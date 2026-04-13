Leben in Bayern

Ein Mann steht unter einem „Jet Gate“ am Außenbereich des Erweiterungsbau des Terminals 1 am Münchner Flughafen. Bekommt der Flughafen irgendwann auch einen ICE-Halt? (Foto: dpa, Peter Kneffel)

13.04.2026

Bund weckt Hoffnung auf ICE-Bahnhof am Flughafen München

Der Münchner Flughafen leidet seit der Eröffnung 1992 an einem Geburtsfehler: Er ist mit Fernzügen nicht erreichbar. Bundesverkehrsminister Schnieder deutet an, dass das Manko behoben werden könnte

Die Bundesregierung macht dem Münchner Flughafen und der Staatsregierung Hoffnungen auf den Bau des seit über 30 Jahren fehlenden Fernbahnhofs am zweitgrößten deutschen Airport. Bei der Eröffnung eines Erweiterungsbaus für bis zu sechs Millionen zusätzliche Passagiere kündigte Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) zunächst an, den Flughafen mit zusätzlichen Regionalzügen und S-Bahnen "weit besser" an den Hauptbahnhof München anzuschließen.

Darüber hinaus prüft der Bund aber auch das vom Flughafen und Freistaat Bayern eingebrachte weitergehende Konzept. "Es wird geprüft, die Fernverkehrsanbindung des Flughafens weitgehend zu berücksichtigen", sagte Schnieder dazu. Diese Prüfung soll voraussichtlich im Sommer abgeschlossen sein. 

Staatsregierung will mehr als nur Ankündigungen

Finanzminister Albert Füracker (CSU) nahm den Ball sofort auf: "Sagen Sie uns, wann wir damit rechnen können, an die Umsetzung zu gehen", sagte der CSU-Politiker, der dem Aufsichtsrat der Flughafengesellschaft vorsteht. Anders als in Frankfurt hat der Münchner Flughafen keinen Fernbahnhof, an dem schnelle ICE-Züge halten könnten. Ursprünglich wurde der Flughafen in den 1980er Jahren zwar mit Fernbahnhof geplant, doch letzterer wurde nicht gebaut. Zweites Dauerthema am Münchner Flughafen ist der von Umweltschützern und Grünen abgelehnte Bau einer dritten Startbahn, dieses Reizthema spielte bei der Feier aber keine Rolle. 

Neubau vergrößert Kapazität des Flughafens

Anlass der Feier war die Vollendung eines der größten Bauprojekte der vergangenen Jahre im deutschen Luftverkehr: Der nach sieben Jahren Bauzeit fertiggestellte Erweiterungsbau des ersten Terminals schafft Raum für bis zu sechs Millionen zusätzliche Passagiere im Jahr. Das entspricht in etwa der Kapazität des Flughafens Hannover.

Ministerpräsident Markus Söder (CSU) sprach von einem "weiteren Meilenstein in der Entwicklung Bayerns". In Betrieb geht das 665 Millionen Euro teure Bauwerk allerdings erst in einer Woche. "360 Meter lang ist unser neuer Pier und bietet Platz für bis zu zwölf Flugzeuge, die hier gleichzeitig abgefertigt werden", sagte Flughafenchef Jost Lammers.

Die Bauarbeiten an dem nun eröffneten "Terminal 1 - Pier" hatten 2019 begonnen und hätten eigentlich bereits 2023 oder 2024 abgeschlossen werden sollen. Wegen der Corona-Pandemie verzögerte sich der Bau jedoch nicht nur, sondern wurde auch erheblich teurer: Die ursprünglichen Planungen lagen bei unter 500 Millionen Euro. 

Extra Fluggastbrücke für den A380

Gedacht ist der Erweiterungsbau für den stark wachsenden Interkontinentalverkehr. Eigens für das weltgrößte Passagierflugzeug Airbus A380 ist das Ein- oder Aussteigen über zwei Etagen auf drei Fluggastbrücken möglich. Vom Terminal eins fliegen die nicht zum Lufthansa-Konzern oder deren Partnern zählenden Fluggesellschaften. 

Die nächste Erweiterung des nach Frankfurt zweitgrößten deutschen Flughafens ist bereits geplant: Die Lufthansa will am zweiten Terminal Platz für bis zu zehn Millionen weitere Flugäste schaffen. Die Fluggesellschaft ist Mitbetreiberin des zweiten Terminals und will dort bis 2035 einen weiteren Neubau mit Kapazität für bis zu 10 Millionen Passagiere hochziehen. Im vergangenen Jahr starteten und landeten in München gut 43 Millionen Fluggäste. (dpa)
 

Kommentare (0)

Es sind noch keine Kommentare vorhanden!
Die Frage der Woche

Soll die Kfz-Steuer abgesenkt werden?

Unser Pro und Contra jede Woche neu
Diskutieren Sie mit!

Die Frage der Woche – Archiv
Facebook
X
Instagram
Bluesky
BSZ-Newsletter
Vergabeplattform
Vergabeplattform

Staatsanzeiger eServices
die Vergabeplattform für öffentliche
Ausschreibungen und Aufträge Ausschreiber Bewerber

Beilagen

> Das neue vbw Unternehmermagazin ist online

Ralf Wintergerst, CEO von Giesecke+Devrient, weist auf einen sehr wesentlichen Umstand der deutschen Politik hin: „Es gibt hierzulande sehr viele Veto-Punkte, wo der eine aus Eigeninteresse den Vorschlag des anderen blockieren kann."

> Das einblicke-Magazin der Bundesgesellschaft für Endlagerung ist online

Die Suche nach dem sichersten Ort für unseren Atommüll ist eine staatliche Jahrhundertaufgabe. Das einblicke-Magazin der Bundesgesellschaft für Endlagerung stellt vier Menschen vor, die diese Mission bei der Bundesgesellschaft für Endlagerung mit ihre

> Änderung der Gemeindeordnung

Liebe Leserinnen und Leser des Kommunalen Taschenbuchs, die Gemeindeordnung des Freistaats Bayern hat sich am 23. Dezember 2025 nach Redaktionsschluss (14. November 2025) nochmals geändert. Die entsprechenden Seiten können Sie hier herunterladen.

Jahresbeilage 2025

Nächster Erscheinungstermin:
28. November 2026

Weitere Infos unter Tel. 089 / 29 01 42 54 /56
oder
per Mail an anzeigen@bsz.de

Download der aktuellen Ausgabe vom 28.11.2025 (PDF, 16,5 MB)

E-Paper
Unser Bayern

Das kunst- und kulturhistorische Online-Magazin der Bayerischen Staatszeitung

Unser Bayern

LesenNachbestellen

Aktuelle PDF-Ausgabe

Nur für Abonnenten

Unser Bayern – Inhaltsverzeichnisse

Abo + Bestellservice
Abo + Bestellservice
ABO
BSZ | ePaper BSZ | Businessabo GVBI | Abo
Shopping
Anzeigen Mediadaten
Mediadaten26
Staatszeitung Staatsanzeiger
Fachthemenplan/Mediadaten gültig ab 1. Januar 2026
(PDF 1,5 MB)
Kontakt
Anzeigen@bsz.de Tel. 089/290142-65/54/56
Shopping
BSZ-Onlineshop
Shop
Kommunales Taschenbuch GVBl | Einbanddecke
KontaktImpressumDatenschutz

Mediapartner

logo staatsanzeiger vektori lg v24

Cookie-Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies für ein optimales Webseiten-Erlebnis. Dazu zählen für den Betrieb der Website notwendige Cookies, Cookies für anonyme Statistikzwecke sowie Cookies für Komforteinstellungen. Weiterhin geben wir Informationen über die Verwendung dieser Website an unsere Partner für Analysen und soziale Medien weiter. Unsere Partner für soziale Medien erhalten ebenfalls Informationen über die Verwendung dieser Website und führen diese möglicherweise mit weiteren Daten zusammen. Sie können frei entscheiden, welche Cookie-Kategorien Sie zulassen möchten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen. Unser Impressum.

Notwendig

Notwendige Cookies machen diese Webseite nutzbar, indem sie Grundfunktionen wie Zugriffsschutz und Cookie-Einstellungen ermöglichen.

Präferenzen

Präferenz-Cookies speichern Website-spezifische Einstellungen wie etwa Sprache, damit Sie diese bei einem erneuten Besuch nicht neu konfigurieren müssen.

Statistiken

Statistik-Cookies helfen uns dabei, die Interaktion unserer Besucher mit unserer Website zu analyiseren. Die Daten werden dabei anonym gesammelt.

Marketing

Marketing-Cookies werden verwendet, um Besuchern auf Webseiten zu folgen. Die Absicht ist, Anzeigen zu zeigen, die relevant und ansprechend für den einzelnen Benutzer sind und daher wertvoller für Publisher und werbetreibende Drittparteien sind.

Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Unser Bayern - Nachbestellen

Aktuelle Einzelausgaben des Online-Magazins „Unser Bayern” können im ePaper der BSZ über den App-Store bzw. Google Play gekauft werden.

appstore bsz ePaper appstore logo

https://apps.apple.com/de/app/bsz-epaper/id770850751

google play bsz ePaper google play logo

https://play.google.com/store/apps/details?id=de.cominto.blaetterkatalog.bsz