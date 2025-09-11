Leben in Bayern

Sprachtests gehören zu den Voraussetzungen für Einbürgerung – Fälschungen sorgen bundesweit für Ermittlungen. (Foto: dpa/Maximilian Schönherr)

11.09.2025

Bayerns Polizei fahndet nach gefälschten Sprachtest-Zertifikaten

Gefälschte Sprachzertifikate sorgen bundesweit für Ermittlungen: Über soziale Netzwerke werden sie für mehrere tausend Euro angeboten, um Einbürgerungsverfahren zu umgehen. Auch in München gab es bereits Festnahmen

In sozialen Netzwerken kann man gefälschte Sprachzertifikate kaufen. Damit sollen die Hürden von Einbürgerungsverfahren umgangen werden. Die Ermittlungen führten bereits zu Festnahmen.

Die bayerische Polizei ermittelt derzeit gegen den illegalen Handel mit gefälschten Sprachzertifikaten für Einbürgerungs- und Aufenthaltsverfahren. „Wir nehmen das sehr ernst. Deshalb wird dieses Thema aktuell in den polizeilichen Gremien bundesweit behandelt. Wir setzen alles daran, kriminelle Netzwerke aufzudecken und die Täter zu stoppen“, sagte Innenminister Joachim Herrmann (CSU) der Deutschen Presse-Agentur in München. Es gebe bundesweit Fälle, bei denen Menschen Sprachtests für andere machen – ohne dass diese Deutsch sprechen – oder sogar gefälschte Zertifikate ausgestellt werden.

Laut einer Recherche von „Stern“ und RTL verlangen die Betrüger für die vermeintlichen Zertifikate, die etwa bei einer Einbürgerung verlangt werden, zwischen 750 Euro und 2.700 Euro. Die Polizei ermittelt deshalb aktuell in mehreren Bundesländern. Die gefälschten Sprachzertifikate werden über soziale Medien beworben und vertrieben.

Polizei ermittelt und sensibilisiert Einbürgerungsbehörden

„Die bayerische Polizei führt bereits konkrete Ermittlungen, um diese Betrugsmaschen zu zerschlagen. Um die Ermittlungen nicht zu gefährden, können wir dazu momentan keine weiteren Details nennen“, betonte Herrmann. Zudem würden die Beschäftigten bei Polizei und Einbürgerungsämtern über die Betrugsmasche informiert. Das Bundesinnenministerium empfahl den Behörden persönliche Gespräche mit Einbürgerungswilligen. Dabei seien Fälschungen gut zu erkennen.

Zahlen zur landesweiten Häufigkeit der Betrugsmasche gab es zunächst keine – jedoch teilte die Stadt München mit, dass die Servicestelle für Zuwanderung und Einbürgerung (SZE) im Kreisverwaltungsreferat (KVR) alleine im laufenden Jahr bereits mehr als 70 Fälle von gefälschten Sprachzertifikaten zur Anzeige gebracht habe.

Festnahmen in München

Nach Angaben der Münchner Polizei waren in dem Kontext bereits Anfang August zwei Männer mit Wohnsitz in Berlin in München festgenommen worden, ihnen wird der bandenmäßige Urkundenfälschung vorgeworfen. Gegen den 28-Jährigen und den 25-Jährigen wurde Haftbefehl erlassen – im Zuge der Ermittlungen seien verschiedene Beweismittel – etwa Bargeld und Dokumente – sichergestellt worden. Auch in Hamburg hatte die Polizei bereits einen Verdächtigen festgenommen.

Wer eingebürgert werden will, muss in der Regel selbst für seinen Lebensunterhalt sorgen. Außerdem gilt es auf dem Weg zum deutschen Pass zwei Hürden zu überwinden: den Einbürgerung- und auch den Sprachtest. (dpa)

Kommentare (0)

Es sind noch keine Kommentare vorhanden!
Die Frage der Woche

Sollte eine Wehrpflicht sowohl für Männer als auch für Frauen gelten?

Unser Pro und Contra jede Woche neu
Diskutieren Sie mit!

Die Frage der Woche – Archiv
Facebook
X
Instagram
Bluesky
BSZ-Newsletter
Vergabeplattform
Vergabeplattform

Staatsanzeiger eServices
die Vergabeplattform für öffentliche
Ausschreibungen und Aufträge Ausschreiber Bewerber

Jahresbeilage 2024

Nächster Erscheinungstermin:
28. November 2025

Weitere Infos unter Tel. 089 / 29 01 42 54 /56
oder
per Mail an anzeigen@bsz.de

Download der aktuellen Ausgabe vom 29.11.2024 (PDF, 19 MB)

E-Paper
Unser Bayern

Die kunst- und kulturhistorische Beilage der Bayerischen Staatszeitung

Unser Bayern

LesenNachbestellen

Aktuelle PDF-Ausgabe

Nur für Abonnenten

Unser Bayern – Inhaltsverzeichnisse

Abo + Bestellservice
Abo + Bestellservice
ABO
BSZ | Abo BSZ | Businessabo BSZ | ePaper
Shopping
Anzeigen Mediadaten
Shop
Staatszeitung Staatsanzeiger
Fachthemenplan/Mediadaten gültig ab 23. Mai 2025
(PDF 6 MB)
Kontakt
Anzeigen@bsz.de Tel. 089/290142-65/54/56
Shopping
BSZ-Onlineshop
Shop
Bücher Fachliteratur Redaktionsbeilagen Sonderdrucke
KontaktImpressumDatenschutz

Mediapartner

logo staatsanzeiger vektori Sta Logo lg v24

Cookie-Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies für ein optimales Webseiten-Erlebnis. Dazu zählen für den Betrieb der Website notwendige Cookies, Cookies für anonyme Statistikzwecke sowie Cookies für Komforteinstellungen. Weiterhin geben wir Informationen über die Verwendung dieser Website an unsere Partner für Analysen und soziale Medien weiter. Unsere Partner für soziale Medien erhalten ebenfalls Informationen über die Verwendung dieser Website und führen diese möglicherweise mit weiteren Daten zusammen. Sie können frei entscheiden, welche Cookie-Kategorien Sie zulassen möchten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen. Unser Impressum.

Notwendig

Notwendige Cookies machen diese Webseite nutzbar, indem sie Grundfunktionen wie Zugriffsschutz und Cookie-Einstellungen ermöglichen.

Präferenzen

Präferenz-Cookies speichern Website-spezifische Einstellungen wie etwa Sprache, damit Sie diese bei einem erneuten Besuch nicht neu konfigurieren müssen.

Statistiken

Statistik-Cookies helfen uns dabei, die Interaktion unserer Besucher mit unserer Website zu analyiseren. Die Daten werden dabei anonym gesammelt.

Marketing

Marketing-Cookies werden verwendet, um Besuchern auf Webseiten zu folgen. Die Absicht ist, Anzeigen zu zeigen, die relevant und ansprechend für den einzelnen Benutzer sind und daher wertvoller für Publisher und werbetreibende Drittparteien sind.

Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!