Brenner-Totalsperre wegen Demo: Wie geht es zum Urlaubsziel?

Die Sperre der Brennerautobahn in Tirol für eine Anwohner-Demonstration am Samstag (30. Mai) wird weitreichende Folgen für Autofahrer haben. Behörden, Polizei und ADAC rechnen an dem Wochenende mitten in den Pfingstferien mit massiven Verkehrsproblemen.

Reisen Richtung Süden besser vermeiden

Die eigentliche Sperre gilt am 30. Mai von 11.00 bis 19.00 Uhr in beide Richtungen, für Lkw bereits ab 9.00 Uhr. Der einfache, aber für manche Urlauber schwierig umzusetzende Rat von Behörden und ADAC: Mindestens an diesem Tag, besser am ganzen Wochenende nicht mit dem Auto Richtung Süden reisen oder von dort heimfahren. Laut Polizei wird es viel Verkehr auch an den Tagen vor und nach dem 30. Mai geben.

Laut Autobahn GmbH des Bundes plant Tirol bei Überfüllung des Straßennetzes im Raum Innsbruck Eskalationsstufen. Dann könnten an Grenzübergängen nach Tirol der Verkehr dosiert oder Übergänge ganz gesperrt werden. Ausweichrouten gelten nur eingeschränkt als Option: Neben der Brennerautobahn werden auch die Brennerstraße B182 und weitere Straßen für den Durchgangsverkehr gesperrt. Theoretische Alternativen wie Gotthard- oder San-Bernardino-Route, Reschenpass oder Felbertauernstraße könnten ebenfalls schnell überlastet sein.

Hotels und Bahn als Alternative

Für den Bahnverkehr über den Brenner sind bislang keine Einschränkungen angekündigt. Mehrere Verkehrsverbände empfehlen daher den Umstieg auf die Bahn – allerdings möglichst mit Sitzplatzreservierung.

Wer trotz Sperre mit dem Auto unterwegs sein muss, sollte ausreichend Getränke und Proviant dabeihaben sowie den Tank füllen. Bei verspäteter Anreise zu Hotels oder Campingplätzen rät der Hotel- und Gaststättenverband DEHOGA Bayern dazu, sich frühzeitig direkt bei der Unterkunft zu melden. Allgemeine Kulanzregeln gebe es nicht, viele Gastgeber würden aber versuchen, gemeinsam mit Gästen Lösungen zu finden.

Schleichwege über Landstraßen und Dörfer sind laut Polizei keine gute Idee. In Teilen Oberbayerns und Tirols gelten Abfahrts- und Durchfahrtsverbote zum Schutz der Anwohner – Verstöße können Geld kosten. (dpa/lby)