Leben in Bayern

Die Starterbatterie war im vergangenen Jahr laut ADAC in 45,4 Prozent die Ursache für den Notruf. (Foto: dpa, Christophe Gateau)

10.03.2026

ADAC: Starterbatterie bleibt Hauptursache für Autopannen

In Bayern mussten ADAC-Pannenhelfer 2025 fast 487.000 Mal ausrücken. Meist lag das Problem an der Starterbatterie. An einem Tag gab es Einsätze im Sekundentakt

Die Pannenhilfe des Automobilclubs ADAC ist in Bayern im vergangenen Jahr fast 487.000 Mal (486.932) ausgerückt. Das entspreche durchschnittlich 1.334 Einsätzen am Tag und sei eine Steigerung um 0,6 Prozent gegenüber 2024, teilte der ADAC mit. Rekordtag im Freistaat war den Angaben zufolge der 29. Dezember mit 2.325 Hilferufen bei winterlichem Wetter. Auch bundesweit sei dies der Tag mit den meisten Einsätzen gewesen - alle fünf Sekunden sei ein Notruf eingegangen, hieß es.

Wenn die Starterbatterie streikt

Für die meisten Pannen sorgte im vergangenen Jahr die Starterbatterie. Sie war in 45,4 Prozent die Ursache für den Notruf. Danach folgten Probleme mit Einspritzung, Zündung oder Sensorik (21,8 Prozent). Jeder zehnte Autofahrer rief um Hilfe wegen Schwierigkeiten mit dem Generator, dem Anlasser, dem Bordnetz oder der Beleuchtung. Reifenpannen gab es in 8,9 Prozent der Fälle.

Rund 50.400 Mal gab es Pannen mit Elektroautos (2024: 43.678), ebenfalls häufig wegen einer defekten Starterbatterie. Autos mit Plug-in-Hybrid-Antrieb blieben nach ADAC-Angaben 59.985 Mal liegen, das entspricht einem Plus von 13 Prozent.

Platte Fahrradreifen

Auch bei Fahrrädern war Hilfe gefragt. 2025 seien die Helferinnen und Helfer zu 19.455 defekten Rädern gerufen worden (2024: 16.934). In den meisten Fällen sei es dabei um platte Reifen gegangen.

Bayerischer Pannen-Spitzenreiter

Bayern zählt nach Angaben des Automobilclubs zu den Regionen mit den meisten Einsätzen in Deutschland. Besonders häufig rückten die Helferinnen und Helfer in München aus - zu 111.236 Pannen. In Nürnberg zählte der ADAC 51.635 Einsätze. Bundesweit stieg die Zahl der Notrufe um 1,6 Prozent auf fast 3,7 Millionen. (dpa)
 

Kommentare (0)

Es sind noch keine Kommentare vorhanden!
Die Frage der Woche

Soll es ein Social-Media-Verbot für Kinder unter 14 Jahren geben?

Unser Pro und Contra jede Woche neu
Diskutieren Sie mit!

Die Frage der Woche – Archiv
Facebook
X
Instagram
Bluesky
BSZ-Newsletter
Vergabeplattform
Vergabeplattform

Staatsanzeiger eServices
die Vergabeplattform für öffentliche
Ausschreibungen und Aufträge Ausschreiber Bewerber

Beilagen

> Das neue vbw Unternehmermagazin ist online

Bundesforschungsministerin Dorothea Bär will mit ihrer Hightech-Agenda Deutschland technologisch auf ein neues Level bringen. Im Gespräch mit dem vbw Unternehmermagazin spricht sie über die Herausforderungen.

Jahresbeilage 2025

Nächster Erscheinungstermin:
28. November 2026

Weitere Infos unter Tel. 089 / 29 01 42 54 /56
oder
per Mail an anzeigen@bsz.de

Download der aktuellen Ausgabe vom 28.11.2025 (PDF, 16,5 MB)

E-Paper
Unser Bayern

Das kunst- und kulturhistorische Online-Magazin der Bayerischen Staatszeitung

Unser Bayern

LesenNachbestellen

Aktuelle PDF-Ausgabe

Nur für Abonnenten

Unser Bayern – Inhaltsverzeichnisse

Abo + Bestellservice
Abo + Bestellservice
ABO
BSZ | ePaper BSZ | Abo BSZ | Businessabo GVBI | Abo
Shopping
Anzeigen Mediadaten
Mediadaten26
Staatszeitung Staatsanzeiger
Fachthemenplan/Mediadaten gültig ab 1. Januar 2026
(PDF 1,5 MB)
Kontakt
Anzeigen@bsz.de Tel. 089/290142-65/54/56
Shopping
BSZ-Onlineshop
Shop
Kommunales Taschenbuch GVBl | Einbanddecke
KontaktImpressumDatenschutz

Mediapartner

logo staatsanzeiger vektori lg v24

Cookie-Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies für ein optimales Webseiten-Erlebnis. Dazu zählen für den Betrieb der Website notwendige Cookies, Cookies für anonyme Statistikzwecke sowie Cookies für Komforteinstellungen. Weiterhin geben wir Informationen über die Verwendung dieser Website an unsere Partner für Analysen und soziale Medien weiter. Unsere Partner für soziale Medien erhalten ebenfalls Informationen über die Verwendung dieser Website und führen diese möglicherweise mit weiteren Daten zusammen. Sie können frei entscheiden, welche Cookie-Kategorien Sie zulassen möchten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen. Unser Impressum.

Notwendig

Notwendige Cookies machen diese Webseite nutzbar, indem sie Grundfunktionen wie Zugriffsschutz und Cookie-Einstellungen ermöglichen.

Präferenzen

Präferenz-Cookies speichern Website-spezifische Einstellungen wie etwa Sprache, damit Sie diese bei einem erneuten Besuch nicht neu konfigurieren müssen.

Statistiken

Statistik-Cookies helfen uns dabei, die Interaktion unserer Besucher mit unserer Website zu analyiseren. Die Daten werden dabei anonym gesammelt.

Marketing

Marketing-Cookies werden verwendet, um Besuchern auf Webseiten zu folgen. Die Absicht ist, Anzeigen zu zeigen, die relevant und ansprechend für den einzelnen Benutzer sind und daher wertvoller für Publisher und werbetreibende Drittparteien sind.

Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Unser Bayern - Nachbestellen

Aktuelle Einzelausgaben des Online-Magazins „Unser Bayern” können im ePaper der BSZ über den App-Store bzw. Google Play gekauft werden.

appstore bsz ePaper appstore logo

https://apps.apple.com/de/app/bsz-epaper/id770850751

google play bsz ePaper google play logo

https://play.google.com/store/apps/details?id=de.cominto.blaetterkatalog.bsz