgesellschaft für Endlagerung ist online

Die Suche nach dem sichersten Ort für unseren Atommüll ist eine staatliche Jahrhundertaufgabe. Das einblicke-Magazin der Bundesgesellschaft für Endlagerung stellt vier Menschen vor, die diese Mission bei der Bundesgesellschaft für Endlagerung mit ihre

> Änderung der Gemeindeordnung

Liebe Leserinnen und Leser des Kommunalen Taschenbuchs, die Gemeindeordnung des Freistaats Bayern hat sich am 23. Dezember 2025 nach Redaktionsschluss (14. November 2025) nochmals geändert. Die entsprechenden Seiten können Sie hier herunterladen.

Jahresbeilage 2025

Nächster Erscheinungstermin:
28. November 2026

Weitere Infos unter Tel. 089 / 29 01 42 54 /56
oder
per Mail an anzeigen@bsz.de

Download der aktuellen Ausgabe vom 28.11.2025 (PDF, 16,5 MB)

E-Paper
Unser Bayern

Das kunst- und kulturhistorische Online-Magazin der Bayerischen Staatszeitung

Unser Bayern

LesenNachbestellen

Aktuelle PDF-Ausgabe

Nur für Abonnenten

Unser Bayern – Inhaltsverzeichnisse

Abo + Bestellservice
Abo + Bestellservice
ABO
BSZ | ePaper BSZ | Businessabo GVBI | Abo
Shopping
Anzeigen Mediadaten
Mediadaten26
Staatszeitung Staatsanzeiger
Fachthemenplan/Mediadaten gültig ab 1. Januar 2026
(PDF 1,5 MB)
Kontakt
Anzeigen@bsz.de Tel. 089/290142-65/54/56
Shopping
BSZ-Onlineshop
Shop
Kommunales Taschenbuch GVBl | Einbanddecke
BR Player
Bayerischer Landtag
Bayerischer Landtag
Link zum Bayerischen Landtag
KontaktImpressumDatenschutz

Mediapartner

logo staatsanzeiger vektori lg v24

Cookie-Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies für ein optimales Webseiten-Erlebnis. Dazu zählen für den Betrieb der Website notwendige Cookies, Cookies für anonyme Statistikzwecke sowie Cookies für Komforteinstellungen. Weiterhin geben wir Informationen über die Verwendung dieser Website an unsere Partner für Analysen und soziale Medien weiter. Unsere Partner für soziale Medien erhalten ebenfalls Informationen über die Verwendung dieser Website und führen diese möglicherweise mit weiteren Daten zusammen. Sie können frei entscheiden, welche Cookie-Kategorien Sie zulassen möchten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen. Unser Impressum.

Notwendig

Notwendige Cookies machen diese Webseite nutzbar, indem sie Grundfunktionen wie Zugriffsschutz und Cookie-Einstellungen ermöglichen.

Präferenzen

Präferenz-Cookies speichern Website-spezifische Einstellungen wie etwa Sprache, damit Sie diese bei einem erneuten Besuch nicht neu konfigurieren müssen.

Statistiken

Statistik-Cookies helfen uns dabei, die Interaktion unserer Besucher mit unserer Website zu analyiseren. Die Daten werden dabei anonym gesammelt.

Marketing

Marketing-Cookies werden verwendet, um Besuchern auf Webseiten zu folgen. Die Absicht ist, Anzeigen zu zeigen, die relevant und ansprechend für den einzelnen Benutzer sind und daher wertvoller für Publisher und werbetreibende Drittparteien sind.

Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Unser Bayern - Nachbestellen

Aktuelle Einzelausgaben des Online-Magazins „Unser Bayern” können im ePaper der BSZ über den App-Store bzw. Google Play gekauft werden.

appstore bsz ePaper appstore logo

https://apps.apple.com/de/app/bsz-epaper/id770850751

google play bsz ePaper google play logo

https://play.google.com/store/apps/details?id=de.cominto.blaetterkatalog.bsz