Leben in Bayern

Auf der Wiesn sind Dirndl und Lederhose heute kaum wegzudenken – historisch war das keineswegs immer so. (Foto: dpa/Sven Hoppe)

14.09.2026

Dirndl und Lederhose: Wie die Tracht zum Symbol Bayerns wurde

Lederhose und Dirndl gelten heute als typisch bayerisch, ihre Geschichte ist jedoch komplizierter. Die Lederhose stammt aus dem Alpenraum, das Dirndl kam um 1900 aus Österreich – und auch Franken hat seine eigenen Traditionen

Pünktlich zum Start der Wiesn in München bietet sich jährlich das gleiche Bild: Tausende Menschen stürmen ab dem Moment der Eröffnung das Festgelände und strömen in die Zelte. Fast ausschließlich tragen sie Dirndl und Lederhosen. Die Trachtenmode ist vom weltweit größten Volksfest nicht wegzudenken. Doch woher kommt sie und wofür steht sie bei den Trägern? Eine Spurensuche.

„Das, was wir heute als bayerische Tracht im Kopf haben, trat seinen ersten Siegeszug im mittleren 19. Jahrhundert an. Zu dieser Zeit wurde in Bayern für die Tracht regelrecht Propaganda gemacht“, sagt Katrin Weber, Leiterin der Trachtenforschungs- und -beratungsstelle des Bezirks Mittelfranken. Das Königshaus habe sich in Trachtenmode malen lassen und der Fremdenverkehr im Alpenraum sei aufgekommen - inklusive Postkarten mit Trachtenmotiven.

Landbevölkerung in den Bergen

Doch was zu dieser Zeit bereits eine Mode war, hatte ursprünglich mit ganz Bayern überhaupt nichts zu tun, weiß Alexander Wandinger. „Die Lederhose trug früher die ländliche Bevölkerung in der alpinen Region“, sagt der Trachtenfachberater bei der Heimatpflege des Bezirks Oberbayern. Erste Abbildungen von ihr würden aus der Zeit um 1800 stammen. Das heute so populäre Kleidungsstück sei eine verkürzte Kniebundhose und habe sich über die Trachtenvereine in Bayern verbreitet.

Darin hätten sich ab etwa 1900 hauptsächlich junge Männer zusammengeschlossen. Offizielles Ziel sei der Erhalt der Lederhose gewesen. „Wobei es natürlich auch um das Zusammensein und die Gemeinschaft ging“, sagt Wandinger. Als auch Frauen integriert wurden, wurde das klassische Miedergewand mit Rock, das zwischen 1880 und 1900 in Mode war, als Tracht in die Vereine integriert. Klar unterscheiden müsse man das Mieder mit Rock vom Dirndl. „Das wiederum kam um 1900 in Städten wie München in Mode und stammt aus Österreich“, sagt Wandinger.

Entwicklung zur Festtagskleidung

Nach einem vorübergehenden Tief sei die Tracht nach dem Zweiten Weltkrieg wieder aufgelebt, da sich zu diesem Zeitpunkt die Trachtenvereine wieder neu gegründet haben. „Seit den 60er und 70er Jahren hat sich Trachtenmode dann zur Festtagskleidung entwickelt“, sagt Wandinger und freut sich über den Aufschwung, den sie in den vergangenen Jahren erlebt. Kritisch betrachtet er dagegen, wenn die Trachtenmode politisch aufgeladen wird.

Auch Weber begrüßt die Trachtenwelle und hat eine Theorie zu ihrem Hintergrund: „Die aktuelle Generation ist die erste, die die Globalisierung in vollen Zügen genießen konnte. Oft kehren die Menschen nach einem Aufenthalt in der Ferne nach Hause zurück und entdecken ihre Wurzeln neu.“ Das drücke sich dann darin aus, dass sie auch der Trachtenmode aufgeschlossen gegenüberstehen. „Fragt man bei Trachtenträgern, warum sie diese Kleidung tragen, hört man oft die Schlagworte Heimat, Identität, Tradition und Zugehörigkeit“, sagt Weber.

Regionaltypische Tracht

Gerade in Franken, wo die eigentliche Tracht mit der Lederhose ursprünglich nichts zu tun hat, würden sich gerade Männer wieder mehr für die regionaltypische Tracht interessieren. Bei den Männern besteht sie laut Weber meist aus einem langen schwarzen Gehrock, einer roten Weste, einem schwarzen Dreispitz und einer Kniebund- oder Latzhose aus Stoff. Eine Bänderhaube, ein Kittelgewand und ein faltenreicher knöchellanger Rock machen mehrheitlich die fränkische Tracht der Frauen aus.

Sowohl die fränkische als auch die bayerische Trachtenmode befinde sich außerhalb der Trachtenvereine im Wandel. „Es gibt heute von allem klassische und moderne Varianten. Das begrüße ich - ich bin nicht die Trachtenpolizei“, sagt Weber und ist sich damit mit Wandinger einig. „Es gibt nicht die Tracht. Tracht drückt Zugehörigkeit aus und ist Mode, die emotional aufgeladen ist“, sagt er. (dpa)

Kommentare (0)

Es sind noch keine Kommentare vorhanden!
Die Frage der Woche

Ist die Einführung eines Bayernjahrs sinnvoll?

Unser Pro und Contra jede Woche neu
Diskutieren Sie mit!

Die Frage der Woche – Archiv
Facebook
X
Instagram
Bluesky
BSZ-Newsletter
Vergabeplattform
Vergabeplattform

Staatsanzeiger eServices
die Vergabeplattform für öffentliche
Ausschreibungen und Aufträge Ausschreiber Bewerber

Beilagen

> Das neue vbw Unternehmermagazin ist online

„Die Bundesregierungskoalition hat noch schnell Reformen angekündigt, ehe sie sich in die Berliner Sommerpause verabschiedete. Eine Sommerpause übrigens, die sich die Wirtschaft nicht leistet. Unternehmer und Manager sind stets am Sprung“, sagt Bertram Br

> Das einblicke-Magazin der Bundesgesellschaft für Endlagerung ist online

Die Suche nach dem sichersten Ort für unseren Atommüll ist eine staatliche Jahrhundertaufgabe. Das einblicke-Magazin der Bundesgesellschaft für Endlagerung stellt vier Menschen vor, die diese Mission bei der Bundesgesellschaft für Endlagerung mit ihre

> Änderung der Gemeindeordnung

Liebe Leserinnen und Leser des Kommunalen Taschenbuchs, die Gemeindeordnung des Freistaats Bayern hat sich am 23. Dezember 2025 nach Redaktionsschluss (14. November 2025) nochmals geändert. Die entsprechenden Seiten können Sie hier herunterladen.

Jahresbeilage 2025

Nächster Erscheinungstermin:
28. November 2026

Weitere Infos unter Tel. 089 / 29 01 42 54 /56
oder
per Mail an anzeigen@bsz.de

Download der aktuellen Ausgabe vom 28.11.2025 (PDF, 16,5 MB)

E-Paper
Unser Bayern

Das kunst- und kulturhistorische Online-Magazin der Bayerischen Staatszeitung

Unser Bayern

LesenNachbestellen

Aktuelle PDF-Ausgabe

Nur für Abonnenten

Unser Bayern – Inhaltsverzeichnisse

Abo + Bestellservice
Abo + Bestellservice
ABO
BSZ | ePaper BSZ | Businessabo GVBI | Abo
Shopping
Anzeigen Mediadaten
Mediadaten26
Staatszeitung Staatsanzeiger
Fachthemenplan/Mediadaten gültig ab 1. Januar 2026
(PDF 1,5 MB)
Kontakt
Anzeigen@bsz.de Tel. 089/290142-65/54/56
Shopping
BSZ-Onlineshop
Shop
Kommunales Taschenbuch GVBl | Einbanddecke
KontaktImpressumDatenschutz

Mediapartner

logo staatsanzeiger vektori lg v24

Cookie-Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies für ein optimales Webseiten-Erlebnis. Dazu zählen für den Betrieb der Website notwendige Cookies, Cookies für anonyme Statistikzwecke sowie Cookies für Komforteinstellungen. Weiterhin geben wir Informationen über die Verwendung dieser Website an unsere Partner für Analysen und soziale Medien weiter. Unsere Partner für soziale Medien erhalten ebenfalls Informationen über die Verwendung dieser Website und führen diese möglicherweise mit weiteren Daten zusammen. Sie können frei entscheiden, welche Cookie-Kategorien Sie zulassen möchten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen. Unser Impressum.

Notwendig

Notwendige Cookies machen diese Webseite nutzbar, indem sie Grundfunktionen wie Zugriffsschutz und Cookie-Einstellungen ermöglichen.

Präferenzen

Präferenz-Cookies speichern Website-spezifische Einstellungen wie etwa Sprache, damit Sie diese bei einem erneuten Besuch nicht neu konfigurieren müssen.

Statistiken

Statistik-Cookies helfen uns dabei, die Interaktion unserer Besucher mit unserer Website zu analyiseren. Die Daten werden dabei anonym gesammelt.

Marketing

Marketing-Cookies werden verwendet, um Besuchern auf Webseiten zu folgen. Die Absicht ist, Anzeigen zu zeigen, die relevant und ansprechend für den einzelnen Benutzer sind und daher wertvoller für Publisher und werbetreibende Drittparteien sind.

Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Unser Bayern - Nachbestellen

Aktuelle Einzelausgaben des Online-Magazins „Unser Bayern” können im ePaper der BSZ über den App-Store bzw. Google Play gekauft werden.

appstore bsz ePaper appstore logo

https://apps.apple.com/de/app/bsz-epaper/id770850751

google play bsz ePaper google play logo

https://play.google.com/store/apps/details?id=de.cominto.blaetterkatalog.bsz