Bayerische Eltern setzen bei Babynamen eigene Trends

Bayerische Eltern haben bei der Namenswahl für ihre Söhne offenbar eigene Vorstellungen. Am häufigsten wurden neugeborene Buben hier 2025 Felix genannt - ein Name, der sonst nur noch in Nordrhein-Westfalen und bundesweit in den Top Ten auftaucht, auf Platz zehn. Sophia oder Sofia als Spitzenreiter bei den Mädchen liegt dagegen auch andernorts im Trend, wie eine Auswertung des Namensforschers Knud Bielefeld von Daten aus Geburtskliniken und Standesämtern in Deutschland ergeben hat.

Mädchennamen ohne Überraschungen

Auch beim zweitbeliebtesten Jungennamen Lukas fällt der Freistaat aus der Reihe. In keinem anderen Bundesland schafft es der Name auf die vorderen zehn Ränge. In Bayern dagegen verbesserte er sich gegenüber 2024 um einen Platz nach vorn. Der drittplatzierte Name Elias ist dagegen auch in anderen Teilen Deutschlands in der Hitliste weit vorn. Wenig Überraschendes gibt es dagegen bei den Mädchen: Emma landet - wie auch bundesweit - auf Platz zwei, gefolgt von Hannah, die auf der deutschlandweiten Hitliste den vierten Rang erreicht.

Traditionsreiches in Bayern

Beliebt sind in Bayern zudem traditionsreiche Namen. Anna liegt bei den Mädchen auf Platz sechs, Maximilian auf Platz fünf bei den Buben. Auch andere Namen kämen signifikant häufiger vor, als andernorts, sagt Bielefeld und nennt Magdalena, Valentina, Leopold und Valentin.

Papstname Leo

Leo schafft es in Bayern auf Platz zehn - ausgerechnet im Jahr des Antritts von Papst Leo XIV. Dieser Name sei deutlich häufiger vergeben worden, als in den Vorjahren und gehöre erstmals zu den Top Ten, so der Namensforscher. „Ob trotz oder wegen des neuen Papstes? Das ist ungewiss.“

Weitere Namen in den Top Ten sind Emilia, Marie, Luisa, Leonie, Clara und Lina sowie Louis, Noah, Leon, Anton und Jakob. Bundesweit liegen bei den Mädchen Sophia, Emma und Emilia vorn, gefolgt von Hanna, Lina, Mia, Clara, Ella, Mila und Lia. Bei den Buben sind es Noah, Matteo, Elias, Theo, Leo, Luca, Paul, Leon, Emil und Felix.

Spitzenreiter im Jahr 2024 waren in Bayern bei Mädchen-Babynamen Sophia, Emilia und Emma, Buben wurden am häufigsten Leon, Felix und Lukas genannt. (dpa)