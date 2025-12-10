Leben in Bayern

Posse wird zum Internet-Hit: In Augsburg ist der Christkindlmarkt aus Sicherheitsgründen mit Pollern umzäunt. Deshalb müssen die mobilen Poller an den Gleisen laut Augsburger Allgemeine 64-mal pro Stunde umgestellt werden. (Foto: dpa/Malin Wunderlich)

10.12.2025

Augsburger Poller-Posse wird zum Internet-Hit

Glühwein war gestern: In Augsburg filmen Besucher lieber die Poller-Action. Warum plötzlich alle über die verrückbaren Stahlmonster lachen – und wie ein Online-Spiel daraus entstand

Das aufwendige Sicherheitskonzept mit verrückbaren Pollern vom Augsburger Weihnachtsmarkt sorgt inzwischen mit etlichen KI-generierten Videos für Lacher im Internet. So gibt es in den sozialen Netzwerken eine Reihe von Fake-Werbevideos für angebliches Lego- oder Playmobil-Spielzeug, mit dem man die Poller-Verschieberei nachspielen könne.

Auch darüber hinaus sind die Poller mittlerweile bundesweit ein Thema. Viele Besucher des Augsburger Christkindlesmarkts posten lieber kurze Videos von den Arbeitern, die die Poller verrücken - statt Glühwein-Buden oder ähnliche weihnachtliche Motive.

Der Hintergrund: Die Stadt Augsburg beschäftigt bis Heiligabend etliche Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes, um die Zufahrt zum Rathausplatz mit den schweren Pollern zu sichern. Damit soll verhindert werden, dass ein Attentäter mit einem Fahrzeug in den Sicherheitsbereich kommen und so Menschen verletzen oder töten kann.

Da neben dem Christkindlesmarkt auch Straßenbahnen fahren und die Poller die Gleise blockieren, müssen diese von den Mitarbeitern für jede Tram mittels eines Hubwagens zur Seite gehievt werden. Zu den Hauptverkehrszeiten muss daher durchschnittlich etwa jede Minute einer der Poller bewegt werden.

Humorvolle Parodien trotz des ernsten Hintergrunds

Trotz des ernsten Anlasses ist die Stahlpoller-Aktion zur Lachnummer geworden. So wird bei einer Playmobil-Parodie auf Tiktok gezeigt, wie alle sieben Minuten das 450 Kilogramm schwere "Monster" hochgehoben werden muss - "denn die grün-weiße Straßenbahn hat Vorfahrt". Bei einem anderen Satire-Clip wird beispielsweise "das riesige Lego Augsburger Christkindlesmarkt-Set" angepriesen - "mit legendärem Fünf-Minuten-Poller". Eine Comedy-Seite auf Facebook geht noch einen Schritt weiter: Hier hievt bei einem Filmchen ein KI-generierter Chuck Norris einfach die ganze Trambahn über die Poller.

Ein Augsburger Berufsschullehrer hat aus den Pollern kurzerhand ein Online-Spiel gemacht. Mehrere Medien berichteten über das Spaß-Projekt, dessen Programmierung weniger als 24 Stunden gedauert habe. Das Game pollerpumper.de (https://pollerpumper.de/) erinnert im Retro-Look an die ersten Computerspiele, die vor etwa einem halben Jahrhundert die Menschen begeisterten. "Pumpe die Poller und rette Weihnachten", lautet das Motto des Spiels. Wer viele Punkte holt, kann sich in eine Bestenliste eintragen. (dpa)
 

Kommentare (0)

Es sind noch keine Kommentare vorhanden!
Die Frage der Woche

Soll Bayerns Verfassungsschutz Messengerdienste überwachen dürfen?

Unser Pro und Contra jede Woche neu
Diskutieren Sie mit!

Die Frage der Woche – Archiv
Facebook
X
Instagram
Bluesky
BSZ-Newsletter
Vergabeplattform
Vergabeplattform

Staatsanzeiger eServices
die Vergabeplattform für öffentliche
Ausschreibungen und Aufträge Ausschreiber Bewerber

Jahresbeilage 2025

Nächster Erscheinungstermin:
28. November 2026

Weitere Infos unter Tel. 089 / 29 01 42 54 /56
oder
per Mail an anzeigen@bsz.de

Download der aktuellen Ausgabe vom 28.11.2025 (PDF, 16,5 MB)

E-Paper
Unser Bayern

Die kunst- und kulturhistorische Beilage der Bayerischen Staatszeitung

Unser Bayern

LesenNachbestellen

Aktuelle PDF-Ausgabe

Nur für Abonnenten

Unser Bayern – Inhaltsverzeichnisse

Abo + Bestellservice
Abo + Bestellservice
ABO
BSZ | ePaper BSZ | Abo BSZ | Businessabo GVBI | Abo
Shopping
Anzeigen Mediadaten
Mediadaten26
Staatszeitung Staatsanzeiger
Fachthemenplan/Mediadaten gültig ab 1. Januar 2026
(PDF 1,5 MB)
Kontakt
Anzeigen@bsz.de Tel. 089/290142-65/54/56
Shopping
BSZ-Onlineshop
Shop
Kommunales Taschenbuch GVBl | Einbanddecke Inhaltsverzeichnis
KontaktImpressumDatenschutz

Mediapartner

logo staatsanzeiger vektori lg v24

Cookie-Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies für ein optimales Webseiten-Erlebnis. Dazu zählen für den Betrieb der Website notwendige Cookies, Cookies für anonyme Statistikzwecke sowie Cookies für Komforteinstellungen. Weiterhin geben wir Informationen über die Verwendung dieser Website an unsere Partner für Analysen und soziale Medien weiter. Unsere Partner für soziale Medien erhalten ebenfalls Informationen über die Verwendung dieser Website und führen diese möglicherweise mit weiteren Daten zusammen. Sie können frei entscheiden, welche Cookie-Kategorien Sie zulassen möchten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen. Unser Impressum.

Notwendig

Notwendige Cookies machen diese Webseite nutzbar, indem sie Grundfunktionen wie Zugriffsschutz und Cookie-Einstellungen ermöglichen.

Präferenzen

Präferenz-Cookies speichern Website-spezifische Einstellungen wie etwa Sprache, damit Sie diese bei einem erneuten Besuch nicht neu konfigurieren müssen.

Statistiken

Statistik-Cookies helfen uns dabei, die Interaktion unserer Besucher mit unserer Website zu analyiseren. Die Daten werden dabei anonym gesammelt.

Marketing

Marketing-Cookies werden verwendet, um Besuchern auf Webseiten zu folgen. Die Absicht ist, Anzeigen zu zeigen, die relevant und ansprechend für den einzelnen Benutzer sind und daher wertvoller für Publisher und werbetreibende Drittparteien sind.

Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Unser Bayern - Nachbestellen

Aktuelle Einzelausgaben der Beilage „Unser Bayern” können im ePaper der BSZ über den App-Store bzw. Google Play gekauft werden.

appstore bsz ePaper appstore logo

https://apps.apple.com/de/app/bsz-epaper/id770850751

google play bsz ePaper google play logo

https://play.google.com/store/apps/details?id=de.cominto.blaetterkatalog.bsz