Leben in Bayern

Ausflügler genießen den Sonnenschein am Ufer des Forggensees. Es bleibt weiter heiß. (Foto: dpa, Karl-Josef Hildenbrand)

26.05.2026

Bayern schwitzt weiter: Bis zu 35 Grad werden erwartet

Wer nach den Feiertagen wieder zurück ins Büro muss, sollte auf eine funktionierende Klimaanlage hoffen, denn die Temperaturen sollen auf mehr als 30 Grad steigen. Ab wann es ein wenig kälter wird

Egal, ob bei einem Ausflug, Zuhause oder im Büro - nach einem sonnenreichen Pfingstwochenende wird in Bayern weiter geschwitzt. Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) steigen die Temperaturen auf 30 bis 35 Grad. Nur in den Bergen bleibe es etwas kühler. Ab einer Höhe von 2.000 Metern sei beispielsweise nur noch mit bis zu 20 Grad zu rechnen, auf der Zugspitze werden bis zu 11 Grad erwartet. 

In der Nacht zu Mittwoch können im Süden des Freistaats laut DWD vereinzelt Regentropfen fallen. Die Temperaturen fallen demnach auf 18 bis 12 Grad. An der Pegnitz sollen die Tiefstwerte bei zehn Grad liegen. 

Gewitter möglich

Im Verlauf des Mittwochs bleibt es weitestgehend sonnig und heiß, wie der DWD weiter mitteilt. Dazu ziehen lockere Quellwolken über den Himmel. Die Temperaturen erreichen laut Vorhersage Höchstwerte von bis zu 34 Grad. Am Nachmittag bringe aufkommender Wind etwas Abkühlung. An den Alpen und im Osten des Freistaats könne es zudem lokal vereinzelte Schauer und Gewitter geben.

Auch der Donnerstag bleibt laut DWD sonnig, mit Werten knapp unter der 30-Grad Marke. Im Verlauf des Tages ziehen vermehrt an den Alpen Quellwolken und vereinzelte Schauer auf. Laut den Wetterexperten kann es auch Gewitter geben. (dpa)
 

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