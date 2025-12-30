Leben in Bayern

Kinder haben in Bayern andere Namen als im Rest Deutschlands (Symbolbild). (Foto: dpa)

30.12.2025

Bayerische Eltern setzen bei Babynamen eigene Trends

Bayern ist bekannt dafür, dass die Dinge hier gerne mal etwas anders laufen. Das zeigt nun auch ein Blick in die Namensstatistik. Das waren 2025 die beliebtesten Babynamen im Freistaat

Bayerische Eltern haben bei der Namenswahl für ihre Söhne offenbar eigene Vorstellungen. Am häufigsten wurden neugeborene Buben hier 2025 Felix genannt - ein Name, der sonst nur noch in Nordrhein-Westfalen und bundesweit in den Top Ten auftaucht, auf Platz zehn. Sophia oder Sofia als Spitzenreiter bei den Mädchen liegt dagegen auch andernorts im Trend, wie eine Auswertung des Namensforschers Knud Bielefeld von Daten aus Geburtskliniken und Standesämtern in Deutschland ergeben hat. 

Mädchennamen ohne Überraschungen

Auch beim zweitbeliebtesten Jungennamen Lukas fällt der Freistaat aus der Reihe. In keinem anderen Bundesland schafft es der Name auf die vorderen zehn Ränge. In Bayern dagegen verbesserte er sich gegenüber 2024 um einen Platz nach vorn. Der drittplatzierte Name Elias ist dagegen auch in anderen Teilen Deutschlands in der Hitliste weit vorn. Wenig Überraschendes gibt es dagegen bei den Mädchen: Emma landet - wie auch bundesweit - auf Platz zwei, gefolgt von Hannah, die auf der deutschlandweiten Hitliste den vierten Rang erreicht.

Traditionsreiches in Bayern 

Beliebt sind in Bayern zudem traditionsreiche Namen. Anna liegt bei den Mädchen auf Platz sechs, Maximilian auf Platz fünf bei den Buben. Auch andere Namen kämen signifikant häufiger vor, als andernorts, sagt Bielefeld und nennt Magdalena, Valentina, Leopold und Valentin.

Papstname Leo

Leo schafft es in Bayern auf Platz zehn - ausgerechnet im Jahr des Antritts von Papst Leo XIV. Dieser Name sei deutlich häufiger vergeben worden, als in den Vorjahren und gehöre erstmals zu den Top Ten, so der Namensforscher. „Ob trotz oder wegen des neuen Papstes? Das ist ungewiss.“

Weitere Namen in den Top Ten sind Emilia, Marie, Luisa, Leonie, Clara und Lina sowie Louis, Noah, Leon, Anton und Jakob. Bundesweit liegen bei den Mädchen Sophia, Emma und Emilia vorn, gefolgt von Hanna, Lina, Mia, Clara, Ella, Mila und Lia. Bei den Buben sind es Noah, Matteo, Elias, Theo, Leo, Luca, Paul, Leon, Emil und Felix. 

Spitzenreiter im Jahr 2024 waren in Bayern bei Mädchen-Babynamen Sophia, Emilia und Emma, Buben wurden am häufigsten Leon, Felix und Lukas genannt. (dpa)

Kommentare (0)

Es sind noch keine Kommentare vorhanden!
Die Frage der Woche

Soll es an Silvester ein bundesweites Böllerverbot geben?

Unser Pro und Contra jede Woche neu
Diskutieren Sie mit!

Die Frage der Woche – Archiv
Facebook
X
Instagram
Bluesky
BSZ-Newsletter
Vergabeplattform
Vergabeplattform

Staatsanzeiger eServices
die Vergabeplattform für öffentliche
Ausschreibungen und Aufträge Ausschreiber Bewerber

Jahresbeilage 2025

Nächster Erscheinungstermin:
28. November 2026

Weitere Infos unter Tel. 089 / 29 01 42 54 /56
oder
per Mail an anzeigen@bsz.de

Download der aktuellen Ausgabe vom 28.11.2025 (PDF, 16,5 MB)

E-Paper
Unser Bayern

Die kunst- und kulturhistorische Beilage der Bayerischen Staatszeitung

Unser Bayern

LesenNachbestellen

Aktuelle PDF-Ausgabe

Nur für Abonnenten

Unser Bayern – Inhaltsverzeichnisse

Abo + Bestellservice
Abo + Bestellservice
ABO
BSZ | ePaper BSZ | Abo BSZ | Businessabo GVBI | Abo
Shopping
Anzeigen Mediadaten
Mediadaten26
Staatszeitung Staatsanzeiger
Fachthemenplan/Mediadaten gültig ab 1. Januar 2026
(PDF 1,5 MB)
Kontakt
Anzeigen@bsz.de Tel. 089/290142-65/54/56
Shopping
BSZ-Onlineshop
Shop
Kommunales Taschenbuch GVBl | Einbanddecke Inhaltsverzeichnis
KontaktImpressumDatenschutz

Mediapartner

logo staatsanzeiger vektori lg v24

Cookie-Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies für ein optimales Webseiten-Erlebnis. Dazu zählen für den Betrieb der Website notwendige Cookies, Cookies für anonyme Statistikzwecke sowie Cookies für Komforteinstellungen. Weiterhin geben wir Informationen über die Verwendung dieser Website an unsere Partner für Analysen und soziale Medien weiter. Unsere Partner für soziale Medien erhalten ebenfalls Informationen über die Verwendung dieser Website und führen diese möglicherweise mit weiteren Daten zusammen. Sie können frei entscheiden, welche Cookie-Kategorien Sie zulassen möchten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen. Unser Impressum.

Notwendig

Notwendige Cookies machen diese Webseite nutzbar, indem sie Grundfunktionen wie Zugriffsschutz und Cookie-Einstellungen ermöglichen.

Präferenzen

Präferenz-Cookies speichern Website-spezifische Einstellungen wie etwa Sprache, damit Sie diese bei einem erneuten Besuch nicht neu konfigurieren müssen.

Statistiken

Statistik-Cookies helfen uns dabei, die Interaktion unserer Besucher mit unserer Website zu analyiseren. Die Daten werden dabei anonym gesammelt.

Marketing

Marketing-Cookies werden verwendet, um Besuchern auf Webseiten zu folgen. Die Absicht ist, Anzeigen zu zeigen, die relevant und ansprechend für den einzelnen Benutzer sind und daher wertvoller für Publisher und werbetreibende Drittparteien sind.

Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Unser Bayern - Nachbestellen

Aktuelle Einzelausgaben der Beilage „Unser Bayern” können im ePaper der BSZ über den App-Store bzw. Google Play gekauft werden.

appstore bsz ePaper appstore logo

https://apps.apple.com/de/app/bsz-epaper/id770850751

google play bsz ePaper google play logo

https://play.google.com/store/apps/details?id=de.cominto.blaetterkatalog.bsz