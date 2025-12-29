Leben in Bayern

Die Wasserwacht warnt trotz der eisigen Temperaturen davor, zugefrorene Seen, Flüsse und andere Gewässer zu betreten. (Foto: dpa, Peter Kneffel)

29.12.2025

Dezember endet frostig – Eisflächen nicht betreten

Kalt und teilweise Schnee – der Dezember zeigt sich zum Ende hin winterlich. Trotzdem: Die Eisflächen halten noch nicht, warnen Experten. Was es zu beachten gilt

Das Jahr geht in Bayern mit eisigen Temperaturen zu Ende. Die Wasserwacht warnt aber davor, zugefrorene Seen, Flüsse und andere Gewässer zu betreten. Wenn das Eis breche, bestehe Lebensgefahr. Gerade Kinder unterschätzten das Risiko. 

"Strömungen, Pflanzenbewuchs, Schneedecken, Sonneneinstrahlung oder Temperaturwechsel führen dazu, dass selbst scheinbar stabile Eisflächen plötzlich nachgeben können", teilte der Landesvorsitzende Thomas Huber mit. Besonders gefährlich seien Fließgewässer, Zu- und Abläufe sowie Stellen in Ufernähe. 

Kälte und Schnee zum Jahreswechsel

Der Montag bringt in Bayern laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) die vermutlich letzten Sonnenstrahlen des Jahres. Nur in Südbayern hält sich zäher Nebel oder Hochnebel. Die Temperaturen reichen von minus 4 Grad am Inn bis 5 Grad in hohen Alpentälern. 

Ab Dienstag wird es tagsüber stark bewölkt bis bedeckt. Nachts kann es schneien und glatt werden. Südlich der Donau bleibe es meist trocken. Laut DWD sind Temperaturen von minus 3 Grad nördlich des Mains bis minus 10 Grad an den Alpen möglich. 

Am Silvestertag kann es vom Norden her bis in tiefe Lagen schneien, nachmittags erreicht der Schnee die Alpen. Die minimalen Temperaturen sollen sich auf null bis minus 6 Grad belaufen.

Verhaltensregeln auf dem Eis

Trotz der anhaltenden Kälte sind die Eisflächen in Bayern nach Angaben der Wasserwacht nicht verlässlich tragfähig. Diese rät Eltern, ihre Kinder über die Gefahr aufzuklären. Eisflächen sollten laut den Experten niemals betreten werden, wenn diese nicht ausdrücklich freigegeben wurden. Hundebesitzerinnen und -besitzer sollten außerdem beachten, dass auch ihre Tiere einbrechen können.

Was tun, wenn das Eis bricht?

Wenn das Eis unter den Füßen knackt oder knistert, sollte man dieses sofort verlassen. Bricht das Eis, rät die Wasserwacht dazu, sich hinzulegen, um das Körpergewicht auf eine größere Fläche zu verteilen. Danach sollte man sich in Bauchlage langsam Richtung Ufer bewegen. 

Wer einen Eisunfall beobachtet, sollte nach Angaben der Wasserwacht den Notruf wählen und nicht selbst aufs Eis gehen. Den Verunglückten sollte man vom Ufer aus helfen, zum Beispiel mit Ästen, Schals, Stöcken oder Leinen. Dabei sollte man sich selbst aber nicht in Gefahr bringen. (dpa)
 

Kommentare (0)

Es sind noch keine Kommentare vorhanden!
Die Frage der Woche

Soll es an Silvester ein bundesweites Böllerverbot geben?

Unser Pro und Contra jede Woche neu
Diskutieren Sie mit!

Die Frage der Woche – Archiv
Facebook
X
Instagram
Bluesky
BSZ-Newsletter
Vergabeplattform
Vergabeplattform

Staatsanzeiger eServices
die Vergabeplattform für öffentliche
Ausschreibungen und Aufträge Ausschreiber Bewerber

Jahresbeilage 2025

Nächster Erscheinungstermin:
28. November 2026

Weitere Infos unter Tel. 089 / 29 01 42 54 /56
oder
per Mail an anzeigen@bsz.de

Download der aktuellen Ausgabe vom 28.11.2025 (PDF, 16,5 MB)

E-Paper
Unser Bayern

Die kunst- und kulturhistorische Beilage der Bayerischen Staatszeitung

Unser Bayern

LesenNachbestellen

Aktuelle PDF-Ausgabe

Nur für Abonnenten

Unser Bayern – Inhaltsverzeichnisse

Abo + Bestellservice
Abo + Bestellservice
ABO
BSZ | ePaper BSZ | Abo BSZ | Businessabo GVBI | Abo
Shopping
Anzeigen Mediadaten
Mediadaten26
Staatszeitung Staatsanzeiger
Fachthemenplan/Mediadaten gültig ab 1. Januar 2026
(PDF 1,5 MB)
Kontakt
Anzeigen@bsz.de Tel. 089/290142-65/54/56
Shopping
BSZ-Onlineshop
Shop
Kommunales Taschenbuch GVBl | Einbanddecke Inhaltsverzeichnis
KontaktImpressumDatenschutz

Mediapartner

logo staatsanzeiger vektori lg v24

Cookie-Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies für ein optimales Webseiten-Erlebnis. Dazu zählen für den Betrieb der Website notwendige Cookies, Cookies für anonyme Statistikzwecke sowie Cookies für Komforteinstellungen. Weiterhin geben wir Informationen über die Verwendung dieser Website an unsere Partner für Analysen und soziale Medien weiter. Unsere Partner für soziale Medien erhalten ebenfalls Informationen über die Verwendung dieser Website und führen diese möglicherweise mit weiteren Daten zusammen. Sie können frei entscheiden, welche Cookie-Kategorien Sie zulassen möchten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen. Unser Impressum.

Notwendig

Notwendige Cookies machen diese Webseite nutzbar, indem sie Grundfunktionen wie Zugriffsschutz und Cookie-Einstellungen ermöglichen.

Präferenzen

Präferenz-Cookies speichern Website-spezifische Einstellungen wie etwa Sprache, damit Sie diese bei einem erneuten Besuch nicht neu konfigurieren müssen.

Statistiken

Statistik-Cookies helfen uns dabei, die Interaktion unserer Besucher mit unserer Website zu analyiseren. Die Daten werden dabei anonym gesammelt.

Marketing

Marketing-Cookies werden verwendet, um Besuchern auf Webseiten zu folgen. Die Absicht ist, Anzeigen zu zeigen, die relevant und ansprechend für den einzelnen Benutzer sind und daher wertvoller für Publisher und werbetreibende Drittparteien sind.

Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Unser Bayern - Nachbestellen

Aktuelle Einzelausgaben der Beilage „Unser Bayern” können im ePaper der BSZ über den App-Store bzw. Google Play gekauft werden.

appstore bsz ePaper appstore logo

https://apps.apple.com/de/app/bsz-epaper/id770850751

google play bsz ePaper google play logo

https://play.google.com/store/apps/details?id=de.cominto.blaetterkatalog.bsz