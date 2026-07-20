Bahn bietet erneut Freifahrt für Einserschüler an

Einserschüler dürfen auch in diesem Jahr in Bayern wieder am ersten Sommerferientag kostenlos mit Regionalzügen der Bahn fahren. Die freie Fahrt gelte am Montag, dem 3. August, von 0.00 bis 24.00 Uhr in Nahverkehrszügen in Bayern, teilte das Unternehmen mit. Ein Zeugnis voller Einsen ist dafür nicht notwendig: Bereits eine Eins in einem beliebigen Fach reicht für die Freifahrt aus. Vorlegen muss man dafür eine Kopie des Zeugnisses sowie einen gültigen Personal-, Kinder- oder Schülerausweis.

Mit dem Angebot wolle die Bahn alle Schüler und Schülerinnen mit „herausragenden Leistungen“ belohnen, sagte der bayerische DB-Regio-Chef Bastian Knabe. Weil diese Leistungen sich aber nicht nur in Noten zeigten, beziehe man auch „entsprechende Verbalgutachten“ mit ein, teilte eine Sprecherin der Bahn mit.

Auch Fahrten bis nach Österreich möglich

Neben der DB-Regio beteiligten sich auch alle anderen Bahnunternehmen im bayerischen Regionalverkehr an der Aktion, teilte die Bahn mit. Kultusministerin Anna Stolz (Freie Wähler) sagte, die Schülerinnen und Schüler könnten so „neue Orte erkunden, Spaß mit Freunden oder Familie haben und eine wohlverdiente Pause von der Schule genießen“.

Auf einigen Strecken gilt das Angebot laut Bahn aber auch über Bayern hinaus. So können Einserschüler auch kostenlos bis Lauda, Crailsheim und Ulm in Baden-Württemberg, Sonneberg in Thüringen, Salzburg, Kufstein und über die Außerfernbahn bis Reutte in Österreich sowie auf der Strecke Memmingen – Wangen – Hergatz fahren. (dpa)