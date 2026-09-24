Leben in Bayern

Edmund Stoiber (CSU) prägte Bayern 14 Jahre lang als Ministerpräsident und führte die CSU von 1999 bis 2007. (Foto: dpa/Ulrich Wagner)

24.09.2026

Edmund Stoiber wird 85 – große Geburtstagsfeier fällt aus

Seinen 80. Geburtstag feierte Edmund Stoiber vor fünf Jahren noch mit vielen Gästen auf vielen Bühnen. In diesem Jahr muss er es jedoch deutlich ruhiger angehen lassen

Wie gerne hätten sie in der CSU diesen Tag besonders gefeiert. Doch anders als in früheren Jahren fällt die große Feier zu Edmund Stoibers 85. Geburtstag (28. September) vorerst aus. Der Gesundheitszustand des früheren CSU-Chefs und bayerischen Ministerpräsidenten erlaube derzeit keine derartigen Veranstaltungen, heißt es sowohl aus der CSU als auch aus der Staatsregierung. Gleichwohl dürfte am Montag Stoibers Telefon kaum still stehen – denn nach wie vor genießt dieser weit über die Parteigrenzen hinweg große Anerkennung.

Tatsächlich sind öffentliche Auftritte von Stoiber in den vergangenen Monaten eine Seltenheit geworden. Selbst an den Sitzungen des CSU-Vorstands in der Münchner Parteizentrale hat er schon länger nicht mehr teilgenommen. Dabei würden gerade in diesen Tagen, wo die Verschiebungen in der politischen Landschaft sichtbarer werden denn je, viele nicht nur in der CSU gerne seine Meinung hören. Sogar bei seiner großen Fußball-Leidenschaft, dem FC Bayern München, gab er im Februar 2026 nach Jahrzehnten an der Spitze des Verwaltungsbeirats seinen Abschied.

Stoiber musste sich Operationen unterziehen

Der frühere CSU-Chef und bayerische Ministerpräsident musste 2026 aus gesundheitlichen Gründen mehr als einen Gang zurückschalten und sich mehreren Operationen unterziehen, wie es heißt. Das gilt auch für seinen Kontakt zu Medien. Aus Stoibers Umfeld heißt es, es gehe ihm den Umständen entsprechend, die Operationen seien gut verlaufen, aber es brauche einfach alles seine Zeit. Möglicherweise sei ausgerechnet die Geduld eine Tugend, die Stoiber jetzt pünktlich zu seinem Geburtstag lernen und aushalten müsse.

Tatsächlich verbindet man mit Edmund Stoiber viele Eigenschaften, nicht aber Ruhe und Gelassenheit. Auch nach seinem unfreiwilligen Abgang 2007 absolvierte Stoiber in den unterschiedlichen Rollen und Funktionen ein Pensum, welches so mancher aktive Politiker kaum erreicht. Unter anderem leitete er von 2007 bis 2014 ehrenamtlich eine Arbeitsgruppe zum Bürokratieabbau in der Europäischen Kommission. Auch in Talkshows war er nicht zuletzt wegen seinem emotionalen und gerne von Kabarettisten imitierten Redestil ein gerne gesehener Gast.

2021 hatte Stoiber seinen 80. Geburtstag noch mit einem regelrechten Feier-Marathon begangen – angefangen von einem Fest am Geburtstag im Kreise der Familie über Empfänge der Staatsregierung, von CDU und CSU sowie eine große Feier mit annähernd 100 Freunden aus Politik, Wirtschaft und Sport.

Söder: Stoiber ist ein Vater des modernen Bayern

„Edmund Stoiber gehört zu den prägendsten Figuren des Freistaats. Zusammen mit Franz Josef Strauß und Alfons Goppel ist er Vater des modernen Bayern“, würdigt Ministerpräsident und CSU-Chef Markus Söder (CSU) die „einzigartige Lebensleistung“ seines politischen Ziehvaters. Letztlich stellte Stoiber auch die Weichen für Söders Karriere, als er ihn im November 2003 zum CSU-Generalsekretär machte. Von seinen Weichenstellungen profitiere Bayern bis heute – so gilt etwa der Verzicht auf neue Schulden im Staatshaushalt ebenso als „Stoibers Erbe“ wie die Schwerpunktausrichtung auf Hightech und Hochschulausbau.

Söder weiter: „Alles erdenklich Gute zum 85. Geburtstag – mit besten Wünschen für die Gesundheit und herzlichem Dank für eine einzigartige Lebensleistung. Bis heute schätze ich seinen Rat und seinen Weitblick. Die Stimme und Meinung von Edmund Stoiber haben in ganz Bayern bis heute großes Gewicht. Er ist und bleibt ein gefragtes und geachtetes Vorbild.“

Von 1974 bis 2008 war Stoiber Mitglied des bayerischen Landtags, CSU-Generalsekretär und Staatssekretär unter seinem Mentor Franz Josef Strauß, Innenminister, Leiter der Staatskanzlei und 14 Jahre Ministerpräsident. 2002 war er nach Strauß im Jahr 1980 der zweite Unionskanzlerkandidat der CSU und – angesichts des gescheiterten Machtkampfes von Söder gegen den damaligen CDU-Chef Armin Laschet im April 2021 – auch der bislang letzte.

Stoiber der Familienmensch

In den vergangenen Jahren hat Stoiber aber ein Kunststück geschafft, welches vielen Politikern nicht gelingt – Glück und Zufriedenheit auch ohne politisches Spitzenamt verspüren. Als er zu seinem 80. Geburtstag in München bei einem Festempfang der CSU eine Rede hielt, kam er erst zum Ende auf die Politik und die kurz zuvor erlittene Pleite der Union bei der Bundestagswahl zu sprechen. Vielmehr nutzte er die Bühne für eine Liebeserklärung an seine Frau Karin, mit der er seit 1968 verheiratet ist. Getreu dem Motto „Man hat ja nur ein Leben“.

„Ich hatte nie vor, Politiker zu werden“, sagte Stoiber damals, um so dankbarer müsse er sein, dass seine Frau Karin, die einen Rechtsreferendar geheiratet habe, dieses nicht planbare Leben mitgemacht habe, bei dem so oft die privaten Interessen zurückstehen. Wer wie er eine so glückliche Ehe führen dürfe und drei Kinder sowie acht Enkel habe, könne nur tiefe Dankbarkeit spüren. (dpa)

Kommentare (0)

Es sind noch keine Kommentare vorhanden!
Die Frage der Woche

Soll die Bundesregierung die geplanten Sozialreformen überdenken?

Unser Pro und Contra jede Woche neu
Diskutieren Sie mit!

Die Frage der Woche – Archiv
Facebook
X
Instagram
Bluesky
BSZ-Newsletter
Vergabeplattform
Vergabeplattform

Staatsanzeiger eServices
die Vergabeplattform für öffentliche
Ausschreibungen und Aufträge Ausschreiber Bewerber

Beilagen

> Das neue vbw Unternehmermagazin ist online

„Die Bundesregierungskoalition hat noch schnell Reformen angekündigt, ehe sie sich in die Berliner Sommerpause verabschiedete. Eine Sommerpause übrigens, die sich die Wirtschaft nicht leistet. Unternehmer und Manager sind stets am Sprung“, sagt Bertram Br

> Das einblicke-Magazin der Bundesgesellschaft für Endlagerung ist online

Die Suche nach dem sichersten Ort für unseren Atommüll ist eine staatliche Jahrhundertaufgabe. Das einblicke-Magazin der Bundesgesellschaft für Endlagerung stellt vier Menschen vor, die diese Mission bei der Bundesgesellschaft für Endlagerung mit ihre

> Änderung der Gemeindeordnung

Liebe Leserinnen und Leser des Kommunalen Taschenbuchs, die Gemeindeordnung des Freistaats Bayern hat sich am 23. Dezember 2025 nach Redaktionsschluss (14. November 2025) nochmals geändert. Die entsprechenden Seiten können Sie hier herunterladen.

Jahresbeilage 2025

Nächster Erscheinungstermin:
28. November 2026

Weitere Infos unter Tel. 089 / 29 01 42 54 /56
oder
per Mail an anzeigen@bsz.de

Download der aktuellen Ausgabe vom 28.11.2025 (PDF, 16,5 MB)

E-Paper
Unser Bayern

Das kunst- und kulturhistorische Online-Magazin der Bayerischen Staatszeitung

Unser Bayern

LesenNachbestellen

Aktuelle PDF-Ausgabe

Nur für Abonnenten

Unser Bayern – Inhaltsverzeichnisse

Abo + Bestellservice
Abo + Bestellservice
ABO
BSZ | ePaper BSZ | Businessabo GVBI | Abo
Shopping
Anzeigen Mediadaten
Mediadaten26
Staatszeitung Staatsanzeiger
Fachthemenplan/Mediadaten gültig ab 1. Januar 2026
(PDF 1,5 MB)
Kontakt
Anzeigen@bsz.de Tel. 089/290142-65/54/56
Shopping
BSZ-Onlineshop
Shop
Kommunales Taschenbuch GVBl | Einbanddecke
KontaktImpressumDatenschutz

Mediapartner

logo staatsanzeiger vektori lg v24

Cookie-Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies für ein optimales Webseiten-Erlebnis. Dazu zählen für den Betrieb der Website notwendige Cookies, Cookies für anonyme Statistikzwecke sowie Cookies für Komforteinstellungen. Weiterhin geben wir Informationen über die Verwendung dieser Website an unsere Partner für Analysen und soziale Medien weiter. Unsere Partner für soziale Medien erhalten ebenfalls Informationen über die Verwendung dieser Website und führen diese möglicherweise mit weiteren Daten zusammen. Sie können frei entscheiden, welche Cookie-Kategorien Sie zulassen möchten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen. Unser Impressum.

Notwendig

Notwendige Cookies machen diese Webseite nutzbar, indem sie Grundfunktionen wie Zugriffsschutz und Cookie-Einstellungen ermöglichen.

Präferenzen

Präferenz-Cookies speichern Website-spezifische Einstellungen wie etwa Sprache, damit Sie diese bei einem erneuten Besuch nicht neu konfigurieren müssen.

Statistiken

Statistik-Cookies helfen uns dabei, die Interaktion unserer Besucher mit unserer Website zu analyiseren. Die Daten werden dabei anonym gesammelt.

Marketing

Marketing-Cookies werden verwendet, um Besuchern auf Webseiten zu folgen. Die Absicht ist, Anzeigen zu zeigen, die relevant und ansprechend für den einzelnen Benutzer sind und daher wertvoller für Publisher und werbetreibende Drittparteien sind.

Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Unser Bayern - Nachbestellen

Aktuelle Einzelausgaben des Online-Magazins „Unser Bayern” können im ePaper der BSZ über den App-Store bzw. Google Play gekauft werden.

appstore bsz ePaper appstore logo

https://apps.apple.com/de/app/bsz-epaper/id770850751

google play bsz ePaper google play logo

https://play.google.com/store/apps/details?id=de.cominto.blaetterkatalog.bsz