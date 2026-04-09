Söder würdigt Adorf als Giganten des deutschen Films

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) würdigt Mario Adorf als einen „Giganten des deutschen Films“. „Mario Adorf war ein Schauspieler mit unglaublicher Wucht, großem Charisma und einer unverwechselbaren Stimme“, sagte Söder, nachdem der Tod des 95-Jährigen bekanntgeworden war. „Er hat seine Rollen nicht nur gespielt, sondern gelebt.“

Tod in Paris bestätigt

Adorfs Management und seine Agentur hatten mitgeteilt, dass der Schauspieler am Mittwoch in seiner Wohnung in Paris gestorben war. Er sei nach kurzer Krankheit eingeschlafen, hieß es in einer Mitteilung.

Enge Verbindung zu München

Auch Bayern sei „ein wichtiger Anker seines Lebens“ gewesen, sagte Söder über Adorf. „Seine große Schauspielkarriere begann in München und mit der Rolle als Heinrich Haffenloher in „Kir Royal“ ist Mario Adorf Teil bayerischer Fernsehgeschichte.“ Er sprach Adorfs Familie und seinen Angehörigen tiefes Mitgefühl aus und betonte: „Bayern wird ihm ein ehrendes Andenken bewahren und sein Wirken in dankbarer Erinnerung halten.“ (dpa)